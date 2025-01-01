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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yunanistan-cocuklarin-sosyal-medya-kullanimini-duzenleyecek-yeni-programi-acikladi-1092245749.html
Yunanistan, çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyecek yeni programı açıkladı
Yunanistan, çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyecek yeni programı açıkladı
Sputnik Türkiye
Yunanistan, çocukların sosyal medya kullanımını güvenli hale getirmek amacıyla dijital güvenlik önlemlerini artıran yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T14:30+0300
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dünya
avrupa
yunanistan
sosyal medya
sosyal medya bağımlılığı
sosyal medya yasası
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Yunanistan, çocukların internet ve sosyal medya kullanımını daha güvenli hale getirmek için bir hükümet programı başlattığını duyurdu. Başbakan Kiryakos Miçotakis, 2025 itibarıyla hayata geçecek bu yeni düzenlemeyi açıklayarak, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği tehlikeleri önlemeyi amaçladıklarını belirtti.Sosyal medya ve internet bağımlılığının, çocukların psikolojik sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulayan Miçotakis, internet ve sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek arttığına dikkat çekerek, özellikle depresyon, dikkat eksikliği ve sosyal izolasyon gibi sorunların baş gösterdiğini ifade etti.Yeni hükümet programının temel bileşenleri arasında, ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımını daha iyi denetlemelerine olanak tanıyacak araçlar sunmak yer alıyor. "Parco.gov.gr" adı verilen platform, ebeveynlere çocuklarının hangi uygulamaları kullandığı, internet kullanım süresi, uygunsuz içeriklerin engellenmesi ve internet erişim saatlerinin belirlenmesi gibi özellikler sunacak. Ayrıca, çocukların sosyal medya kullanımını sınırlamak için dijital platformlarla işbirliği yapılacak.15 yaş ve altı çocuklar için 'Kids Wallet' uygulamasıDijital Yönetim Bakanı Dimitris Papastergiou, 'Kids Wallet' adlı uygulamanın Mart ayında piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini açıkladı. 15 yaş altındaki çocukları aşırı ve uygunsuz internet kullanımının risklerinden korumayı amaçlayan bu uygulama ayrıca, ebeveyn denetimini kolaylaştıracak ve kullanıcıların yaş doğrulamasını sağlayacak bir ulusal araç olarak hizmet verecek.Papastergiou, hükümetin, 2025 sonuna kadar bu uygulamanın Yunanistan'da satılan akıllı telefonlara önceden yüklenmesini umduğunu belirtiyor.Araştırmalar çocukların yüzde 76.6'sının internete erişebildiğini ortaya koyduYunanistan'da yapılan bir araştırmaya göre, 9-12 yaş arasındaki çocukların yüzde 76.6'sı kişisel cihazlar aracılığıyla internete erişiyor. Bunların yüzde 58.6'sı günlük olarak sosyal medya kullanırken yüzde 22.8'i uygunsuz içeriklerle karşılaştığını ortaya koydu. Birçok çocuk, engelleme ve bildirme gibi temel güvenlik araçları konusunda bilgi sahibi olmadığı söyleniyor.Avustralya öncülüğünde başladıÖte yandan, Avustralya da geçtiğimiz yıl benzer bir adım atarak belirli yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklamıştı. Avustralya hükümeti, dünyada bir ilke imza atarak 16 yaş altı çocuk ve gençlerin sosyal medyayı kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti, yasanın 2025 yılın sonundan itibaren geçerli olacağı öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/avustralya-16-yas-altina-sosyal-medyayi-yasaklayan-yasayi-cikartan-ilk-ulke-oldu-1090933741.html
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yunanistan çocuk sosyal medya denetim, dijital güvenlik, ebeveyn denetimi, internet bağımlılığı, çocuk internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, parco.gov.gr, çocuk psikolojisi, dijital platform işbirliği, sosyal medya düzenlemeleri, internet güvenliği, çocuklar için dijital program, ebeveyn kontrol araçları, avustralya sosyal medya yasağı, dijital güvenlik yasakları
yunanistan çocuk sosyal medya denetim, dijital güvenlik, ebeveyn denetimi, internet bağımlılığı, çocuk internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, parco.gov.gr, çocuk psikolojisi, dijital platform işbirliği, sosyal medya düzenlemeleri, internet güvenliği, çocuklar için dijital program, ebeveyn kontrol araçları, avustralya sosyal medya yasağı, dijital güvenlik yasakları

Yunanistan, çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyecek yeni programı açıkladı

14:30 01.01.2025
© AAÇocuk sosyal medya
Çocuk sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
© AA
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Yunanistan, çocukların sosyal medya kullanımını güvenli hale getirmek amacıyla dijital güvenlik önlemlerini artıran yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Avustralya'nın geçen Kasım ayında 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmesi üzerine birçok ülke çocukların internet bağımlılığını en aza indirmeyi amaçlayan yasalar getirme aşamasında.
Yunanistan, çocukların internet ve sosyal medya kullanımını daha güvenli hale getirmek için bir hükümet programı başlattığını duyurdu. Başbakan Kiryakos Miçotakis, 2025 itibarıyla hayata geçecek bu yeni düzenlemeyi açıklayarak, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği tehlikeleri önlemeyi amaçladıklarını belirtti.
Sosyal medya ve internet bağımlılığının, çocukların psikolojik sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulayan Miçotakis, internet ve sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek arttığına dikkat çekerek, özellikle depresyon, dikkat eksikliği ve sosyal izolasyon gibi sorunların baş gösterdiğini ifade etti.
Yeni hükümet programının temel bileşenleri arasında, ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımını daha iyi denetlemelerine olanak tanıyacak araçlar sunmak yer alıyor. "Parco.gov.gr" adı verilen platform, ebeveynlere çocuklarının hangi uygulamaları kullandığı, internet kullanım süresi, uygunsuz içeriklerin engellenmesi ve internet erişim saatlerinin belirlenmesi gibi özellikler sunacak. Ayrıca, çocukların sosyal medya kullanımını sınırlamak için dijital platformlarla işbirliği yapılacak.

15 yaş ve altı çocuklar için 'Kids Wallet' uygulaması

Dijital Yönetim Bakanı Dimitris Papastergiou, 'Kids Wallet' adlı uygulamanın Mart ayında piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini açıkladı. 15 yaş altındaki çocukları aşırı ve uygunsuz internet kullanımının risklerinden korumayı amaçlayan bu uygulama ayrıca, ebeveyn denetimini kolaylaştıracak ve kullanıcıların yaş doğrulamasını sağlayacak bir ulusal araç olarak hizmet verecek.
Papastergiou, hükümetin, 2025 sonuna kadar bu uygulamanın Yunanistan'da satılan akıllı telefonlara önceden yüklenmesini umduğunu belirtiyor.

Araştırmalar çocukların yüzde 76.6'sının internete erişebildiğini ortaya koydu

Yunanistan'da yapılan bir araştırmaya göre, 9-12 yaş arasındaki çocukların yüzde 76.6'sı kişisel cihazlar aracılığıyla internete erişiyor. Bunların yüzde 58.6'sı günlük olarak sosyal medya kullanırken yüzde 22.8'i uygunsuz içeriklerle karşılaştığını ortaya koydu. Birçok çocuk, engelleme ve bildirme gibi temel güvenlik araçları konusunda bilgi sahibi olmadığı söyleniyor.

Avustralya öncülüğünde başladı

Öte yandan, Avustralya da geçtiğimiz yıl benzer bir adım atarak belirli yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklamıştı. Avustralya hükümeti, dünyada bir ilke imza atarak 16 yaş altı çocuk ve gençlerin sosyal medyayı kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti, yasanın 2025 yılın sonundan itibaren geçerli olacağı öngörülüyor.
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
DÜNYA
Avustralya, 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı
28 Kasım 2024, 16:07
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