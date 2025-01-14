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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-gazzede-ateskes-hakkinda-konustu-gerceklesmesine-nihayet-cok-yakiniz-1092640391.html
Biden, Gazze'de ateşkes hakkında konuştu: 'Gerçekleşmesine 'nihayet' çok yakınız'
Biden, Gazze'de ateşkes hakkında konuştu: 'Gerçekleşmesine 'nihayet' çok yakınız'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, Filistin'de ateşkesin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T00:22+0300
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israil- filistin çatışması
abd
joe biden
gazze
filistin
israil
hamas
donald trump
israil-filistin
ateşkes
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ABD Başkanı Joe Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politika hamlelerini yorumladığı bir konuşma gerçekleştirdi. Biden konuşmasında, Ortadoğu ve Gazze konusunda da değerlendirmelerde bulundu.ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasına kısa zamanda varılacağına inandığını vurgulayarak, "Aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin 'nihayet' gerçekleşmesine çok yakınız" dedi.'Gerçekleşmesine 'nihayet' çok yakınız'Biden, geçen yaz kendisinin kamuoyuna duyurduğu ateşkes önerisiyle ilgili aylar süren çalışmaların ardından artık sonuca çok yaklaştıklarını kaydederek, "İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim; aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin gerçekleşmesine 'nihayet' çok yakınız" dedi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile dünden bu yana önemli telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Biden, "Bu anlaşmayı tamamlamak için yoğun çaba gösteriyorum" diye konuştu.Biden, kendinden sonraki Donald Trump yönetimine de bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.'Filistinliler cehennemi yaşadılar'Biden, söz konusu ateşkes anlaşmasının gerçeklemesi halinde esirlerin serbest bırakılacağını, çatışmaların duracağını ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılacağını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/beyaz-saray-gazzede-ateskes-anlasmasi-bu-hafta-olabilir-1092637095.html
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abd, joe biden, gazze, filistin, israil, hamas, donald trump, israil-filistin, ateşkes, ateşkes anlaşması
abd, joe biden, gazze, filistin, israil, hamas, donald trump, israil-filistin, ateşkes, ateşkes anlaşması

Biden, Gazze'de ateşkes hakkında konuştu: 'Gerçekleşmesine 'nihayet' çok yakınız'

00:22 14.01.2025 (güncellendi: 00:24 14.01.2025)
© İHA / GRAEME SLOANepa11707709 US President Joe Biden delivers remarks on the results of the 2024 presidential election during an address to the nation in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2024. President Biden stated he accepts the choice the country made, after Republican presidential candidate Donald J. Trump was declared the winner of the 2024 US presidential election over Democratic presidential candidate US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/GRAEME SLOAN
epa11707709 US President Joe Biden delivers remarks on the results of the 2024 presidential election during an address to the nation in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2024. President Biden stated he accepts the choice the country made, after Republican presidential candidate Donald J. Trump was declared the winner of the 2024 US presidential election over Democratic presidential candidate US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/GRAEME SLOAN - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© İHA / GRAEME SLOAN
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ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, Filistin'de ateşkesin gerçekleşmesine çok yakın bir noktada olunduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politika hamlelerini yorumladığı bir konuşma gerçekleştirdi. Biden konuşmasında, Ortadoğu ve Gazze konusunda da değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasına kısa zamanda varılacağına inandığını vurgulayarak, "Aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin 'nihayet' gerçekleşmesine çok yakınız" dedi.

'Gerçekleşmesine 'nihayet' çok yakınız'

Biden, geçen yaz kendisinin kamuoyuna duyurduğu ateşkes önerisiyle ilgili aylar süren çalışmaların ardından artık sonuca çok yaklaştıklarını kaydederek, "İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim; aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin gerçekleşmesine 'nihayet' çok yakınız" dedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile dünden bu yana önemli telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Biden, "Bu anlaşmayı tamamlamak için yoğun çaba gösteriyorum" diye konuştu.
Biden, kendinden sonraki Donald Trump yönetimine de bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.

'Filistinliler cehennemi yaşadılar'

Biden, söz konusu ateşkes anlaşmasının gerçeklemesi halinde esirlerin serbest bırakılacağını, çatışmaların duracağını ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılacağını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Savaşın başladığı günden beri korkunç acılar çeken Filistinlilere insani yardımın önemli ölçüde artması mümkün olacak. Filistinliler cehennemi yaşadılar. Çok fazla masum insan öldürüldü. Filistin halkı barışı ve kendi geleceklerini belirleme hakkını hak ediyor. İsrail de barışı ve gerçek güvenliği hak ediyor."

Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes anlaşması bu hafta olabilir
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