https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/biden-gazzede-ateskes-hakkinda-konustu-gerceklesmesine-nihayet-cok-yakiniz-1092640391.html

Biden, Gazze'de ateşkes hakkında konuştu: 'Gerçekleşmesine 'nihayet' çok yakınız'

Biden, Gazze'de ateşkes hakkında konuştu: 'Gerçekleşmesine 'nihayet' çok yakınız'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, Filistin'de ateşkesin... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T00:22+0300

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israil- filistin çatışması

abd

joe biden

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israil-filistin

ateşkes

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ABD Başkanı Joe Biden, 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politika hamlelerini yorumladığı bir konuşma gerçekleştirdi. Biden konuşmasında, Ortadoğu ve Gazze konusunda da değerlendirmelerde bulundu.ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasına kısa zamanda varılacağına inandığını vurgulayarak, "Aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin 'nihayet' gerçekleşmesine çok yakınız" dedi.'Gerçekleşmesine 'nihayet' çok yakınız'Biden, geçen yaz kendisinin kamuoyuna duyurduğu ateşkes önerisiyle ilgili aylar süren çalışmaların ardından artık sonuca çok yaklaştıklarını kaydederek, "İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim; aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin gerçekleşmesine 'nihayet' çok yakınız" dedi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile dünden bu yana önemli telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Biden, "Bu anlaşmayı tamamlamak için yoğun çaba gösteriyorum" diye konuştu.Biden, kendinden sonraki Donald Trump yönetimine de bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.'Filistinliler cehennemi yaşadılar'Biden, söz konusu ateşkes anlaşmasının gerçeklemesi halinde esirlerin serbest bırakılacağını, çatışmaların duracağını ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılacağını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/beyaz-saray-gazzede-ateskes-anlasmasi-bu-hafta-olabilir-1092637095.html

gazze

filistin

israil

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abd, joe biden, gazze, filistin, israil, hamas, donald trump, israil-filistin, ateşkes, ateşkes anlaşması