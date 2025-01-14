https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/bakanlik-duyurdu-is-arayan-genclere-10-bin-878-lira-odenecek-1092673246.html
Bakanlık duyurdu: İş arayan gençlere 10 bin 878 lira ödenecek
Bakanlık duyurdu: İş arayan gençlere 10 bin 878 lira ödenecek
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik önemli bir destek programını hayata geçirdi. Bakanlık, gençlerin iş bulma süreçlerini... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T18:27+0300
2025-01-14T18:27+0300
2025-01-14T18:27+0300
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gençlerin maddi olarak daha rahat bir iş arama süreci geçirebilmeleri için 10 bin 878 TL'lik desteğin verileceği belirtildi.Türkiye genelindeki 81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden başvuru yapan işsiz gençlere 'İşe Yönlendirme/İşe Başlama Yardımları' yapılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı.İŞKUR'a kayıtlı olan iş arayan gençlerin hesaplarına yatırılacak olan destek miktarı, brüt asgari ücretin 1/3’üne denk gelen 8 bin 668 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aynı yıl içinde, bir defaya mahsus olmak üzere azami 3 defa olacak şekilde verilebileceği ifade edildi. Toplamda 10 bin 878 TL'lik destek için başvurular başladı. Destek programı, sadece maddi destekle sınırlı kalmayacak. İş görüşmelerine katılan ve işe kabul edilen gençlerin yol masrafları, sağlık raporu, fotoğraf gibi giderleri de bu kapsamda karşılanacağı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ozel-sektor-zam-oranlari-belli-oldu-calisanlara-enflasyon-destegi-verildi-1092669590.html
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iş arayan gençlere maaş, iş arama parası, işkur ödeme, işsizlik maaşı
iş arayan gençlere maaş, iş arama parası, işkur ödeme, işsizlik maaşı
Bakanlık duyurdu: İş arayan gençlere 10 bin 878 lira ödenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik önemli bir destek programını hayata geçirdi. Bakanlık, gençlerin iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve ekonomik zorluklarını azaltmak için 10 bin 878 TL maddi destek sağlayacak.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gençlerin maddi olarak daha rahat bir iş arama süreci geçirebilmeleri için 10 bin 878 TL'lik desteğin verileceği belirtildi.
Türkiye genelindeki 81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden başvuru yapan işsiz gençlere 'İşe Yönlendirme/İşe Başlama Yardımları' yapılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı.
İŞKUR'a kayıtlı olan iş arayan gençlerin hesaplarına yatırılacak olan destek miktarı, brüt asgari ücretin 1/3’üne denk gelen 8 bin 668 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aynı yıl içinde, bir defaya mahsus olmak üzere azami 3 defa olacak şekilde verilebileceği ifade edildi. Toplamda 10 bin 878 TL'lik destek için başvurular başladı.
Destek programı, sadece maddi destekle sınırlı kalmayacak. İş görüşmelerine katılan ve işe kabul edilen gençlerin yol masrafları, sağlık raporu, fotoğraf gibi giderleri de bu kapsamda karşılanacağı duyuruldu.