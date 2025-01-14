Bakanlık duyurdu: İş arayan gençlere 10 bin 878 lira ödenecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Başka bir aday Cumhurbaşkanı seçilseydi, Lübnan’a uluslararası fonların gelmesi mümkün değildi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Donald Trump'ın ısrar ettiği ada Grönland'ın stratejik önemi nedir?
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ukrayna TürkAkım'ı neden hedef aldı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Grönland stratejisinin anlamı ve Ukrayna'nın TürkAkım saldırısı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
19:38
7 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:52
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/bakanlik-duyurdu-is-arayan-genclere-10-bin-878-lira-odenecek-1092673246.html
Bakanlık duyurdu: İş arayan gençlere 10 bin 878 lira ödenecek
Bakanlık duyurdu: İş arayan gençlere 10 bin 878 lira ödenecek
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik önemli bir destek programını hayata geçirdi. Bakanlık, gençlerin iş bulma süreçlerini... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T18:27+0300
2025-01-14T18:27+0300
türkiye
iş yeri
iş dünyası
para
yardım
genç
genç işsizlik
genç nüfus
işsizlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0e/1042842389_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ea9031218d9042bf60c14e9d9e10c406.jpg
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gençlerin maddi olarak daha rahat bir iş arama süreci geçirebilmeleri için 10 bin 878 TL'lik desteğin verileceği belirtildi.Türkiye genelindeki 81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden başvuru yapan işsiz gençlere 'İşe Yönlendirme/İşe Başlama Yardımları' yapılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı.İŞKUR'a kayıtlı olan iş arayan gençlerin hesaplarına yatırılacak olan destek miktarı, brüt asgari ücretin 1/3’üne denk gelen 8 bin 668 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aynı yıl içinde, bir defaya mahsus olmak üzere azami 3 defa olacak şekilde verilebileceği ifade edildi. Toplamda 10 bin 878 TL'lik destek için başvurular başladı. Destek programı, sadece maddi destekle sınırlı kalmayacak. İş görüşmelerine katılan ve işe kabul edilen gençlerin yol masrafları, sağlık raporu, fotoğraf gibi giderleri de bu kapsamda karşılanacağı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ozel-sektor-zam-oranlari-belli-oldu-calisanlara-enflasyon-destegi-verildi-1092669590.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0e/1042842389_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_8721cc044e0fdf61cbbe363b55148e8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iş arayan gençlere maaş, iş arama parası, işkur ödeme, işsizlik maaşı
iş arayan gençlere maaş, iş arama parası, işkur ödeme, işsizlik maaşı

Bakanlık duyurdu: İş arayan gençlere 10 bin 878 lira ödenecek

18:27 14.01.2025
© AAİŞKUR
İŞKUR - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik önemli bir destek programını hayata geçirdi. Bakanlık, gençlerin iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve ekonomik zorluklarını azaltmak için 10 bin 878 TL maddi destek sağlayacak.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gençlerin maddi olarak daha rahat bir iş arama süreci geçirebilmeleri için 10 bin 878 TL'lik desteğin verileceği belirtildi.
Türkiye genelindeki 81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden başvuru yapan işsiz gençlere 'İşe Yönlendirme/İşe Başlama Yardımları' yapılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı.
İŞKUR'a kayıtlı olan iş arayan gençlerin hesaplarına yatırılacak olan destek miktarı, brüt asgari ücretin 1/3’üne denk gelen 8 bin 668 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aynı yıl içinde, bir defaya mahsus olmak üzere azami 3 defa olacak şekilde verilebileceği ifade edildi. Toplamda 10 bin 878 TL'lik destek için başvurular başladı.
Destek programı, sadece maddi destekle sınırlı kalmayacak. İş görüşmelerine katılan ve işe kabul edilen gençlerin yol masrafları, sağlık raporu, fotoğraf gibi giderleri de bu kapsamda karşılanacağı duyuruldu.
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
EKONOMİ
Özel sektör zam oranları belli oldu: Çalışanlara enflasyon desteği verildi
17:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала