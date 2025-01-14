https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/bakan-tunc-duyurdu-4-ilde-idare-2-ilde-vergi-mahkemesi-kuruldu-1092641011.html

Bakan Tunç duyurdu: 4 ilde idare, 2 ilde vergi mahkemesi kuruldu

Bakan Tunç duyurdu: 4 ilde idare, 2 ilde vergi mahkemesi kuruldu

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 ile idare mahkemesi ve 2 ile vergi mahkemesi kurulduğunu duyurdu. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T01:13+0300

2025-01-14T01:13+0300

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türkiye

yılmaz tunç

mahkeme

resmi gazete

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Bazı illerde idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Ağrı'da vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Ağrı ve Iğdır illerinin mülki sınırları olarak belirlenmesi, Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Niğde ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesi, Şırnak'ta 1. ve 2. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevrelerinin Şırnak ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesi, Tunceli'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Tunceli ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Yalova'da idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Yalova ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesi kararı verildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu kararla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarını kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirtti.Bakan Tunç paylaşımında şunları ifade etti:

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yılmaz tunç, mahkeme, resmi gazete