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Bakan Tunç duyurdu: 4 ilde idare, 2 ilde vergi mahkemesi kuruldu
Bakan Tunç duyurdu: 4 ilde idare, 2 ilde vergi mahkemesi kuruldu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 ile idare mahkemesi ve 2 ile vergi mahkemesi kurulduğunu duyurdu. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
yılmaz tunç
mahkeme
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Bazı illerde idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Ağrı'da vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Ağrı ve Iğdır illerinin mülki sınırları olarak belirlenmesi, Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Niğde ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesi, Şırnak'ta 1. ve 2. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevrelerinin Şırnak ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesi, Tunceli'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Tunceli ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Yalova'da idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Yalova ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesi kararı verildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu kararla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarını kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirtti.Bakan Tunç paylaşımında şunları ifade etti:
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yılmaz tunç, mahkeme, resmi gazete
yılmaz tunç, mahkeme, resmi gazete

Bakan Tunç duyurdu: 4 ilde idare, 2 ilde vergi mahkemesi kuruldu

01:13 14.01.2025 (güncellendi: 01:14 14.01.2025)
© AA / Cem TekkeşinoğluAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 ile idare mahkemesi ve 2 ile vergi mahkemesi kurulduğunu duyurdu. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bazı illerde idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ağrı'da vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Ağrı ve Iğdır illerinin mülki sınırları olarak belirlenmesi, Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Niğde ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesi, Şırnak'ta 1. ve 2. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevrelerinin Şırnak ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesi, Tunceli'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Tunceli ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Yalova'da idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin Yalova ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesi kararı verildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu kararla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarını kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirtti.
Bakan Tunç paylaşımında şunları ifade etti:
"Ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan iller yönünden bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerimizde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerimizde vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65'e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."
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