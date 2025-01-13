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'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasıyla ilgili açıklama
'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündemde yer alan 'Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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jandarma genel komutanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
suriyeli
suriyeliler
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiası sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın, Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Konulu Genelgesi'nde yer alan durumlar haricinde, kimseyi öncelik verilmesinin söz konusu olmadığını bildiren DMM; iddiaları yalanladı.Açıklamada sağlık kurum ve kuruluşlarında genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak grupların sıralamasının şu şekilde olduğu belietildi:DMM açıklamasında "Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine de yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/gss-borcu-olanlar-dikkat-sgk-banka-hesaplarina-haciz-koydu-1092634646.html
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türk silahlı kuvvetleri (tsk), jandarma genel komutanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, suriyeli, suriyeliler, hastane
türk silahlı kuvvetleri (tsk), jandarma genel komutanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, suriyeli, suriyeliler, hastane

'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasıyla ilgili açıklama

22:02 13.01.2025 (güncellendi: 22:04 13.01.2025)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündemde yer alan 'Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiası sonrası yazılı bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın, Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Konulu Genelgesi'nde yer alan durumlar haricinde, kimseyi öncelik verilmesinin söz konusu olmadığını bildiren DMM; iddiaları yalanladı.
Açıklamada sağlık kurum ve kuruluşlarında genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak grupların sıralamasının şu şekilde olduğu belietildi:
1.
Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar)
2.
Engelli hastalar
3.
Hamileler
4.
65 yaş üstü hastalar
5.
Yedi yaşından küçük çocuklar
6.
Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri
7.
669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sağlık Bakanlığımıza devredilen sağlık kuruluşlarında geçerli olmak üzere, öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler, hizmetteki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile emekli TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler
8.
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı olan çocuklar
9.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı olan ya da kadın konuk evinden hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklar
10.
Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları
DMM açıklamasında "Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine de yer verdi.
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