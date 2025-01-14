https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/bakan-goktas-duyurdu-esnek-calisma-modeli-geliyor-1092652523.html
Bakan Göktaş duyurdu: Esnek çalışma modeli geliyor
Bakan Göktaş duyurdu: Esnek çalışma modeli geliyor
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, katıldığı bir canlı yayında doğum yardımları ile yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin ayrıntıları açıkladı... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T11:28+0300
2025-01-14T11:28+0300
2025-01-14T11:30+0300
türkiye
mahinur özdemir göktaş
evlilik kredisi
esnek çalışma
doğum yardımı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün açıklanan 2 ay geri ödemesiz faizsiz 48 ay vadeli 150 bin TL evlilik kredisi ve çocuk yardımının detaylarını paylaştı. Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.Faizsiz evlilik kredisine başvurular e-Devlet’te başladıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabildiğini hatırlatan Göktaş, desteklerin Aile ve Gençlik Fonu tarafından sağlandığını belirtti.Kredi için gerekli kriterler arasında;Evlilik sonrası da danışmanlık hizmeti sunulacağını vurgulayan Göktaş, "Evlendikten sonra çiftlerimizi ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz," dedi.Çocuk yardımları artırıldı: her ay düzenli destekBakan Göktaş, çocuk yardımları ile ilgili yapılan düzenlemeleri de açıkladı. 2015’te başlayan tek seferlik doğum yardımlarının artık düzenli ödemelere dönüştüğünü belirten Göktaş, şu detayları paylaştı:Yardımların çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edeceğini ifade eden Göktaş, ödemelerin annenin hesabına yatırılacağını söyledi.Göktaş, evlilik öncesi ve sonrası eğitimlerin önemine değindi. "Evlilik öncesi farkındalığı artırmak ve soru işaretlerine yanıt vermek için eğitimlerimizi güncelledik. Çiftlerimize hem evlilik öncesi hem de evlilik sonrası destek sağlıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/150-bin-tl-faizsiz-kredi-ve-dogum-yardimi-basvurusu-e-devletten-oluyor-mu-evlilik-kredisi-ve-cocuk-1092650338.html
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mahinur özdemir göktaş, evlilik kredisi, esnek çalışma, doğum yardımı
mahinur özdemir göktaş, evlilik kredisi, esnek çalışma, doğum yardımı
Bakan Göktaş duyurdu: Esnek çalışma modeli geliyor
11:28 14.01.2025 (güncellendi: 11:30 14.01.2025)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, katıldığı bir canlı yayında doğum yardımları ile yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin ayrıntıları açıkladı. Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin de gündemde olduğunu söyledi ve "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" diye ekledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün açıklanan 2 ay geri ödemesiz faizsiz 48 ay vadeli 150 bin TL evlilik kredisi ve çocuk yardımının detaylarını paylaştı. Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Faizsiz evlilik kredisine başvurular e-Devlet’te başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabildiğini hatırlatan Göktaş, desteklerin Aile ve Gençlik Fonu tarafından sağlandığını belirtti.
Kredi için gerekli kriterler arasında;
18-29 yaş arasında olmak,
Çiftlerin toplam gelirinin 2,3 asgari ücret
sınırını geçmemesi,
Evlilik öncesi eğitim programına katılmak yer alıyor.
Evlilik sonrası da danışmanlık hizmeti sunulacağını vurgulayan Göktaş, "Evlendikten sonra çiftlerimizi ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz," dedi.
Çocuk yardımları artırıldı: her ay düzenli destek
Bakan Göktaş, çocuk yardımları ile ilgili yapılan düzenlemeleri de açıkladı. 2015’te başlayan tek seferlik doğum yardımlarının artık düzenli ödemelere dönüştüğünü belirten Göktaş, şu detayları paylaştı:
İlk doğum için 5 bin TL tek seferlik yardım
,
İkinci çocuk için aylık 1.500 TL
destek,
Üçüncü çocuk ve sonrası için aylık 5 bin TL
destek.
Yardımların çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edeceğini ifade eden Göktaş, ödemelerin annenin hesabına yatırılacağını söyledi.
Göktaş, evlilik öncesi ve sonrası eğitimlerin önemine değindi. "Evlilik öncesi farkındalığı artırmak ve soru işaretlerine yanıt vermek için eğitimlerimizi güncelledik. Çiftlerimize hem evlilik öncesi hem de evlilik sonrası destek sağlıyoruz" dedi.