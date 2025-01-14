https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/bahceli-atina-yonetimi-ayagini-denk-alsin-1092650612.html

Bahçeli: PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı

Bahçeli: PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı

Sputnik Türkiye

MHP lideri Bahçeli, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı" dedi ve terörle pazarlık olmayacağını dile getirdi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-14T10:50+0300

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politika

devlet bahçeli

mhp

terör

abdullah öcalan

recep tayyip erdoğan

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MHP lideri Bahçeli grup konuşmasında, Yunanistan'ın inşa ettiği füze duvarını eleştirdi ve şunları söyledi:'Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler'Bahçeli, Türkler ve Kürtlerin arasının sürekli açılmak istendiğini söyledi ve "Türk ile Kürt arasında açılmak istenen uçurumları tamamen kapatmadıktan sonra gerçek manasına nasıl ulaştıracağız. Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler. Her yalan ve iftirayı tedavüle soktular" dedi.'Türkiye hepimizin dahası hepimiz Türk milletiyiz'Bahçeli Diyarbakır'da 2011 yılında yaptığı konuşmayı hatırlattı:'PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı'Bahçeli DEM heyetinin ziyaretini de değerlendirdi:

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