https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/bahceli-atina-yonetimi-ayagini-denk-alsin-1092650612.html
Bahçeli: PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı
Bahçeli: PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı" dedi ve terörle pazarlık olmayacağını dile getirdi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T10:50+0300
2025-01-14T10:50+0300
2025-01-14T11:08+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
terör
abdullah öcalan
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090837032_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_081ed9ac003edcd08fdd70f7902425d9.jpg
MHP lideri Bahçeli grup konuşmasında, Yunanistan'ın inşa ettiği füze duvarını eleştirdi ve şunları söyledi:'Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler'Bahçeli, Türkler ve Kürtlerin arasının sürekli açılmak istendiğini söyledi ve "Türk ile Kürt arasında açılmak istenen uçurumları tamamen kapatmadıktan sonra gerçek manasına nasıl ulaştıracağız. Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler. Her yalan ve iftirayı tedavüle soktular" dedi.'Türkiye hepimizin dahası hepimiz Türk milletiyiz'Bahçeli Diyarbakır'da 2011 yılında yaptığı konuşmayı hatırlattı:'PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı'Bahçeli DEM heyetinin ziyaretini de değerlendirdi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090837032_55:0:2722:2000_1920x0_80_0_0_66ed19435734539c0e8b0ab36965b339.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bahçeli, bahçeli son dakika, bahçeli yunanistan, bahçeli atina
bahçeli, bahçeli son dakika, bahçeli yunanistan, bahçeli atina
Bahçeli: PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı
10:50 14.01.2025 (güncellendi: 11:08 14.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı" dedi ve terörle pazarlık olmayacağını dile getirdi.
MHP lideri Bahçeli grup konuşmasında, Yunanistan'ın inşa ettiği füze duvarını eleştirdi ve şunları söyledi:
Yunanistan'ın füzeleri konuşlandırma hazırlığı, iyi komşuluğu sakatlayacak adımlardır. Adaların silahlanması Ege'yi cepheleştirmektir. Yunanistan'ın silah göstermesi trajik bir yanlıştır. Atina yönetimi ayağını denk alsın.
'Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler'
Bahçeli, Türkler ve Kürtlerin arasının sürekli açılmak istendiğini söyledi ve "Türk ile Kürt arasında açılmak istenen uçurumları tamamen kapatmadıktan sonra gerçek manasına nasıl ulaştıracağız. Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler. Her yalan ve iftirayı tedavüle soktular" dedi.
'Türkiye hepimizin dahası hepimiz Türk milletiyiz'
Bahçeli Diyarbakır'da 2011 yılında yaptığı konuşmayı hatırlattı:
6 Haziran 2011 tarihinde Diyarbakır'da 'siz Türk milletinin mensubusunuz, her şeyimizsiniz. Dilimizdensiniz. Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez.' Türkiye hepimizin dahası hepimiz Türk milletiyiz. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık onları hiçbir zaman öteki görmedik. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Ne söylediysek arkasında mertçe duruyoruz.
'PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı'
Bahçeli DEM heyetinin ziyaretini de değerlendirdi:
"DEM heyetinin yaptığı temaslar bizim nezdimizde müspet halinde gerçekleşmiştir. Terör örgütü için son gelmiştir. Terör örgütü için son gelmiştir. DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmede PKK'nın örgütsel varlığının bittiği açıklanmalıdır. Kesin beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz müzakere yapılmaz yalnızca mücadele ediliyor"