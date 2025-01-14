Bahçeli: PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Başka bir aday Cumhurbaşkanı seçilseydi, Lübnan’a uluslararası fonların gelmesi mümkün değildi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hükümetten evlilik için borçlanma vaadi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/bahceli-atina-yonetimi-ayagini-denk-alsin-1092650612.html
Bahçeli: PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı
Bahçeli: PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı" dedi ve terörle pazarlık olmayacağını dile getirdi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T10:50+0300
2025-01-14T11:08+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
terör
abdullah öcalan
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090837032_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_081ed9ac003edcd08fdd70f7902425d9.jpg
MHP lideri Bahçeli grup konuşmasında, Yunanistan'ın inşa ettiği füze duvarını eleştirdi ve şunları söyledi:'Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler'Bahçeli, Türkler ve Kürtlerin arasının sürekli açılmak istendiğini söyledi ve "Türk ile Kürt arasında açılmak istenen uçurumları tamamen kapatmadıktan sonra gerçek manasına nasıl ulaştıracağız. Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler. Her yalan ve iftirayı tedavüle soktular" dedi.'Türkiye hepimizin dahası hepimiz Türk milletiyiz'Bahçeli Diyarbakır'da 2011 yılında yaptığı konuşmayı hatırlattı:'PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı'Bahçeli DEM heyetinin ziyaretini de değerlendirdi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090837032_55:0:2722:2000_1920x0_80_0_0_66ed19435734539c0e8b0ab36965b339.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahçeli, bahçeli son dakika, bahçeli yunanistan, bahçeli atina
bahçeli, bahçeli son dakika, bahçeli yunanistan, bahçeli atina

Bahçeli: PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı

10:50 14.01.2025 (güncellendi: 11:08 14.01.2025)
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı" dedi ve terörle pazarlık olmayacağını dile getirdi.
MHP lideri Bahçeli grup konuşmasında, Yunanistan'ın inşa ettiği füze duvarını eleştirdi ve şunları söyledi:

Yunanistan'ın füzeleri konuşlandırma hazırlığı, iyi komşuluğu sakatlayacak adımlardır. Adaların silahlanması Ege'yi cepheleştirmektir. Yunanistan'ın silah göstermesi trajik bir yanlıştır. Atina yönetimi ayağını denk alsın.

'Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler'

Bahçeli, Türkler ve Kürtlerin arasının sürekli açılmak istendiğini söyledi ve "Türk ile Kürt arasında açılmak istenen uçurumları tamamen kapatmadıktan sonra gerçek manasına nasıl ulaştıracağız. Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler. Her yalan ve iftirayı tedavüle soktular" dedi.

'Türkiye hepimizin dahası hepimiz Türk milletiyiz'

Bahçeli Diyarbakır'da 2011 yılında yaptığı konuşmayı hatırlattı:

6 Haziran 2011 tarihinde Diyarbakır'da 'siz Türk milletinin mensubusunuz, her şeyimizsiniz. Dilimizdensiniz. Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez.' Türkiye hepimizin dahası hepimiz Türk milletiyiz. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık onları hiçbir zaman öteki görmedik. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Ne söylediysek arkasında mertçe duruyoruz.

'PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı'

Bahçeli DEM heyetinin ziyaretini de değerlendirdi:

"DEM heyetinin yaptığı temaslar bizim nezdimizde müspet halinde gerçekleşmiştir. Terör örgütü için son gelmiştir. Terör örgütü için son gelmiştir. DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmede PKK'nın örgütsel varlığının bittiği açıklanmalıdır. Kesin beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz müzakere yapılmaz yalnızca mücadele ediliyor"

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала