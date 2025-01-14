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Abdulkadir Selvi sordu: Öcalan ne zaman çağrı yapacak?
Abdulkadir Selvi sordu: Öcalan ne zaman çağrı yapacak?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Öcalan'ın ocak sonu şubat ayı başı gibi çağrı yapacağını belirtti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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politika
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 'Öcalan ne zaman çağrı yapacak?' diye sordu. Yazısında "Çok gecikmesi beklenmiyor. Ocak sonu, şubat ayı içinde bir çağrıdan söz ediliyor." diyen Selvi sürece ilişki şu değerlendirmelerde bulundu:DEM Parti kimlerle görüştü?Heyet 12 Ocak Pazar günü de Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile görüştü. Heyet Cumartesi günü de Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere Edirne'ye gitmişti.DEM Parti heyeti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden el çektirilen ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşuyor.Öcalan ile görüşmeMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayındaki çağrısıyla başlayan süreç kapsamında, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık'ta Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.
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abdulkadir selvi, abdullah öcalan, terörist, dem parti, dem parti
abdulkadir selvi, abdullah öcalan, terörist, dem parti, dem parti

Abdulkadir Selvi sordu: Öcalan ne zaman çağrı yapacak?

09:45 14.01.2025
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Fotoğraf : YouTube
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Abdulkadir Selvi, Öcalan'ın ocak sonu şubat ayı başı gibi çağrı yapacağını belirtti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 'Öcalan ne zaman çağrı yapacak?' diye sordu. Yazısında "Çok gecikmesi beklenmiyor. Ocak sonu, şubat ayı içinde bir çağrıdan söz ediliyor." diyen Selvi sürece ilişki şu değerlendirmelerde bulundu:
"DEM heyeti, siyasi partilerle görüşmelerini tamamladı. Edirne’de Selahattin Demirtaş ile görüştü. Demirtaş’tan sürece güçlü bir destek geldi. DEM heyetinin geç olmayan bir süre zarfında yeniden İmralı’ya gitmesi bekleniyor. Ocak ayının sonuna kalacağını sanmıyorum."

DEM Parti kimlerle görüştü?

Heyet 12 Ocak Pazar günü de Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile görüştü. Heyet Cumartesi günü de Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere Edirne'ye gitmişti.
DEM Parti heyeti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden el çektirilen ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşuyor.

Öcalan ile görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayındaki çağrısıyla başlayan süreç kapsamında, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık'ta Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
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DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü: Sürece destek mesajı paylaşıldı
11 Ocak, 13:27
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