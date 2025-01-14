https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/abdulkadir-selvi-sordu-ocalan-ne-zaman-cagri-yapacak-1092647140.html
Abdulkadir Selvi sordu: Öcalan ne zaman çağrı yapacak?
Abdulkadir Selvi sordu: Öcalan ne zaman çağrı yapacak?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Öcalan'ın ocak sonu şubat ayı başı gibi çağrı yapacağını belirtti. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T09:45+0300
2025-01-14T09:45+0300
2025-01-14T09:45+0300
politika
abdulkadir selvi
abdullah öcalan
terörist
dem parti
dem parti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 'Öcalan ne zaman çağrı yapacak?' diye sordu. Yazısında "Çok gecikmesi beklenmiyor. Ocak sonu, şubat ayı içinde bir çağrıdan söz ediliyor." diyen Selvi sürece ilişki şu değerlendirmelerde bulundu:DEM Parti kimlerle görüştü?Heyet 12 Ocak Pazar günü de Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile görüştü. Heyet Cumartesi günü de Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere Edirne'ye gitmişti.DEM Parti heyeti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden el çektirilen ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşuyor.Öcalan ile görüşmeMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayındaki çağrısıyla başlayan süreç kapsamında, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık'ta Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/dem-parti-heyeti-edirnede-selahattin-demirtas-ile-gorusuyorlar-1092569313.html
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abdulkadir selvi, abdullah öcalan, terörist, dem parti, dem parti
abdulkadir selvi, abdullah öcalan, terörist, dem parti, dem parti
Abdulkadir Selvi sordu: Öcalan ne zaman çağrı yapacak?
Abdulkadir Selvi, Öcalan'ın ocak sonu şubat ayı başı gibi çağrı yapacağını belirtti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 'Öcalan ne zaman çağrı yapacak?' diye sordu. Yazısında "Çok gecikmesi beklenmiyor. Ocak sonu, şubat ayı içinde bir çağrıdan söz ediliyor." diyen Selvi sürece ilişki şu değerlendirmelerde bulundu:
"DEM heyeti, siyasi partilerle görüşmelerini tamamladı. Edirne’de Selahattin Demirtaş ile görüştü. Demirtaş’tan sürece güçlü bir destek geldi. DEM heyetinin geç olmayan bir süre zarfında yeniden İmralı’ya gitmesi bekleniyor. Ocak ayının sonuna kalacağını sanmıyorum."
DEM Parti kimlerle görüştü?
Heyet 12 Ocak Pazar günü de Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile görüştü. Heyet Cumartesi günü de Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere Edirne'ye gitmişti.
DEM Parti heyeti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden el çektirilen ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayındaki çağrısıyla başlayan süreç kapsamında, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık'ta Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.