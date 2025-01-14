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Bağcılar'da saldırgan girdiği evdeki 2 çocuğa taşla saldırdı: Çocuklardan biri hayatını kaybetti
Bağcılar'da saldırgan girdiği evdeki 2 çocuğa taşla saldırdı: Çocuklardan biri hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Bağcılar'da evde kimliği belirsiz saldırganın girdiği evdeki çocuklara saldırması nedeniyle 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 yaşındaki... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi'nde bir evde yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İncelemede, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığı belirlendi.Yaralı A.S., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayın ardından fenalaşan anne G.S, polis ekiplerine çocuklarına taşla saldırıldığını söyledi.Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/bakan-tunc-duyurdu-4-ilde-idare-2-ilde-vergi-mahkemesi-kuruldu-1092641011.html
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bağcılar, türkiye, çocuk
bağcılar, türkiye, çocuk

Bağcılar'da saldırgan girdiği evdeki 2 çocuğa taşla saldırdı: Çocuklardan biri hayatını kaybetti

01:58 14.01.2025 (güncellendi: 02:00 14.01.2025)
© AA / İslam YakutEsenyurt'ta polis memuru yaralandı
Esenyurt'ta polis memuru yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA / İslam Yakut
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İstanbul Bağcılar'da evde kimliği belirsiz saldırganın girdiği evdeki çocuklara saldırması nedeniyle 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 yaşındaki çocuksa yaralandı.
Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi'nde bir evde yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığı belirlendi.
Yaralı A.S., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından fenalaşan anne G.S, polis ekiplerine çocuklarına taşla saldırıldığını söyledi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışması sürüyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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Bakan Tunç duyurdu: 4 ilde idare, 2 ilde vergi mahkemesi kuruldu
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