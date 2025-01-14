https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/avustralya-gizemli-toplardan-kurtulmuyor-siyah-toplardan-sonra-bu-sefer-gri-ve-beyaz-toplar-1092663927.html

Avustralya gizemli toplardan kurtulmuyor: Siyah toplardan sonra bu sefer gri ve beyaz toplar plajları kapattırdı

Avustralya gizemli toplardan kurtulmuyor: Siyah toplardan sonra bu sefer gri ve beyaz toplar plajları kapattırdı

Sputnik Türkiye

Kıyıya vuran gizemli gri ve beyaz toplar nedeniyle Sidney plajları bir kez daha kapatıldı. Avustralyalı yetkililer, ceviz büyüklüğündeki topların Ekim ayında... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T16:38+0300

2025-01-14T16:38+0300

2025-01-14T16:38+0300

yaşam

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Avustralya'da 16 Ekim'de gizemli toplar plajlara vurmuş, yetkililer ne olduğu bilinmeyen bu toplar sebebiyle halk sağlığını düşünerek plajları kapatmıştı. Yapılan tahlillerde topların içeriğinin insan dışkısı, yağ, uyuşturucu, kimyasalların 'iğrenç' bir karışımı olduğu ortaya çıkmıştı.Sidney plajlarını be kez ceviz büyüklüğünde gri ve beyaz toplar istila etti. Bir kez daha plajları kapatan yetkililer, topların, Ekim ayında Avustralya şehrinin doğu plajlarına vuranlara benzediğini söyledi. Sidney'in popüler Manly Plajı ve Avustralya şehrinin etrafındaki diğer plajları istila eden gri topların incelenmesi sebebiyle yeniden teste gönderildi. Kuzey Plajları Konseyi, tespit edilen örneklerin çoğunun ceviz büyüklüğünde olduğunu, ancak bazılarının daha büyük olduğunu belirterek yapısı ve kökeni bilinmeyen bu gizemli topların toplanmasına başlandığını duyurdu. Yetkililer Manly Plajı'na ek olarak Dee Why, Long Reef, Queenscliff, Freshwater, North ve South Curl Curl, North Steyne ve North Narrabeen plajlarını da ikinci bir duyuruya kadar kapattı. Diğer plajlar da denetleniyor. Yaz mevsiminin yaşandığı Güney Yarımkürede bulunan Avustralya'da bu sıcak günlerde plajların kapatılması hayal kırıklığı yaratırken test edilmek üzere örneklerin toplandığı ifade edildi. Yerel sakinlere açıklama yapan yetkililer toplara dokunulmamasını uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/avustralya-haftalar-suren-calismalarin-ardindan-plajda-biriken-toplarin-ne-oldugunu-tespit-etti-1090146031.html

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