https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/avustralya-gizemli-toplardan-kurtulmuyor-siyah-toplardan-sonra-bu-sefer-gri-ve-beyaz-toplar-1092663927.html
Avustralya gizemli toplardan kurtulmuyor: Siyah toplardan sonra bu sefer gri ve beyaz toplar plajları kapattırdı
Avustralya gizemli toplardan kurtulmuyor: Siyah toplardan sonra bu sefer gri ve beyaz toplar plajları kapattırdı
Sputnik Türkiye
Kıyıya vuran gizemli gri ve beyaz toplar nedeniyle Sidney plajları bir kez daha kapatıldı. Avustralyalı yetkililer, ceviz büyüklüğündeki topların Ekim ayında... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T16:38+0300
2025-01-14T16:38+0300
2025-01-14T16:38+0300
yaşam
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Avustralya'da 16 Ekim'de gizemli toplar plajlara vurmuş, yetkililer ne olduğu bilinmeyen bu toplar sebebiyle halk sağlığını düşünerek plajları kapatmıştı. Yapılan tahlillerde topların içeriğinin insan dışkısı, yağ, uyuşturucu, kimyasalların 'iğrenç' bir karışımı olduğu ortaya çıkmıştı.Sidney plajlarını be kez ceviz büyüklüğünde gri ve beyaz toplar istila etti. Bir kez daha plajları kapatan yetkililer, topların, Ekim ayında Avustralya şehrinin doğu plajlarına vuranlara benzediğini söyledi. Sidney'in popüler Manly Plajı ve Avustralya şehrinin etrafındaki diğer plajları istila eden gri topların incelenmesi sebebiyle yeniden teste gönderildi. Kuzey Plajları Konseyi, tespit edilen örneklerin çoğunun ceviz büyüklüğünde olduğunu, ancak bazılarının daha büyük olduğunu belirterek yapısı ve kökeni bilinmeyen bu gizemli topların toplanmasına başlandığını duyurdu. Yetkililer Manly Plajı'na ek olarak Dee Why, Long Reef, Queenscliff, Freshwater, North ve South Curl Curl, North Steyne ve North Narrabeen plajlarını da ikinci bir duyuruya kadar kapattı. Diğer plajlar da denetleniyor. Yaz mevsiminin yaşandığı Güney Yarımkürede bulunan Avustralya'da bu sıcak günlerde plajların kapatılması hayal kırıklığı yaratırken test edilmek üzere örneklerin toplandığı ifade edildi. Yerel sakinlere açıklama yapan yetkililer toplara dokunulmamasını uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/avustralya-haftalar-suren-calismalarin-ardindan-plajda-biriken-toplarin-ne-oldugunu-tespit-etti-1090146031.html
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Avustralya gizemli toplardan kurtulmuyor: Siyah toplardan sonra bu sefer gri ve beyaz toplar plajları kapattırdı
Kıyıya vuran gizemli gri ve beyaz toplar nedeniyle Sidney plajları bir kez daha kapatıldı. Avustralyalı yetkililer, ceviz büyüklüğündeki topların Ekim ayında doğu plajlarına vuran tenis topu büyüklüğündeki siyah toplara benzediğini söyledi. Siyah topların tahlil sonucunda içinde insan dışkısı, yağ ve uyuşturucu karışımı olduğu ortaya çıkmıştı.
Avustralya'da 16 Ekim'de gizemli toplar plajlara vurmuş, yetkililer ne olduğu bilinmeyen bu toplar sebebiyle halk sağlığını düşünerek plajları kapatmıştı. Yapılan tahlillerde topların içeriğinin insan dışkısı, yağ, uyuşturucu, kimyasalların 'iğrenç' bir karışımı olduğu ortaya çıkmıştı.
Sidney plajlarını be kez ceviz büyüklüğünde gri ve beyaz toplar istila etti. Bir kez daha plajları kapatan yetkililer, topların, Ekim ayında Avustralya şehrinin doğu plajlarına vuranlara benzediğini söyledi. Sidney'in popüler Manly Plajı ve Avustralya şehrinin etrafındaki diğer plajları istila eden gri topların incelenmesi sebebiyle yeniden teste gönderildi.
Kuzey Plajları Konseyi, tespit edilen örneklerin çoğunun ceviz büyüklüğünde olduğunu, ancak bazılarının daha büyük olduğunu belirterek yapısı ve kökeni bilinmeyen bu gizemli topların toplanmasına başlandığını duyurdu. Yetkililer Manly Plajı'na ek olarak Dee Why, Long Reef, Queenscliff, Freshwater, North ve South Curl Curl, North Steyne ve North Narrabeen plajlarını da ikinci bir duyuruya kadar kapattı. Diğer plajlar da denetleniyor.
Yaz mevsiminin yaşandığı Güney Yarımkürede bulunan Avustralya'da bu sıcak günlerde plajların kapatılması hayal kırıklığı yaratırken test edilmek üzere örneklerin toplandığı ifade edildi. Yerel sakinlere açıklama yapan yetkililer toplara dokunulmamasını uyarısında bulundu.