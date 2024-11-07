https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/avustralya-haftalar-suren-calismalarin-ardindan-plajda-biriken-toplarin-ne-oldugunu-tespit-etti-1090146031.html

Avustralya, haftalar süren çalışmaların ardından plajda biriken 'topların' ne olduğunu tespit etti: 'İğrenç bir karışım'

Avustralya, haftalar süren çalışmaların ardından plajda biriken 'topların' ne olduğunu tespit etti: 'İğrenç bir karışım'

Sputnik Türkiye

Avustralya'da 16 Ekim'den bu yana gizemini koruyan sahillere vuran topların kaynağı bulundu. Uzmanların üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu topların, insan... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T17:36+0300

2024-11-07T17:36+0300

2024-11-07T17:36+0300

yaşam

avustralya

sydney

plaj

sahil

sızıntı

kanalizasyon

katran topları

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Avustralyalı bilim insanları 16 Ekim'den bu yana gizemini koruyan Sydney'i etkisi altına alan topların kaynağını buldu. Araştırmacıların başlangıçta katran topları olduğuna inandığı bu toplar nedeniyle başta Sydney olmak üzere birçok plajı halka kapatmıştı. Katran toplarının muhtemelen bir petrol sızıntısından dolayı kaynaklandığı düşünülmüştü ancak gerçekler bundan çok uzak çıktı.Sahile yayılan toplar üzerinde yapılan uzun araştırmalar sonucunda uzmanlar, bu topların aslında insan dışkısı, yemeklik yağ, kimyasallar, sabun köpüğü, tansiyon ilaçları, böcek ilaçları ve yasadışı uyuşturucuların 'iğrenç' bir karışımı olduğunu söylüyor. 16 Ekim'den itibaren binlerce topun ortaya çıkmasının ardından sekiz plaj kapanmış ve temizlik yapılması emri verilmişti. Kimyagerler tarafından yapılan testler, topların büyük ihtimalle bir kanalizasyon sızıntısı sonucu oluştuğunu belirtse de tam olarak nereden geldiğini bilmiyor.Uzmanlar, 'kesinlikle iğrenç kokan' topların, son iki yıldır daha küçük ancak benzer şekillerde kıyıya vurduğuna dair doğrulanmamış raporlar aldıklarını belirttiler. Sydney Water, şehirdeki kanalizasyon sisteminde bilinen bir sorun olmadığını söylüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kaynagi-bilinmeyen-gizemli-katran-toplari-avustralyada-plajlari-kapattirdi-1089388498.html

avustralya

sydney

katran topları

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avustralya, sydney, plaj, sahil, sızıntı, kanalizasyon, katran topları