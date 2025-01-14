https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/arda-turana-kotu-haber-barcelonada-banki-yerinden-kaldirildi-1092656706.html

Arda Turan'a kötü haber: Barcelona'daki 'bankı' yerinden kaldırıldı

Arda Turan'a kötü haber: Barcelona'daki 'bankı' yerinden kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın, Barcelona'da oynarken bir bankta çektirdiği fotoğrafla tanınan ve Türk turistlerin ilgi odağı haline gelen bank yerinden... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T12:39+0300

2025-01-14T12:39+0300

2025-01-14T12:40+0300

yaşam

arda turan

atletico madrid

barcelona

ebrar karakurt

bank

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Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan ünlü futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'da fotoğraf çektirdiği ünlü bank, belediye tarafından yerinden kaldırıldı. Ünlü futbolcu Arda Turan, Barcelona'da oynarken sokakta bir bank üzerinde otururken çektirdiği bank o dönem sosyal medyada viral olmuştu. Turan'ın paylaşımı sonrasında adeta 'turistlik bir mekan' haline gelen bank, Barcelona'ya giden Türklerin ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği bir yer haline gelmişti. Hatta ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt bile o bankta çektirdiği fotoğrafını sosyal medyasından paylaşmıştı. Belediye kaldırıyorMeşhur bankt, Barcelona Belediyesi tarafından şimdi yerinden kaldırılıcak. Belediye Meclisi'nin aldığı kararla şehirde peyzaj çalışmaları başlatılırken, 'turistlik bankın' da aralarında bulunduğu bütün kent mobilyaları değiştiriliyor. Bu bank yerine beton ve ahşaptan yapılmış yeni modeller getirilecek.

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arda turan, atletico madrid, barcelona, ebrar karakurt, bank