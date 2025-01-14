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Lavrov: Trump, NATO'nun Rusya'ya yalan söylediğini kabul eden ilk Batılı lider
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Arda Turan'a kötü haber: Barcelona'daki 'bankı' yerinden kaldırıldı
Arda Turan'a kötü haber: Barcelona'daki 'bankı' yerinden kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü futbolcu Arda Turan'ın, Barcelona'da oynarken bir bankta çektirdiği fotoğrafla tanınan ve Türk turistlerin ilgi odağı haline gelen bank yerinden... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T12:39+0300
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yaşam
arda turan
atletico madrid
barcelona
ebrar karakurt
bank
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Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan ünlü futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'da fotoğraf çektirdiği ünlü bank, belediye tarafından yerinden kaldırıldı. Ünlü futbolcu Arda Turan, Barcelona'da oynarken sokakta bir bank üzerinde otururken çektirdiği bank o dönem sosyal medyada viral olmuştu. Turan'ın paylaşımı sonrasında adeta 'turistlik bir mekan' haline gelen bank, Barcelona'ya giden Türklerin ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği bir yer haline gelmişti. Hatta ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt bile o bankta çektirdiği fotoğrafını sosyal medyasından paylaşmıştı. Belediye kaldırıyorMeşhur bankt, Barcelona Belediyesi tarafından şimdi yerinden kaldırılıcak. Belediye Meclisi'nin aldığı kararla şehirde peyzaj çalışmaları başlatılırken, 'turistlik bankın' da aralarında bulunduğu bütün kent mobilyaları değiştiriliyor. Bu bank yerine beton ve ahşaptan yapılmış yeni modeller getirilecek.
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arda turan, atletico madrid, barcelona, ebrar karakurt, bank
arda turan, atletico madrid, barcelona, ebrar karakurt, bank

Arda Turan'a kötü haber: Barcelona'daki 'bankı' yerinden kaldırıldı

12:39 14.01.2025 (güncellendi: 12:40 14.01.2025)
© AP Photo / Manu FernandezArda Turan
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
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Ünlü futbolcu Arda Turan'ın, Barcelona'da oynarken bir bankta çektirdiği fotoğrafla tanınan ve Türk turistlerin ilgi odağı haline gelen bank yerinden kaldırıldı.
Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan ünlü futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'da fotoğraf çektirdiği ünlü bank, belediye tarafından yerinden kaldırıldı.
Ünlü futbolcu Arda Turan, Barcelona'da oynarken sokakta bir bank üzerinde otururken çektirdiği bank o dönem sosyal medyada viral olmuştu. Turan'ın paylaşımı sonrasında adeta 'turistlik bir mekan' haline gelen bank, Barcelona'ya giden Türklerin ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği bir yer haline gelmişti. Hatta ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt bile o bankta çektirdiği fotoğrafını sosyal medyasından paylaşmıştı.

Belediye kaldırıyor

Meşhur bankt, Barcelona Belediyesi tarafından şimdi yerinden kaldırılıcak. Belediye Meclisi'nin aldığı kararla şehirde peyzaj çalışmaları başlatılırken, 'turistlik bankın' da aralarında bulunduğu bütün kent mobilyaları değiştiriliyor. Bu bank yerine beton ve ahşaptan yapılmış yeni modeller getirilecek.
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