https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/eyupspor-teknik-direktoru-arda-turandan-besiktasa-transfer-aciklamasi-1091834345.html

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Beşiktaş'a transfer açıklaması

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Beşiktaş'a transfer açıklaması

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

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Süper Lig ekiplerinden İKAS Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Beşiktaş'a transferi konusunda konuştu.Trendyol Süper Lig'in 17. hafta müsabakasında Fenerbahçe Spor Kulübü ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Arda Turan 1 puan almayı başardıklarını ancak oyun olarak 3 puanı hakkettiklerini söyledi. Oyuncuları ile gurur duyduğunu belirten genç teknik adam Arda Turan maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan çok şey öğrendiğini belirtti.Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına yanıt veren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ''Beşiktaş'a saygısızlık olur bunu burada konuşmak. Ben Eyüpspor'un teknik direktörüyüm. Ben hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu söyledim zaten'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/eyupspor-ile-fenerbahce-1-1-berabere-kaldi-1091832946.html

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