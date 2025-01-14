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Ankara'da zincirleme trafik kazası, ekipler sevk edildi: Çok sayıda yaralı var
Ankara'da zincirleme trafik kazası, ekipler sevk edildi: Çok sayıda yaralı var
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Ankara Çubuk’ta iki minibüs ve iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı. Güldarpı Mahallesi’nde meydana gelen kazada yaralılar... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T09:44+0300
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trafik
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Ankara’da son dakika trafik kazası meydana geldi. Çubuk ilçesinde Güldarpı Mahallesi mevkiinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre, kazada toplam 31 kişi yaralandı.Yaralılar hastaneye sevk edildiKazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çubuk ve Ankara merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralıların olup olmadığı henüz açıklanmadı.Kazaya karışan minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı bildirildi. Olayın yoğun trafiğin olduğu bir saat diliminde meydana gelmesi dikkat çekti.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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ankara, trafik, trafik kazası, zincirleme, zincirleme kaza
ankara, trafik, trafik kazası, zincirleme, zincirleme kaza

Ankara'da zincirleme trafik kazası, ekipler sevk edildi: Çok sayıda yaralı var

09:44 14.01.2025 (güncellendi: 09:46 14.01.2025)
© AAAnkara trafik kazası
Ankara trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA
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Ankara Çubuk’ta iki minibüs ve iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı. Güldarpı Mahallesi’nde meydana gelen kazada yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ankara’da son dakika trafik kazası meydana geldi. Çubuk ilçesinde Güldarpı Mahallesi mevkiinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre, kazada toplam 31 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çubuk ve Ankara merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralıların olup olmadığı henüz açıklanmadı.
Kazaya karışan minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı bildirildi. Olayın yoğun trafiğin olduğu bir saat diliminde meydana gelmesi dikkat çekti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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