https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-ekipler-sevk-edildi-cok-sayida-yarali-var-1092647483.html

Ankara'da zincirleme trafik kazası, ekipler sevk edildi: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da zincirleme trafik kazası, ekipler sevk edildi: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Ankara Çubuk’ta iki minibüs ve iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı. Güldarpı Mahallesi’nde meydana gelen kazada yaralılar... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T09:44+0300

2025-01-14T09:44+0300

2025-01-14T09:46+0300

türkiye

ankara

trafik

trafik kazası

zincirleme

zincirleme kaza

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Ankara’da son dakika trafik kazası meydana geldi. Çubuk ilçesinde Güldarpı Mahallesi mevkiinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre, kazada toplam 31 kişi yaralandı.Yaralılar hastaneye sevk edildiKazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çubuk ve Ankara merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralıların olup olmadığı henüz açıklanmadı.Kazaya karışan minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı bildirildi. Olayın yoğun trafiğin olduğu bir saat diliminde meydana gelmesi dikkat çekti.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/acun-ilicalidan-carpici-itiraflar-hayatimin-en-zor-donemi-1092646853.html

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ankara, trafik, trafik kazası, zincirleme, zincirleme kaza