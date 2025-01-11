https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/dem-parti-heyeti-edirnede-selahattin-demirtas-ile-gorusuyorlar-1092569313.html
DEM Parti heyeti Edirne'de: Selahattin Demirtaş ile görüşüyorlar
DEM Parti heyeti Edirne'de: Selahattin Demirtaş ile görüşüyorlar
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti, Edirne F Tipi Cezaevi'nde kalan Selahattin Demirtaş ile görüşüyor. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T13:27+0300
2025-01-11T13:27+0300
2025-01-11T13:32+0300
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edirne f tipi cezaevi
dem parti
pervin buldan
sırrı süreyya önder
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DEM Parti İmralı Heyeti, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret ediyor.Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'te oluşan heyet, bir araçla cezaevine girdi, girişte heyetten gazetecilere açıklama yapılmadı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç kapsamında İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapan DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta TBMM'deki partilerin temsilcileriyle görüşmüştü. Heyetin yarın da önceki dönem HPD Eş Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/dem-parti-heyeti-demirtas-ve-yuksekdag-ile-gorusecek-1092466413.html
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selahattin demirtaş, edirne f tipi cezaevi, dem parti, pervin buldan, sırrı süreyya önder, tbmm, mhp
selahattin demirtaş, edirne f tipi cezaevi, dem parti, pervin buldan, sırrı süreyya önder, tbmm, mhp
DEM Parti heyeti Edirne'de: Selahattin Demirtaş ile görüşüyorlar
13:27 11.01.2025 (güncellendi: 13:32 11.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti heyeti, Edirne F Tipi Cezaevi'nde kalan Selahattin Demirtaş ile görüşüyor.
DEM Parti İmralı Heyeti, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret ediyor.
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'te oluşan heyet, bir araçla cezaevine girdi, girişte heyetten gazetecilere açıklama yapılmadı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç kapsamında İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapan DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta TBMM'deki partilerin temsilcileriyle görüşmüştü. Heyetin yarın da önceki dönem HPD Eş Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.