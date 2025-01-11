https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/dem-parti-heyeti-edirnede-selahattin-demirtas-ile-gorusuyorlar-1092569313.html

DEM Parti heyeti Edirne'de: Selahattin Demirtaş ile görüşüyorlar

DEM Parti heyeti Edirne'de: Selahattin Demirtaş ile görüşüyorlar

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyeti, Edirne F Tipi Cezaevi'nde kalan Selahattin Demirtaş ile görüşüyor. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

selahattin demirtaş

edirne f tipi cezaevi

dem parti

pervin buldan

sırrı süreyya önder

tbmm

mhp

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DEM Parti İmralı Heyeti, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret ediyor.Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'te oluşan heyet, bir araçla cezaevine girdi, girişte heyetten gazetecilere açıklama yapılmadı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç kapsamında İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapan DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta TBMM'deki partilerin temsilcileriyle görüşmüştü. Heyetin yarın da önceki dönem HPD Eş Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/dem-parti-heyeti-demirtas-ve-yuksekdag-ile-gorusecek-1092466413.html

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selahattin demirtaş, edirne f tipi cezaevi, dem parti, pervin buldan, sırrı süreyya önder, tbmm, mhp