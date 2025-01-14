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ABD'deki kuş gribi salgınında 20 milyondan fazla tavuk telef oldu: Yumurta fiyatları fırladı
ABD'deki kuş gribi salgınında 20 milyondan fazla tavuk telef oldu: Yumurta fiyatları fırladı
Sputnik Türkiye
ABD'de 2022'de başlayan kuş gribi salgını, büyüyerek devam ediyor. 2024'ün son çeyreğinde ve 2025'in ilk günlerinde kuş gribine bağlı 20 milyondan fazla tavuk... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T14:29+0300
2025-01-14T14:29+0300
dünya
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kuş gribi
tavuk
tavuk çiftliği
gezen tavuk yumurtası
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ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) verilerine göre, ABD'de 20 milyondan fazla yumurta üreten tavuk, kuş gribi nedeniyle telef olurken rakamın bir rekor olduğu bildirildi. Bir sürüde enfeksiyon keşfedildiğinde itlaf edilen kuşları da içeren rekor sayıda tavuk ölümü, yumurta fiyatlarını da etkiledi. Kuş gribi salgınına bağlı olarak ülkede yumurta fiyatları, yıllardır görülmemiş bir şekilde yükseldi. USDA raporunda bu ay, "Geçmiş yıllardan farklı olarak, 2024'te, geleneksel kafesli, kafessiz ve sertifikalı organik türler dahil olmak üzere tüm büyük üretim sistemleri önemli kayıplar yaşadı" denildi. USDA, kuş gribi salgınının başladığı 2022'den itibaren itlaf ettikleri yumurta ve kümes hayvanları için çiftçilere ödeme yapıyordu ve verilere göre çiftçilere yapılan ödemeler geçen yıl 1.25 milyar dolara ulaştı. Yumurta sıkıntısı aylar sürebilirYumurta üreten tavukların kuş gribi sonrası itlafından sonra gıda pazarında yumurta sıkıntısı yaşanacağını belirten ABD basını, bu durumun aylarca düzelmeyebileceğini vurguladı. USDA verilerine göre 2024'ün son çeyreğinde ve 2025'in ilk günlerinde kuş gribine bağlı 20 milyondan fazla tavuk telef oldu. USDA'ya göre bu rakam, 2024 yılında virüs nedeniyle ölen tüm kuşların neredeyse yarısına tekabül ediyor, bu da kuş gribi sebebiyle kayıpların hız kazandığını ortaya koyuyor. Amerikan Yumurta Kurulu tarafından sağlanan Neilsen IQ verilerine göre, Aralık ayı sonunda herhangi bir türden bir düzine yumurtanın ortalama fiyatı Kasım ayı başına göre yaklaşık yüzde 25 artarak 4.33 dolar oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre yumurta fiyatları Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 37.5 arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/abdde-kus-gribi-vakalari-devam-ediyor-bengal-kaplani-ve-pumalar-dahil-20-kadar-yabani-kedi-oldu-1092042760.html
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abd, kuş gribi, tavuk, tavuk çiftliği, gezen tavuk yumurtası, yumurta
abd, kuş gribi, tavuk, tavuk çiftliği, gezen tavuk yumurtası, yumurta

ABD'deki kuş gribi salgınında 20 milyondan fazla tavuk telef oldu: Yumurta fiyatları fırladı

14:29 14.01.2025
© ABDULLAH BOZKURT-AW305821Yumurta
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© ABDULLAH BOZKURT-AW305821
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ABD'de 2022'de başlayan kuş gribi salgını, büyüyerek devam ediyor. 2024'ün son çeyreğinde ve 2025'in ilk günlerinde kuş gribine bağlı 20 milyondan fazla tavuk telef oldu. Ülkede salgına bağlı olarak yumurta fiyatları artış gösterdi.
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) verilerine göre, ABD'de 20 milyondan fazla yumurta üreten tavuk, kuş gribi nedeniyle telef olurken rakamın bir rekor olduğu bildirildi. Bir sürüde enfeksiyon keşfedildiğinde itlaf edilen kuşları da içeren rekor sayıda tavuk ölümü, yumurta fiyatlarını da etkiledi.
Kuş gribi salgınına bağlı olarak ülkede yumurta fiyatları, yıllardır görülmemiş bir şekilde yükseldi. USDA raporunda bu ay, "Geçmiş yıllardan farklı olarak, 2024'te, geleneksel kafesli, kafessiz ve sertifikalı organik türler dahil olmak üzere tüm büyük üretim sistemleri önemli kayıplar yaşadı" denildi. USDA, kuş gribi salgınının başladığı 2022'den itibaren itlaf ettikleri yumurta ve kümes hayvanları için çiftçilere ödeme yapıyordu ve verilere göre çiftçilere yapılan ödemeler geçen yıl 1.25 milyar dolara ulaştı.

Yumurta sıkıntısı aylar sürebilir

Yumurta üreten tavukların kuş gribi sonrası itlafından sonra gıda pazarında yumurta sıkıntısı yaşanacağını belirten ABD basını, bu durumun aylarca düzelmeyebileceğini vurguladı. USDA verilerine göre 2024'ün son çeyreğinde ve 2025'in ilk günlerinde kuş gribine bağlı 20 milyondan fazla tavuk telef oldu. USDA'ya göre bu rakam, 2024 yılında virüs nedeniyle ölen tüm kuşların neredeyse yarısına tekabül ediyor, bu da kuş gribi sebebiyle kayıpların hız kazandığını ortaya koyuyor.
Amerikan Yumurta Kurulu tarafından sağlanan Neilsen IQ verilerine göre, Aralık ayı sonunda herhangi bir türden bir düzine yumurtanın ortalama fiyatı Kasım ayı başına göre yaklaşık yüzde 25 artarak 4.33 dolar oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre yumurta fiyatları Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 37.5 arttı.
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