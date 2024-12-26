https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/abdde-kus-gribi-vakalari-devam-ediyor-bengal-kaplani-ve-pumalar-dahil-20-kadar-yabani-kedi-oldu-1092042760.html

ABD'de kuş gribi vakaları devam ediyor: Bengal kaplanı ve pumalar dahil 20 kadar yabani kedi öldü

ABD'de kuş gribi vakaları devam ediyor: Bengal kaplanı ve pumalar dahil 20 kadar yabani kedi öldü

Sputnik Türkiye

ABD'de süt ineklerinde başlayan ve bu yıl içinde tavuklara sıçrayan kuş gribi can almaya devam ediyor. California'daki kuş gribi acil durum ilanı sonrası... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T10:51+0300

2024-12-26T10:51+0300

2024-12-26T10:51+0300

dünya

kuş gribi

bengal

california

abd

washington

puma

bengal kaplanı

vaşak

h5n1

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ABD'de bu yıl içinde giderek ciddi bir hal alan kuş gribi vakaları devam ediyor. Ülkede Mayıs ayında Texas'da bazı ineklerin sütünde kuş gribi (H5N1) tespit edilmiş ve bu ineklerin çiğ sütünü tüketen bazı evcil kedilerin öldüğü açıklanmıştı. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tüketime uygun olmadığı belirlenen süt ineklerinde yaptığı testler sonrasında virüs izine rastlamıştı. Kuş gribi vakalarını izleyen yetkililer, 25 Mart'ta bir süt ineğinde kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıklanmış devam eden süt ineği salgınıyla bağlantılı olarak iki ABD'li çiftlik işçisinin testlerinin de pozitif çıktığı belirtilmişti. California valiliği, 16 eyaletteki büyükbaş hayvanlarda tespit edilen virüsün, Güney California çiftliklerindeki ineklerde de görülmesiyle hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve vaka sayısını azaltmak amacıyla 19 Aralık'ta "acil durum" kararı alındığı bildirildi.Kedigillerin yaşam merkezi karantina altına alındıABD'deki kuş gribi virüsü, 21 Aralık itibariyle Washington eyaletindeki yabani hayvanları koruma merkezi olan Vahşi Kedi Savunma Merkezi'nde ortaya çıktı. Yapılan açıklamada bir Bengal kaplanı, 4 puma, 1 Afrika karakulağı, 7 vaşak dahil toplamda kedigillerden 20 yabani hayvan öldü. Merkezin karantina altına alındığı belirtilen açıklamada şun ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/abdde-kus-gribi-vakalari-cig-sutler-test-edilmeli-1091265662.html

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california

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kuş gribi, bengal, california, abd, washington, puma, bengal kaplanı, vaşak, h5n1