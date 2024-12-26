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ABD'de kuş gribi vakaları devam ediyor: Bengal kaplanı ve pumalar dahil 20 kadar yabani kedi öldü
ABD'de kuş gribi vakaları devam ediyor: Bengal kaplanı ve pumalar dahil 20 kadar yabani kedi öldü
Sputnik Türkiye
ABD'de süt ineklerinde başlayan ve bu yıl içinde tavuklara sıçrayan kuş gribi can almaya devam ediyor. California'daki kuş gribi acil durum ilanı sonrası... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T10:51+0300
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dünya
kuş gribi
bengal
california
abd
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bengal kaplanı
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ABD'de bu yıl içinde giderek ciddi bir hal alan kuş gribi vakaları devam ediyor. Ülkede Mayıs ayında Texas'da bazı ineklerin sütünde kuş gribi (H5N1) tespit edilmiş ve bu ineklerin çiğ sütünü tüketen bazı evcil kedilerin öldüğü açıklanmıştı. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tüketime uygun olmadığı belirlenen süt ineklerinde yaptığı testler sonrasında virüs izine rastlamıştı. Kuş gribi vakalarını izleyen yetkililer, 25 Mart'ta bir süt ineğinde kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıklanmış devam eden süt ineği salgınıyla bağlantılı olarak iki ABD'li çiftlik işçisinin testlerinin de pozitif çıktığı belirtilmişti. California valiliği, 16 eyaletteki büyükbaş hayvanlarda tespit edilen virüsün, Güney California çiftliklerindeki ineklerde de görülmesiyle hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve vaka sayısını azaltmak amacıyla 19 Aralık'ta "acil durum" kararı alındığı bildirildi.Kedigillerin yaşam merkezi karantina altına alındıABD'deki kuş gribi virüsü, 21 Aralık itibariyle Washington eyaletindeki yabani hayvanları koruma merkezi olan Vahşi Kedi Savunma Merkezi'nde ortaya çıktı. Yapılan açıklamada bir Bengal kaplanı, 4 puma, 1 Afrika karakulağı, 7 vaşak dahil toplamda kedigillerden 20 yabani hayvan öldü. Merkezin karantina altına alındığı belirtilen açıklamada şun ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/abdde-kus-gribi-vakalari-cig-sutler-test-edilmeli-1091265662.html
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kuş gribi, bengal, california, abd, washington, puma, bengal kaplanı, vaşak, h5n1
kuş gribi, bengal, california, abd, washington, puma, bengal kaplanı, vaşak, h5n1

ABD'de kuş gribi vakaları devam ediyor: Bengal kaplanı ve pumalar dahil 20 kadar yabani kedi öldü

10:51 26.12.2024
© Fotoğraf : Washington Vahşi Kedi Savunma Merkezi sosyal medya hesabıBengal Kaplanı
Bengal Kaplanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Fotoğraf : Washington Vahşi Kedi Savunma Merkezi sosyal medya hesabı
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ABD'de süt ineklerinde başlayan ve bu yıl içinde tavuklara sıçrayan kuş gribi can almaya devam ediyor. California'daki kuş gribi acil durum ilanı sonrası Washington eyaletinde bir yabani hayvan parkında 20 kadar yabani kedi cinsi hayvan öldü. Ölen yaban hayvanları arasında Bengal kaplanı, pumalar, vaşaklar var.
ABD'de bu yıl içinde giderek ciddi bir hal alan kuş gribi vakaları devam ediyor. Ülkede Mayıs ayında Texas'da bazı ineklerin sütünde kuş gribi (H5N1) tespit edilmiş ve bu ineklerin çiğ sütünü tüketen bazı evcil kedilerin öldüğü açıklanmıştı. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tüketime uygun olmadığı belirlenen süt ineklerinde yaptığı testler sonrasında virüs izine rastlamıştı.
Kuş gribi vakalarını izleyen yetkililer, 25 Mart'ta bir süt ineğinde kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıklanmış devam eden süt ineği salgınıyla bağlantılı olarak iki ABD'li çiftlik işçisinin testlerinin de pozitif çıktığı belirtilmişti.
California valiliği, 16 eyaletteki büyükbaş hayvanlarda tespit edilen virüsün, Güney California çiftliklerindeki ineklerde de görülmesiyle hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve vaka sayısını azaltmak amacıyla 19 Aralık'ta "acil durum" kararı alındığı bildirildi.
© Fotoğraf : Washington Vahşi Kedi Savunma Merkezi sosyal medya hesabıWashington Vahşi Kedi Savunma Merkezi
Washington Vahşi Kedi Savunma Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Fotoğraf : Washington Vahşi Kedi Savunma Merkezi sosyal medya hesabı

Kedigillerin yaşam merkezi karantina altına alındı

ABD'deki kuş gribi virüsü, 21 Aralık itibariyle Washington eyaletindeki yabani hayvanları koruma merkezi olan Vahşi Kedi Savunma Merkezi'nde ortaya çıktı. Yapılan açıklamada bir Bengal kaplanı, 4 puma, 1 Afrika karakulağı, 7 vaşak dahil toplamda kedigillerden 20 yabani hayvan öldü. Merkezin karantina altına alındığı belirtilen açıklamada şun ifadeler yer aldı:

"Hayvan sağlığı yetkililerinin, Aralık 2024 itibariyle yabani kedigillerimizin yarısından fazlasında yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) varlığını doğruladığını paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Yabani kuşlar tarafından taşınan bu yıkıcı viral enfeksiyon, öncelikle solunum salgıları ve kuştan kuşa temas yoluyla yayılır ve kuşları veya diğer ürünleri yiyen etobur memeliler tarafından da kapılabilir. Kediler, başlangıçta hafif semptomlara neden olabilen ancak hızla ilerleyen ve genellikle zatürre benzeri koşullar nedeniyle 24 saat içinde ölümle sonuçlanan bu virüse karşı özellikle savunmasızdır."

Kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
DÜNYA
ABD'de kuş gribi vakaları: 'Çiğ sütler test edilmeli'
7 Aralık, 00:10
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