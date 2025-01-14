https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/abd-medyasi-israil-ve-hamasin-bugun-ateskes-imzalayabilecegini-iddia-etti-1092661068.html

ABD medyası, İsrail ve Hamas’ın bugün ateşkes imzalayabileceğini iddia etti

ABD medyası, İsrail ve Hamas’ın bugün ateşkes imzalayabileceğini iddia etti

Sputnik Türkiye

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail ve Hamas’ın bugün ateşkes ilan edebileceğini yazdı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T14:08+0300

2025-01-14T14:08+0300

2025-01-14T14:04+0300

israil- filistin çatışması

abd

the wall street journal

israil

hamas

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filistin

joe biden

jerusalem post

jake sullivan

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İsrailli ve Arap yetkililerinin WSJ’ye verdiği bilgiye göre, İsrail ve Hamas ateşkes anlaşmasının maddeleri üzerindeki çalışmaları tamamlamak üzereler. Tarafların önemli maddeler üzerinde anlaşmaya vardığı, ama henüz bazı ifadeler üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilirken her iki tarafın, müzakerelerin daha önce olduğu gibi kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.İsrailli The Jerusalem Post gazetesi de İsrail ve Hamas arasında bugün ateşkes anlaşmasının imzalanabileceğini bildirdi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, Filistin'de ateşkesin gerçekleşmesine çok yakın bir noktada olunduğunu ifade etmişti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da dünkü açıklamasında, ateşkesin bu hafta tamamlanabileceğini belirterek, “Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/katar-disisleri-bakanligi-gazzede-barisin-saglanmasi-icin-yurutulen-muzakerelerde-son-asamaya-1092660897.html

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