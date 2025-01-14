https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/abd-medyasi-israil-ve-hamasin-bugun-ateskes-imzalayabilecegini-iddia-etti-1092661068.html
ABD medyası, İsrail ve Hamas’ın bugün ateşkes imzalayabileceğini iddia etti
ABD medyası, İsrail ve Hamas’ın bugün ateşkes imzalayabileceğini iddia etti
Sputnik Türkiye
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail ve Hamas’ın bugün ateşkes ilan edebileceğini yazdı. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T14:08+0300
2025-01-14T14:08+0300
2025-01-14T14:04+0300
israil- filistin çatışması
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İsrailli ve Arap yetkililerinin WSJ’ye verdiği bilgiye göre, İsrail ve Hamas ateşkes anlaşmasının maddeleri üzerindeki çalışmaları tamamlamak üzereler. Tarafların önemli maddeler üzerinde anlaşmaya vardığı, ama henüz bazı ifadeler üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilirken her iki tarafın, müzakerelerin daha önce olduğu gibi kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.İsrailli The Jerusalem Post gazetesi de İsrail ve Hamas arasında bugün ateşkes anlaşmasının imzalanabileceğini bildirdi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, Filistin'de ateşkesin gerçekleşmesine çok yakın bir noktada olunduğunu ifade etmişti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da dünkü açıklamasında, ateşkesin bu hafta tamamlanabileceğini belirterek, “Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/katar-disisleri-bakanligi-gazzede-barisin-saglanmasi-icin-yurutulen-muzakerelerde-son-asamaya-1092660897.html
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abd, the wall street journal, israil, hamas, abd, filistin, joe biden, jerusalem post, jake sullivan
abd, the wall street journal, israil, hamas, abd, filistin, joe biden, jerusalem post, jake sullivan
ABD medyası, İsrail ve Hamas’ın bugün ateşkes imzalayabileceğini iddia etti
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail ve Hamas’ın bugün ateşkes ilan edebileceğini yazdı.
İsrailli ve Arap yetkililerinin WSJ’ye verdiği bilgiye göre, İsrail ve Hamas ateşkes anlaşmasının maddeleri üzerindeki çalışmaları tamamlamak üzereler.
Tarafların önemli maddeler üzerinde anlaşmaya vardığı, ama henüz bazı ifadeler üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilirken her iki tarafın, müzakerelerin daha önce olduğu gibi kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.
İsrailli The Jerusalem Post
gazetesi de İsrail ve Hamas arasında bugün ateşkes anlaşmasının imzalanabileceğini bildirdi.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi sonlanmadan önce başkanlık dönemi süresince dış politikalarını yorumladığı konuşmasında, Filistin'de ateşkesin gerçekleşmesine çok yakın bir noktada olunduğunu ifade etmişti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da dünkü açıklamasında, ateşkesin bu hafta tamamlanabileceğini belirterek, “Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız” demişti.