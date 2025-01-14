https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/8-ocakta-tutuklanmisti-kerimcan-durmaza-iliskin-yeni-gelisme-1092650004.html
8 Ocak'ta tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz'a ilişkin yeni gelişme
8 Ocak'ta tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz'a ilişkin yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğa itiraz talebi reddedildi. 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T10:31+0300
2025-01-14T10:31+0300
2025-01-14T10:31+0300
türkiye
kerimcan durmaz
cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
bahis
yasadışı bahis
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.Kerimcan Durmaz ne zaman tutuklandı?Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.Tutukluluğuna itiraz reddedildiDurmaz’ın avukatı, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği’ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu.İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/fenomen-kerimcan-durmaz-tutuklandi-1092452350.html
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kerimcan durmaz, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, bahis, yasadışı bahis
kerimcan durmaz, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, bahis, yasadışı bahis
8 Ocak'ta tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz'a ilişkin yeni gelişme
Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz’ın tutukluluğa itiraz talebi reddedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Kerimcan Durmaz ne zaman tutuklandı?
Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.
Tutukluluğuna itiraz reddedildi
Durmaz’ın avukatı, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği’ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu.
İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.