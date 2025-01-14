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3 günde metrekareye 60 kilogram yağış düştü: İstanbul'da barajlar ne kadar dolu?
3 günde metrekareye 60 kilogram yağış düştü: İstanbul'da barajlar ne kadar dolu?
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Özellikle kış aylarının mevsim normallerinde seyretmemesi ve yağışların beklenenden daha az yağması İstanbul'da su sıkıntısını gündeme getiriyor. 2025 ocak... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan sağanak nedeniyle 3 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.Yağışlar perşembeye kadar sürecekİBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, perşembe gününe kadar bölgede etkili olması beklenen sağanak ve soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.14 Ocak İstanbul'da barajların doluluk oranlarıİSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da 2024 ocak ayında yüzde 70.05 olan baraj doluluk oranları, bu kış neredeyse yarı yarıya azalmış durumda.İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 45.06 seviyesinde bulunuyor.İstanbul barajlarında ne kadar su var?İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları güncel verilere göre şu şekilde;Ömerli yüzde 46,92Darlık yüzde 38,6Elmalı yüzde 82,67Terkos yüzde 45,25Alibey yüzde 26,74Büyükçekmece yüzde 39,02Sazlıdere yüzde 35,74Istrancalar yüzde 68,94Kazandere yüzde 67,45Papuçdere yüzde 41,57
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3 günde metrekareye 60 kilogram yağış düştü: İstanbul'da barajlar ne kadar dolu?

10:23 14.01.2025 (güncellendi: 10:33 14.01.2025)
© AA / Şebnem Coşkunistanbul'da yağış
istanbul'da yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© AA / Şebnem Coşkun
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Özellikle kış aylarının mevsim normallerinde seyretmemesi ve yağışların beklenenden daha az yağması İstanbul'da su sıkıntısını gündeme getiriyor. 2025 ocak ayının üçüncü haftası itibarıyla yağışların artmasının ardından ise barajlardaki doluluk bir nebze arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan sağanak nedeniyle 3 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Yağışlar perşembeye kadar sürecek

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, perşembe gününe kadar bölgede etkili olması beklenen sağanak ve soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

14 Ocak İstanbul'da barajların doluluk oranları

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da 2024 ocak ayında yüzde 70.05 olan baraj doluluk oranları, bu kış neredeyse yarı yarıya azalmış durumda.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 45.06 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul barajlarında ne kadar su var?

İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları güncel verilere göre şu şekilde;

Ömerli yüzde 46,92

Darlık yüzde 38,6

Elmalı yüzde 82,67

Terkos yüzde 45,25

Alibey yüzde 26,74

Büyükçekmece yüzde 39,02

Sazlıdere yüzde 35,74

Istrancalar yüzde 68,94

Kazandere yüzde 67,45

Papuçdere yüzde 41,57
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