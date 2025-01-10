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Soğuk hava kar yağışıyla geliyor: Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için uyarı, 'kuvvetli olacak'
Soğuk hava kar yağışıyla geliyor: Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için uyarı, 'kuvvetli olacak'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalı uyarısı sonrası İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere yarın... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:04+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde soğuk ve yağışlı hava beklendiğini açıkladı. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği ve kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Pazar günü ise kar yağışının Edirne’den giriş yaparak bölgeyi etkisi altına alacağı öngörülüyor.Sıcaklıklar 10 derece düşecekMeteoroloji’nin ardından İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da bir açıklama yaparak, Cumartesi günü itibarıyla Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların hızla düşeceğini bildirdi. İstanbul’da halihazırda 15-18°C arasında seyreden sıcaklıkların 7-10°C’ye kadar gerileyeceği ifade edildi.Açıklamada, “Cumartesi gününden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli yağış geçişleri görülecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak ölçüldü ve kritik seviyelere yaklaşıldı” denildi.Haftalık hava tahmini açıklandıAKOM'un paylaştığı 5 günlük tahmin şöyle:İstanbul’a kar yağacak mı?Milyonlarca İstanbullunun merak ettiği “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorusuna İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yanıt verdi. Kadıoğlu, 13-14 Ocak arasında kar yağışı için sıcaklıkların sınırda olduğunu belirtti.“Birkaç derece daha soğursa kar yağabilir, ancak sıcaklık artarsa yağmur olarak kalır. Kesin tahmin için günü gününe takip etmek ve verileri güncellemek gerekir” dedi.AKOM yetkilileri, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.
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Soğuk hava kar yağışıyla geliyor: Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için uyarı, 'kuvvetli olacak'

11:04 10.01.2025
© AAKar yağışı uyarısı
Kar yağışı uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalı uyarısı sonrası İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere yarın Marmara Bölgesi'ne soğuk ve yağışlı hava geliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sıcaklıklar 10 derece birden azalacak. Kar yağışı ise pazar günü Edirne'den giriş yapacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde soğuk ve yağışlı hava beklendiğini açıkladı. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği ve kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Pazar günü ise kar yağışının Edirne’den giriş yaparak bölgeyi etkisi altına alacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar 10 derece düşecek

Meteoroloji’nin ardından İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da bir açıklama yaparak, Cumartesi günü itibarıyla Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların hızla düşeceğini bildirdi. İstanbul’da halihazırda 15-18°C arasında seyreden sıcaklıkların 7-10°C’ye kadar gerileyeceği ifade edildi.
Açıklamada, “Cumartesi gününden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli yağış geçişleri görülecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak ölçüldü ve kritik seviyelere yaklaşıldı” denildi.

Haftalık hava tahmini açıklandı

AKOM'un paylaştığı 5 günlük tahmin şöyle:
11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10°C.
12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış ve soğuma, sıcaklık 4-9°C.
13 Ocak Pazartesi: Hafif yağış, sıcaklık 3-6°C.
14 Ocak Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3-7°C.
15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Hava sıcaklığı 2-8°C arası, hafif yağışlı.

İstanbul’a kar yağacak mı?

Milyonlarca İstanbullunun merak ettiği “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorusuna İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yanıt verdi. Kadıoğlu, 13-14 Ocak arasında kar yağışı için sıcaklıkların sınırda olduğunu belirtti.
“Birkaç derece daha soğursa kar yağabilir, ancak sıcaklık artarsa yağmur olarak kalır. Kesin tahmin için günü gününe takip etmek ve verileri güncellemek gerekir” dedi.
AKOM yetkilileri, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.
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