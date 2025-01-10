https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/soguk-hava-kar-yagisiyla-geliyor-meteorolojinin-ardindan-akomdan-istanbul-icin-uyari-kuvvetli-1092528499.html
Soğuk hava kar yağışıyla geliyor: Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için uyarı, 'kuvvetli olacak'
Soğuk hava kar yağışıyla geliyor: Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için uyarı, 'kuvvetli olacak'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalı uyarısı sonrası İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere yarın... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:04+0300
2025-01-10T11:04+0300
2025-01-10T11:04+0300
türkiye
akom
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
kar yağışı
istanbul kar yağışı
soğuk hava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121449_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_efbaeb6aa90da7d65fe3323b96a57dff.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde soğuk ve yağışlı hava beklendiğini açıkladı. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği ve kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Pazar günü ise kar yağışının Edirne’den giriş yaparak bölgeyi etkisi altına alacağı öngörülüyor.Sıcaklıklar 10 derece düşecekMeteoroloji’nin ardından İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da bir açıklama yaparak, Cumartesi günü itibarıyla Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların hızla düşeceğini bildirdi. İstanbul’da halihazırda 15-18°C arasında seyreden sıcaklıkların 7-10°C’ye kadar gerileyeceği ifade edildi.Açıklamada, “Cumartesi gününden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli yağış geçişleri görülecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak ölçüldü ve kritik seviyelere yaklaşıldı” denildi.Haftalık hava tahmini açıklandıAKOM'un paylaştığı 5 günlük tahmin şöyle:İstanbul’a kar yağacak mı?Milyonlarca İstanbullunun merak ettiği “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorusuna İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yanıt verdi. Kadıoğlu, 13-14 Ocak arasında kar yağışı için sıcaklıkların sınırda olduğunu belirtti.“Birkaç derece daha soğursa kar yağabilir, ancak sıcaklık artarsa yağmur olarak kalır. Kesin tahmin için günü gününe takip etmek ve verileri güncellemek gerekir” dedi.AKOM yetkilileri, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/diri-fay-hatti-gecen-24-ilden-biri-prof-dr-okan-tuysuzden-72lik-deprem-uyarisi-etkilenecek-illeri-1092524992.html
türkiye
istanbul kar yağışı
marmara bölgesi
istanbul
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121449_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_51919e13df55681b986416f9d45c574c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul hava durumu, i̇stanbul’a kar yağacak mı, marmara bölgesi hava durumu, meteoroloji hava durumu uyarısı, akom i̇stanbul hava durumu, i̇stanbul sıcaklık düşüşü, edirne kar yağışı, i̇stanbul kuvvetli sağanak, mikdat kadıoğlu kar tahmini, i̇stanbul kış hava tahmini, i̇stanbul soğuk hava uyarısı, kar yağışı ne zaman başlıyor, meteoroloji 5 günlük hava tahmini, i̇stanbul yağış miktarı, marmara’da kar ne zaman yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek, i̇stanbul’da kar yağışı, kar i̇stanbul’a ne zaman gelir, i̇stanbul’da hava durumu, 10 ocak hava durumu, 11 ocak hava durumu, 12 ocak hava durumu, pazar hava durumu
i̇stanbul hava durumu, i̇stanbul’a kar yağacak mı, marmara bölgesi hava durumu, meteoroloji hava durumu uyarısı, akom i̇stanbul hava durumu, i̇stanbul sıcaklık düşüşü, edirne kar yağışı, i̇stanbul kuvvetli sağanak, mikdat kadıoğlu kar tahmini, i̇stanbul kış hava tahmini, i̇stanbul soğuk hava uyarısı, kar yağışı ne zaman başlıyor, meteoroloji 5 günlük hava tahmini, i̇stanbul yağış miktarı, marmara’da kar ne zaman yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek, i̇stanbul’da kar yağışı, kar i̇stanbul’a ne zaman gelir, i̇stanbul’da hava durumu, 10 ocak hava durumu, 11 ocak hava durumu, 12 ocak hava durumu, pazar hava durumu
Soğuk hava kar yağışıyla geliyor: Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için uyarı, 'kuvvetli olacak'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalı uyarısı sonrası İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere yarın Marmara Bölgesi'ne soğuk ve yağışlı hava geliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sıcaklıklar 10 derece birden azalacak. Kar yağışı ise pazar günü Edirne'den giriş yapacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde soğuk ve yağışlı hava beklendiğini açıkladı. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği ve kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Pazar günü ise kar yağışının Edirne’den giriş yaparak bölgeyi etkisi altına alacağı öngörülüyor.
Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji’nin ardından İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da bir açıklama yaparak, Cumartesi günü itibarıyla Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların hızla düşeceğini bildirdi. İstanbul’da halihazırda 15-18°C arasında seyreden sıcaklıkların 7-10°C’ye kadar gerileyeceği ifade edildi.
Açıklamada, “Cumartesi gününden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli yağış geçişleri görülecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak ölçüldü ve kritik seviyelere yaklaşıldı” denildi.
Haftalık hava tahmini açıklandı
AKOM'un paylaştığı 5 günlük tahmin şöyle:
11 Ocak Cumartesi:
Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10°C.
12 Ocak Pazar:
Şiddetli yağış ve soğuma, sıcaklık 4-9°C.
13 Ocak Pazartesi:
Hafif yağış, sıcaklık 3-6°C.
14 Ocak Salı:
Hafif yağmur, sıcaklık 3-7°C.
15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe:
Hava sıcaklığı 2-8°C arası, hafif yağışlı.
İstanbul’a kar yağacak mı?
Milyonlarca İstanbullunun merak ettiği “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorusuna İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yanıt verdi. Kadıoğlu, 13-14 Ocak arasında kar yağışı için sıcaklıkların sınırda olduğunu belirtti.
“Birkaç derece daha soğursa kar yağabilir, ancak sıcaklık artarsa yağmur olarak kalır. Kesin tahmin için günü gününe takip etmek ve verileri güncellemek gerekir” dedi.
AKOM yetkilileri, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.