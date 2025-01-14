https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/15-yasindaki-cocugun-e-nabiz-bilgilerini-caldigi-iddia-edilmisti-bakanliktan-ilk-aciklama-1092680893.html

15 yaşındaki çocuğun e-nabız bilgilerini çaldığı iddia edilmişti: Bakanlıktan ilk açıklama

15 yaşındaki çocuğun e-nabız bilgilerini çaldığı iddia edilmişti: Bakanlıktan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

140journos tarafından yayınlanan 'Panel' belgeselinde, kendisine 'Adanalı' diyen 15 yaşındaki bir çocuğun e-Nabız sisteminin açığını bulduğu iddia edildi... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T23:29+0300

2025-01-14T23:29+0300

2025-01-14T23:29+0300

türkiye

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Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından Panel isimli belgeselde yer alan tüm iddiaların asılsız olduğunu belirtti.Sosyal medyada 140journos tarafından yayınlanan 'Panel' belgeselinde 15 yaşındaki Adanalı lakaplı bir internet korsanının e-nabız verilerini çaldığı iddia edildi. Paylaşım kısa süre içerisinde erişime kapatılırken Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözümler Merkezi yazılı açıklamada bulundu.'Herhangi bir veri sızıntısı yaşanmadı'Bakanlık, X hesabından yaptığı açıklamada, belgeselde yer alan iddialar hakkında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/yaban-mersininde-hepatit-a-tespit-edildi-market-toplatma-karari-aldi-1092678698.html

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