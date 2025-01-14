https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/15-yasindaki-cocugun-e-nabiz-bilgilerini-caldigi-iddia-edilmisti-bakanliktan-ilk-aciklama-1092680893.html
15 yaşındaki çocuğun e-nabız bilgilerini çaldığı iddia edilmişti: Bakanlıktan ilk açıklama
15 yaşındaki çocuğun e-nabız bilgilerini çaldığı iddia edilmişti: Bakanlıktan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
140journos tarafından yayınlanan 'Panel' belgeselinde, kendisine 'Adanalı' diyen 15 yaşındaki bir çocuğun e-Nabız sisteminin açığını bulduğu iddia edildi... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T23:29+0300
2025-01-14T23:29+0300
2025-01-14T23:29+0300
türkiye
e-nabız
tc kimlik numarası
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kişisel veri
veri gizliliği
veri güvenliği
veri sızıntısı
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veri kaydı
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Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından Panel isimli belgeselde yer alan tüm iddiaların asılsız olduğunu belirtti.Sosyal medyada 140journos tarafından yayınlanan 'Panel' belgeselinde 15 yaşındaki Adanalı lakaplı bir internet korsanının e-nabız verilerini çaldığı iddia edildi. Paylaşım kısa süre içerisinde erişime kapatılırken Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözümler Merkezi yazılı açıklamada bulundu.'Herhangi bir veri sızıntısı yaşanmadı'Bakanlık, X hesabından yaptığı açıklamada, belgeselde yer alan iddialar hakkında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/yaban-mersininde-hepatit-a-tespit-edildi-market-toplatma-karari-aldi-1092678698.html
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140 journos izle, panel belgeseli izle, e-nabız veri sızıntısı, e-nabız hacker, adanalı çocuk hacker kim
140 journos izle, panel belgeseli izle, e-nabız veri sızıntısı, e-nabız hacker, adanalı çocuk hacker kim
15 yaşındaki çocuğun e-nabız bilgilerini çaldığı iddia edilmişti: Bakanlıktan ilk açıklama
140journos tarafından yayınlanan 'Panel' belgeselinde, kendisine 'Adanalı' diyen 15 yaşındaki bir çocuğun e-Nabız sisteminin açığını bulduğu iddia edildi. İddialar sosyal medyada gündem olurken Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm Merkezi bahse konu paylaşımın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından Panel isimli belgeselde yer alan tüm iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
Sosyal medyada 140journos tarafından yayınlanan 'Panel' belgeselinde 15 yaşındaki Adanalı lakaplı bir internet korsanının e-nabız verilerini çaldığı iddia edildi. Paylaşım kısa süre içerisinde erişime kapatılırken Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözümler Merkezi yazılı açıklamada bulundu.
'Herhangi bir veri sızıntısı yaşanmadı'
Bakanlık, X hesabından yaptığı açıklamada, belgeselde yer alan iddialar hakkında şu ifadelere yer verdi:
e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır.
Bugüne kadar e-Nabız
Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.
e-Nabız verilerinin boyutu, herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.