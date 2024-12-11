https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ilber-ortayli-ile-soli-ozel-canli-yayinda-kavga-etti-unlu-tarihci-yayini-birakti-1091383871.html

İlber Ortaylı ile Soli Özel canlı yayında kavga etti: Ünlü tarihçi yayını bıraktı

İlber Ortaylı ile Soli Özel canlı yayında kavga etti: Ünlü tarihçi yayını bıraktı

Sputnik Türkiye

Komedyen Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programında Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Yazar Soli Özel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sinirlenen İlber... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Hastaneden taburcu olan Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında Yazar Soli Özel ile kavga etti.Geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı taburcu olmuştu. Sağlık durumu iyileşen Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Komedyen Okan Bayülgen'le sunduğu Muhabbet Kralı programına tekrar döndü. Bu akşam yayınlanan bölümde Yazar Soli Özel ile tartışan Prof. Dr. İlber Ortaylı sinirlenerek canlı yayını terk etti. 'Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı ile Muhabbet Kralı' programında Soli Özel ile İlber Ortaylı arasında 'Suriye ve Irak Devlet olamadı mı?' tartışması çıktı. Canlı yayında Soli Özel Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ''Deniz Hanım'ın sözünü kestiniz'' demesi üzerine ünlü tarihçi sinirlenerek ''Nereden geliyorsun talimat veriyorsun'' diyerek programı bıraktı. Soli Özel kimdir?Yahudi asıllı Yazar Soli Özel, Türk akademisyen, köşe yazarı ve uluslararası ilişkiler uzmanı olarak tanınır. Kadir Has Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında öğretim görevlisi olarak çalışan Soli Özel, Sabah ve Habertürk gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

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