https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ayse-barim-olayinda-serenay-sarikaya-ve-mert-demir-ifade-verecek-1092609794.html

Ayşe Barım olayında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek

Ayşe Barım olayında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek

Sputnik Türkiye

Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma açılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine oyuncu... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:50+0300

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2025-01-13T10:50+0300

türkiye

ayşe barım

mert demir

serenay sarıkaya

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Rekabet Kurulu’nun sektördeki 21 ajans ve şirket hakkında başlattığı inceleme, ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım’ı ve ünlü isimlerle bağlantılarını mercek altına aldı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir arasındaki ilişkiye dair "reklam aşkı" iddiaları, incelemenin merkezine oturdu.İddialara göre, bir iş adamı aracılığıyla Sarıkaya ve Demir’e Ayşe Barım üzerinden 5 milyon dolar ödeme yapıldığı öne sürüldü. Bu ilişkinin yalnızca reklam amaçlı olduğu ve perde arkasında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştiği iddia ediliyor.Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecekSabah Gazetesi’nin haberine göre, iddialar sonrası savcılık düğmeye bastı. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in banka hesapları inceleme altına alınırken, telefon kayıtları da yasa dışı faaliyetlere dair ipuçları aramak amacıyla araştırılıyor. İki ünlü ismin önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma açıldı. Sosyal medyada yapılan ihbarlar ve artan şikayetler, süreci daha da hızlandırdı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazılar gönderildi.

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