https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/elcin-sangu-da-tartismaya-girdi-menajerlik-sistemini-anlatti-kolelik-sozlesmesi-ahbap-cavus-1092596931.html
Elçin Sangu da tartışmaya girdi, menajerlik sistemini anlattı: Kölelik sözleşmesi, ahbap-çavuş ilişkisi
Elçin Sangu da tartışmaya girdi, menajerlik sistemini anlattı: Kölelik sözleşmesi, ahbap-çavuş ilişkisi
Sputnik Türkiye
Ayşe Barım hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma açıklanmasının ardından, ünlü oyuncu Elçin Sangu da menajerlik sistemine dair değerlendirmelerde bulundu... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T21:31+0300
2025-01-12T21:31+0300
2025-01-12T21:32+0300
türkiye
elçin sangu
ayşe barım
serenay sarıkaya
film
dizi
menajer
tekelleşme
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Dizi ve film sektöründeki oyuncular ve şarkıcılara dair iddialar gündemdeki yerini korurken, oyuncu Elçin Sangu da konuya girdi. Sangu, sektöre yeni adım atan oyuncu adaylarına dayatılan anlaşmaları "kölelik sözleşmesi" olarak tanımladı.Ayşe Barım hakkında soruşturmaID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı.Elçin Sangu: Kölelik sözleşmesiÜnlü oyuncu Elçin Sangu da menajerlik sistemine dair yapılan eleştirilere dahil oldu.Sosyal medya hesabından konuya ilişkin seri paylaşım yapan Sangu, sektöre yeni adım atan oyuncu adaylarına dayatılan anlaşmaları "kölelik sözleşmesi" olarak tanımladı."Türkiye’de menajerlik sistemi, kurumsal bir yapıya değil, bireysel ilişkilerin ağır bastığı bir pazar mantığına dayanıyor" diyen elçin Sangu'nun paylaşımları şöyle:'Menajerlik sözleşmelerinde ciddi boşluklar var'Oyuncuların ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sangu, "Oyuncuların sektörde yaşadığı hak ihlalleri nedeniyle açılan davalar, sektörün ne kadar gri bir zeminde faaliyet gösterdiğini gözler önüne seriyor. Özellikle menajerlik sözleşmelerinde hukuki açıdan ciddi boşluklar bulunuyor. Oyuncular, sık sık uzun süreli, ağır yaptırımlar içeren ve sektörel güç dengesizliğini pekiştiren maddelerle karşı karşıya kalıyor. Davalar, bu adaletsizlikleri bir nebze görünür kılarken, sektörün temelindeki yapısal sorunları çözmek için yeterli olmuyor. Menajerlik sistemindeki sanatçıların kişisel markaları, büyük ölçüde PR çalışmaları üzerinden şekilleniyor. Ancak bu süreçte gerçek yetenekler ve başarılar yerine yalan yanlış anlatılar öne çıkıyor. Oyuncuların gazetecilerle yaptığı garip ve dikkat çekmekten başka amacı olmayan paylaşımlar, sektörde şeffaflık ve dürüstlük eksikliğini daha da artırıyor. PR faaliyetlerinin bir yandan sanatçıların kariyerlerine katkı sağlaması beklenirken, öte yandan sektörün güvenilirliğini zedeleyen bir araç haline gelmesi, kurumsallaşamama problemini derinleştiriyor." dedi.'Sektördeki genel kalite düşüyor'Menajerlerin simsarlık yaptığını öne süren genç oyuncu şunları ekledi:Ayşe Barım kimdir?Ayşe Barım, eğitim hayatına English Highschool for Girls’te başladı. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite sonrası, Londra’da iki yıl boyunca çalışarak iletişim eğitimi aldı ve bu alanda deneyim kazandı.1992-2001 yılları arasında medya ve halkla ilişkiler sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Barım, bu süreçte önemli pozisyonlarda yer aldı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Barım, şu pozisyonlarda görev aldı:Promosyon Direktörlüğü,Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,Klan-Euro RSCG’de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü,1 Numara Hearst’te Genel Müdür Yardımcılığı,DMC Genel Müdürlüğü.2001-2002 yılları arasında ortağı olduğu İmaj Entertainment’ta Genel Müdürlük yapan Barım, bu tecrübesinin ardından kariyerine yeni bir yön verdi.2002 yılında kurduğu ID İletişim, Türkiye’nin en başarılı menajerlik ve basın ilişkileri ajanslarından biri haline geldi. Barım, ajansı aracılığıyla sanatçı menajerliği, basın ilişkileri ve sosyal medya danışmanlığı gibi hizmetler sunmaya başladı. ID İletişim ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmleri için basın danışmanlığı hizmeti de vermektedir.Ayşe Barım, Türkiye eğlence sektöründe Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenmektedir. 2003 yılından bu yana, portföyünde yer alan sanatçılar için stratejik iletişim, sosyal medya danışmanlığı ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/menajer-ayse-barim-olayindan-sonra-unlu-isimlerden-tekellesme-iddialari-ekmek-aslanin-degil-ayse-1092571442.html
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ayşe barım olayı ne, elçin sangu, elçin sangu açıklama, elçin sangu açıklama
Elçin Sangu da tartışmaya girdi, menajerlik sistemini anlattı: Kölelik sözleşmesi, ahbap-çavuş ilişkisi
21:31 12.01.2025 (güncellendi: 21:32 12.01.2025)
Ayşe Barım hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma açıklanmasının ardından, ünlü oyuncu Elçin Sangu da menajerlik sistemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sangu, "pek çok kişi, sistemin dayattığı ağır şartlar altında “kölelik sözleşmesi” olarak tanımlanabilecek anlaşmalarla kariyerlerine adım atıyor" dedi.
Dizi ve film sektöründeki oyuncular ve şarkıcılara dair iddialar gündemdeki yerini korurken, oyuncu Elçin Sangu da konuya girdi. Sangu, sektöre yeni adım atan oyuncu adaylarına dayatılan anlaşmaları "kölelik sözleşmesi" olarak tanımladı.
Ayşe Barım hakkında soruşturma
ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı.
Elçin Sangu: Kölelik sözleşmesi
Ünlü oyuncu Elçin Sangu da menajerlik sistemine dair yapılan eleştirilere dahil oldu.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin seri paylaşım yapan Sangu, sektöre yeni adım atan oyuncu adaylarına dayatılan anlaşmaları "kölelik sözleşmesi" olarak tanımladı.
"Türkiye’de menajerlik sistemi, kurumsal bir yapıya değil, bireysel ilişkilerin ağır bastığı bir pazar mantığına dayanıyor" diyen elçin Sangu'nun paylaşımları şöyle:
Ne bu işi sulandıran magazinciler (işini doğru yapanları da tenzih ederek), ne derinlemesine araştırma yapmadan yorum yapan gazeteciler (ciddi haberci diye düşündüklerimiz), ne de duruma uygun olmayan açıklamalar yapan bir çoğunu çok sevdiğim sevgili meslektaşlarım gibi konunun özünü bozmak istemiyorum. Bu yüzden biraz sonra paylaşacağım floodu hazırladım. Oyuncu olma hayaliyle yola çıkan pek çok kişi, sistemin dayattığı ağır şartlar altında “kölelik sözleşmesi” olarak tanımlanabilecek anlaşmalarla kariyerlerine adım atıyor. Bu sözleşmeler, sanatçının tüm haklarını ajanslara veya yapımcılara devretmesine neden olurken, yaratıcı özgürlüklerini ve ekonomik haklarını kısıtlıyor. Bu durum, sektörde kurumsallık eksikliğinin ve sistemin çarpıklığının en somut örneklerinden biridir.
'Menajerlik sözleşmelerinde ciddi boşluklar var'
Oyuncuların ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sangu, "Oyuncuların sektörde yaşadığı hak ihlalleri nedeniyle açılan davalar, sektörün ne kadar gri bir zeminde faaliyet gösterdiğini gözler önüne seriyor. Özellikle menajerlik sözleşmelerinde hukuki açıdan ciddi boşluklar bulunuyor. Oyuncular, sık sık uzun süreli, ağır yaptırımlar içeren ve sektörel güç dengesizliğini pekiştiren maddelerle karşı karşıya kalıyor. Davalar, bu adaletsizlikleri bir nebze görünür kılarken, sektörün temelindeki yapısal sorunları çözmek için yeterli olmuyor. Menajerlik sistemindeki sanatçıların kişisel markaları, büyük ölçüde PR çalışmaları üzerinden şekilleniyor. Ancak bu süreçte gerçek yetenekler ve başarılar yerine yalan yanlış anlatılar öne çıkıyor. Oyuncuların gazetecilerle yaptığı garip ve dikkat çekmekten başka amacı olmayan paylaşımlar, sektörde şeffaflık ve dürüstlük eksikliğini daha da artırıyor. PR faaliyetlerinin bir yandan sanatçıların kariyerlerine katkı sağlaması beklenirken, öte yandan sektörün güvenilirliğini zedeleyen bir araç haline gelmesi, kurumsallaşamama problemini derinleştiriyor." dedi.
'Sektördeki genel kalite düşüyor'
Menajerlerin simsarlık yaptığını öne süren genç oyuncu şunları ekledi:
"Türkiye’de menajerlik sistemi, kurumsal bir yapıya değil, bireysel ilişkilerin ağır bastığı bir pazar mantığına dayanıyor. Menajerlerin, oyuncuların kariyerlerini profesyonel bir şekilde yönlendirmek yerine, sektörde simsarlık yaparak kısa vadeli kazançlara odaklandığı bir düzen hâkim. Bu durum, kaliteli projelerin yetersiz oyunculara teslim edilmesine ve sektördeki genel kalitenin düşmesine neden oluyor. Sektördeki çarpıklıklar, yetenekli kişilerin sisteme girişini de zorlaştırıyor. Ahbap-çavuş ilişkileri, yeni oyuncuların sektörde varlık göstermesini engellerken, başarılı projeler hak eden oyuncular yerine “bağlantıları güçlü” kişilere teslim ediliyor. Bu durum, yetenekli oyuncuların kariyerlerinde ilerleme sağlayamamasına ve sektördeki adaletsizlik algısının derinleşmesine yol açıyor. Tüm bu sorunların üstesinden gelmek için sektörün kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Bunun için: •Menajerlik sisteminin profesyonelleştirilmesi ve hukuki çerçeveye oturtulması, •PR çalışmalarının daha şeffaf ve yeteneğe dayalı bir şekilde yapılması, •Proje seçimlerinde nitelik ve yeteneklerin ön planda tutulması, •Oyuncuların haklarının korunması için bağımsız bir denetim mekanizması oluşturulması şart. Türkiye’de oyunculuk sektörü, dünya standartlarına ulaşmak istiyorsa, kurumsallaşmayı ve adaleti merkeze alan bir dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Bu dönüşüm, yalnızca sanatçıların değil, sektörün tüm bileşenlerinin daha sağlıklı bir zeminde çalışmasını sağlayacaktır."
Ayşe Barım, eğitim hayatına English Highschool for Girls’te başladı. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite sonrası, Londra’da iki yıl boyunca çalışarak iletişim eğitimi aldı ve bu alanda deneyim kazandı.
1992-2001 yılları arasında medya ve halkla ilişkiler sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Barım, bu süreçte önemli pozisyonlarda yer aldı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Barım, şu pozisyonlarda görev aldı:
Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
Klan-Euro RSCG’de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü,
1 Numara Hearst’te Genel Müdür Yardımcılığı,
2001-2002 yılları arasında ortağı olduğu İmaj Entertainment’ta Genel Müdürlük yapan Barım, bu tecrübesinin ardından kariyerine yeni bir yön verdi.
2002 yılında kurduğu ID İletişim, Türkiye’nin en başarılı menajerlik ve basın ilişkileri ajanslarından biri haline geldi. Barım, ajansı aracılığıyla sanatçı menajerliği, basın ilişkileri ve sosyal medya danışmanlığı gibi hizmetler sunmaya başladı. ID İletişim ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmleri için basın danışmanlığı hizmeti de vermektedir.
Ayşe Barım, Türkiye eğlence sektöründe Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenmektedir. 2003 yılından bu yana, portföyünde yer alan sanatçılar için stratejik iletişim, sosyal medya danışmanlığı ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yürütüyor.