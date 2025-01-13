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TFF ligin yayıncısını değiştirdi: Şifresiz olarak canlı yayınlanacak
TFF ligin yayıncısını değiştirdi: Şifresiz olarak canlı yayınlanacak
Sputnik Türkiye
HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. Lig ve 3. Lig’in yayın hakları için anlaşma sağladı ve imzaların 16 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de atılması... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T19:51+0300
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HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarını satın almak için anlaşma sağladıCan Holding'e satılan HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmaya göre, HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarını satın aldı. Bu anlaşma, Türkiye’nin alt liglerindeki futbolseverler için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor, çünkü HT Spor, artık bu liglerin maçlarını yayınlama hakkına sahip olacak.Anlaşmanın imzalanacağı törenin 16 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de olacağı iddia edilirken törende, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya’nın katılacağı belirtiliyor.
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ht spor 2. lig, ht spor 3. lig, ht spor izle, ht spor maç
ht spor 2. lig, ht spor 3. lig, ht spor izle, ht spor maç

TFF ligin yayıncısını değiştirdi: Şifresiz olarak canlı yayınlanacak

19:51 13.01.2025
© AA / Oğuz YeterTrendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park’ta karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park’ta karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA / Oğuz Yeter
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HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. Lig ve 3. Lig’in yayın hakları için anlaşma sağladı ve imzaların 16 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de atılması planlanıyor. Anlaşmayla HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayınlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlere sunmayı hedefliyor.
HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarını satın almak için anlaşma sağladı
Can Holding'e satılan HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmaya göre, HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarını satın aldı. Bu anlaşma, Türkiye’nin alt liglerindeki futbolseverler için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor, çünkü HT Spor, artık bu liglerin maçlarını yayınlama hakkına sahip olacak.
Anlaşmanın imzalanacağı törenin 16 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de olacağı iddia edilirken törende, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya’nın katılacağı belirtiliyor.
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SPOR
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz olacak
1 Ocak, 17:15
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