https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/tff-ligin-yayincisini-degistirdi-sifresiz-olarak-canli-yayinlanacak-1092634931.html

TFF ligin yayıncısını değiştirdi: Şifresiz olarak canlı yayınlanacak

TFF ligin yayıncısını değiştirdi: Şifresiz olarak canlı yayınlanacak

Sputnik Türkiye

HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. Lig ve 3. Lig’in yayın hakları için anlaşma sağladı ve imzaların 16 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de atılması... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T19:51+0300

2025-01-13T19:51+0300

2025-01-13T19:51+0300

spor

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HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarını satın almak için anlaşma sağladıCan Holding'e satılan HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmaya göre, HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarını satın aldı. Bu anlaşma, Türkiye’nin alt liglerindeki futbolseverler için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor, çünkü HT Spor, artık bu liglerin maçlarını yayınlama hakkına sahip olacak.Anlaşmanın imzalanacağı törenin 16 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de olacağı iddia edilirken törende, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya’nın katılacağı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/trt-yayin-haklarini-satin-aldi-maclar-sifresiz-olacak-1092252467.html

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