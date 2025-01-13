https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/tff-ligin-yayincisini-degistirdi-sifresiz-olarak-canli-yayinlanacak-1092634931.html
TFF ligin yayıncısını değiştirdi: Şifresiz olarak canlı yayınlanacak
TFF ligin yayıncısını değiştirdi: Şifresiz olarak canlı yayınlanacak
Sputnik Türkiye
HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. Lig ve 3. Lig’in yayın hakları için anlaşma sağladı ve imzaların 16 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de atılması... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T19:51+0300
2025-01-13T19:51+0300
2025-01-13T19:51+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
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HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarını satın almak için anlaşma sağladıCan Holding'e satılan HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmaya göre, HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarını satın aldı. Bu anlaşma, Türkiye’nin alt liglerindeki futbolseverler için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor, çünkü HT Spor, artık bu liglerin maçlarını yayınlama hakkına sahip olacak.Anlaşmanın imzalanacağı törenin 16 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de olacağı iddia edilirken törende, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya’nın katılacağı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/trt-yayin-haklarini-satin-aldi-maclar-sifresiz-olacak-1092252467.html
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ht spor 2. lig, ht spor 3. lig, ht spor izle, ht spor maç
TFF ligin yayıncısını değiştirdi: Şifresiz olarak canlı yayınlanacak
HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. Lig ve 3. Lig’in yayın hakları için anlaşma sağladı ve imzaların 16 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de atılması planlanıyor. Anlaşmayla HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayınlarını naklen ve şifresiz olarak futbolseverlere sunmayı hedefliyor.
HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarını satın almak için anlaşma sağladı
Can Holding'e satılan HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmaya göre, HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarını satın aldı. Bu anlaşma, Türkiye’nin alt liglerindeki futbolseverler için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor, çünkü HT Spor, artık bu liglerin maçlarını yayınlama hakkına sahip olacak.
Anlaşmanın imzalanacağı törenin 16 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de olacağı iddia edilirken törende, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya’nın katılacağı belirtiliyor.