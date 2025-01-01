https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/trt-yayin-haklarini-satin-aldi-maclar-sifresiz-olacak-1092252467.html
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz olacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz olacak
Sputnik Türkiye
TRT, İtalya Süper Kupası'nın yayın haklarını satın aldığını duyurarak 2-6 Ocak tarihleri arasında oynanacak yarı final ve final maçlarını futbolseverlerle... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T17:15+0300
2025-01-01T17:15+0300
2025-01-01T17:18+0300
spor
trt
trt spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
maç
maç yayını
tarihi maç
canlı yayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_2d8d3d7cb3b14224d36a94d364aca3db.jpg
İtalya Süper Kupası'nın yarı final ve final müsabakalarının yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı.İtalya Süper Kupası'nda dört takımın mücadele edeceği yarı final ve final karşılaşmaları TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. 2-6 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek turnuvada Inter-Atalanta ve Juventus-Milan ile eşleşti.İki mücadelenin galipleri 6 Ocak 2025 tarihinde final oynayarak İtalya Süper Kupası'nın sahibi olacak. Kingdom Arena'da oynanacak final karşılaşması da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.İtalya Süper Kupası hangi kanalda?Inter-Atalanta maçı 2 Ocak Perşembe günü 22.00'de TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.Juventus-Milan maçı 3 Ocak Cuma günü 22.00'de TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/jose-mourinho-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-herkes-mesajindaki-detaya-odaklandi-1092251646.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_46a3970f67ba035a8659c70e33653752.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
inter-atalanta izle, inter-atalanta maçı hangi kanalda, inter-atalanta trt izle, tabii izle, juventus-milan maçı izle, juventus-milan maçı hangi kanalda
inter-atalanta izle, inter-atalanta maçı hangi kanalda, inter-atalanta trt izle, tabii izle, juventus-milan maçı izle, juventus-milan maçı hangi kanalda
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz olacak
17:15 01.01.2025 (güncellendi: 17:18 01.01.2025)
TRT, İtalya Süper Kupası'nın yayın haklarını satın aldığını duyurarak 2-6 Ocak tarihleri arasında oynanacak yarı final ve final maçlarını futbolseverlerle buluşturacak. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi isimlerin boy göstereceği turnuva Suudi Arabistan'da düzenlenecek.
İtalya Süper Kupası'nın yarı final ve final müsabakalarının yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı.
İtalya Süper Kupası'nda dört takımın mücadele edeceği yarı final ve final karşılaşmaları TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. 2-6 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek turnuvada Inter-Atalanta ve Juventus-Milan ile eşleşti.
İki mücadelenin galipleri 6 Ocak 2025 tarihinde final oynayarak İtalya Süper Kupası'nın sahibi olacak. Kingdom Arena'da oynanacak final karşılaşması da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İtalya Süper Kupası hangi kanalda?
Inter-Atalanta maçı 2 Ocak Perşembe günü 22.00'de TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Juventus-Milan maçı 3 Ocak Cuma günü 22.00'de TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.