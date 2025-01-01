https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/trt-yayin-haklarini-satin-aldi-maclar-sifresiz-olacak-1092252467.html

TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz olacak

TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz olacak

Sputnik Türkiye

TRT, İtalya Süper Kupası'nın yayın haklarını satın aldığını duyurarak 2-6 Ocak tarihleri arasında oynanacak yarı final ve final maçlarını futbolseverlerle... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

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İtalya Süper Kupası'nın yarı final ve final müsabakalarının yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı.İtalya Süper Kupası'nda dört takımın mücadele edeceği yarı final ve final karşılaşmaları TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. 2-6 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek turnuvada Inter-Atalanta ve Juventus-Milan ile eşleşti.İki mücadelenin galipleri 6 Ocak 2025 tarihinde final oynayarak İtalya Süper Kupası'nın sahibi olacak. Kingdom Arena'da oynanacak final karşılaşması da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.İtalya Süper Kupası hangi kanalda?Inter-Atalanta maçı 2 Ocak Perşembe günü 22.00'de TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.Juventus-Milan maçı 3 Ocak Cuma günü 22.00'de TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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