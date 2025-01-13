https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/son-53-yilin-en-sicak-yili-2024-oldu-hava-sicakliklarinda-rekor-kirildi-1092622488.html

Son 53 yılın en sıcak yılı 2024 oldu: Türkiye'de hava sıcaklıklarında rekor kırıldı

Son 53 yılın en sıcak yılı 2024 oldu: Türkiye'de hava sıcaklıklarında rekor kırıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye sıcaklık haritası 2024'te kritik düzeye çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılı son 53 yılın 'en sıcak yılı' olarak tarihe geçti... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T15:10+0300

2025-01-13T15:10+0300

2025-01-13T15:21+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

iklim

iklim değişikliği

hava sıcaklığı

rekor sıcaklık

yağış

kuraklık

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Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın etkileri Türkiye'de görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 15.6 derecelik ortalama sıcaklık ile son 53 yılın 'en sıcak yılı' olarak kayıt altına alındı. Verilere göre Türkiye'nin 2024 yılı ortalama sıcaklığı, 15.6 derece olarak gerçekleşti. Bu değer, 1991–2020 normalinin ortalaması 13.9 derecenin, 1.7 derece üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl, Türkiye ortalama sıcaklığı 1971-2024 periyoduna bakıldığında 15.6 dereceyle en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Bu değer, bir önceki rekor olan 2010 yılına ait 15.5 derece değerinin 0.1 derece üzerine çıktı.Sıcaklık rekorları kırıldıÖte yandan geçen yıl, ocak, nisan, haziran ve temmuz aylarında ortalama sıcaklık rekorları kırıldı. Mevsimsel olarak bakıldığında ise kış ve yaz mevsimleri yine rekorla tamamlandı.2024 yılının geneline bakıldığında 10 ayda ortalama sıcaklık değerleri normalin üzerinde iken sadece mayıs ve kasım aylarında ortalama sıcaklık değerleri normalin altında gözlemlendi.En fazla yağış Rize'deMeteoroloji Genel Müdürlüğünün 2024 Türkiye Alansal Yıllık Yağış Değerlendirme Raporuna göre, 2024 'te Türkiye genelinde yağışlarda normaline göre yüzde 6,3 oranında azalma oldu.Bölgesel olarak bakıldığında Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç diğer bölgelerde yağışlarda normaline göre azalma gerçekleşti.Geçen yıl, yağışlarda en fazla azalma yüzde 22,4 ile Ege Bölgesi'nde görülürken Doğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 7,5 oranında artış ölçüldü. Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışlar, normal civarında seyretti.İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağışlar azaldıVerilere göre, 2024'te Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yağışlar normaline göre azaldı. Geçen yıl fazla yağış alan il metrekareye 1869,9 kilogramla Rize olurken, bu miktar normalinin yaklaşık yüzde 17 üzerinde oldu.Uzun dönem ortalamalarına göre yağış miktarında en fazla azalma ise yüzde 35 ile Edirne'de gerçekleşti.

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