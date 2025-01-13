https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/akomdan-istanbula-yeni-uyari-3-gun-boyunca-etkili-olacak-kar-yagacak-mi-1092611316.html
AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı, 3 gün boyunca etkili olacak: Kar yağacak mı?
AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı, 3 gün boyunca etkili olacak: Kar yağacak mı?
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar kentte etkili olacağını açıkladı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T11:30+0300
2025-01-13T11:30+0300
2025-01-13T11:33+0300
türkiye
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
yağmur
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
kar yağışı
istanbul kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092611986_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_323863b8774683ff711d9cbdcea2786b.jpg
İstanbul, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yaptığı açıklamada, perşembe gününe kadar sürecek soğuk ve yağışlı havanın kış şartlarını beraberinde getireceği belirtildi. Kent genelinde sağanak yağmur ve yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi dikkatMeteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarıyla birlikte Marmara Bölgesi’nde hava şartlarının giderek kötüleşeceği öngörülüyor. Özellikle İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 3 gün boyunca sağanak yağmur ve bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak.İstanbul’da kar yağışı olacak mı?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışı beklenmediğini ancak Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar yağışının devam edeceğini açıkladı. Hakkari çevresinde bugün etkili bir kar yağışı beklendiği de ifade edildi. Prof. Dr. Şen, kar yağışının çok kuvvetli olmayacağını belirtti.AKOM, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:AKOM ve Meteoroloji, soğuk havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle trafikte dikkatli olunması, ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem alınması ve sağanak yağış nedeniyle su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/emekli-maas-farklari-ne-zaman-yatacak-kritik-tarih-detayi-en-dusuk-emekli-maasi-duzenlemesi-bu-aya-1092606523.html
türkiye
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092611986_0:0:2521:1890_1920x0_80_0_0_5883958a911b25721e1bacef8393cb53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul hava durumu, istanbul kar yağışı, hava durumu, hava durumu son dakika, 13 ocak hava durumu, izlanda soğuğu, soğuk hava ne kadar sürecek, akom son dakika, istanbul’a kar yağacak mı, istanbul’a kar yağışı bekleniyor mu, istanbul’a kar yağışı ne zaman olacak, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji kar yağışı, sağanak yağış, fırtına
istanbul hava durumu, istanbul kar yağışı, hava durumu, hava durumu son dakika, 13 ocak hava durumu, izlanda soğuğu, soğuk hava ne kadar sürecek, akom son dakika, istanbul’a kar yağacak mı, istanbul’a kar yağışı bekleniyor mu, istanbul’a kar yağışı ne zaman olacak, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji kar yağışı, sağanak yağış, fırtına
AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı, 3 gün boyunca etkili olacak: Kar yağacak mı?
11:30 13.01.2025 (güncellendi: 11:33 13.01.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar kentte etkili olacağını açıkladı. Sıcaklıkların 4-8°C arasında seyredeceği belirtilirken, yağmur ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların devam edeceği uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yaptığı açıklamada, perşembe gününe kadar sürecek soğuk ve yağışlı havanın kış şartlarını beraberinde getireceği belirtildi. Kent genelinde sağanak yağmur ve yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarıyla birlikte Marmara Bölgesi’nde hava şartlarının giderek kötüleşeceği öngörülüyor. Özellikle İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 3 gün boyunca sağanak yağmur ve bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak.
İstanbul’da kar yağışı olacak mı?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışı beklenmediğini ancak Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar yağışının devam edeceğini açıkladı. Hakkari çevresinde bugün etkili bir kar yağışı beklendiği de ifade edildi. Prof. Dr. Şen, kar yağışının çok kuvvetli olmayacağını belirtti.
AKOM, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
İstanbul genelinde 4-8°C
aralığında düşük sıcaklıklar bekleniyor.
Aralıklarla sağanak yağış görülecek.
Marmara Bölgesi genelinde kış şartlarının etkili olacağı öngörülüyor.
AKOM ve Meteoroloji, soğuk havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle trafikte dikkatli olunması, ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem alınması ve sağanak yağış nedeniyle su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.