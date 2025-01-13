https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/akomdan-istanbula-yeni-uyari-3-gun-boyunca-etkili-olacak-kar-yagacak-mi-1092611316.html

AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı, 3 gün boyunca etkili olacak: Kar yağacak mı?

AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı, 3 gün boyunca etkili olacak: Kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar kentte etkili olacağını açıkladı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T11:30+0300

2025-01-13T11:30+0300

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türkiye

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

yağmur

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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İstanbul, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yaptığı açıklamada, perşembe gününe kadar sürecek soğuk ve yağışlı havanın kış şartlarını beraberinde getireceği belirtildi. Kent genelinde sağanak yağmur ve yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.Meteoroloji uyardı: Marmara Bölgesi dikkatMeteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarıyla birlikte Marmara Bölgesi’nde hava şartlarının giderek kötüleşeceği öngörülüyor. Özellikle İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 3 gün boyunca sağanak yağmur ve bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak.İstanbul’da kar yağışı olacak mı?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışı beklenmediğini ancak Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar yağışının devam edeceğini açıkladı. Hakkari çevresinde bugün etkili bir kar yağışı beklendiği de ifade edildi. Prof. Dr. Şen, kar yağışının çok kuvvetli olmayacağını belirtti.AKOM, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:AKOM ve Meteoroloji, soğuk havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle trafikte dikkatli olunması, ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem alınması ve sağanak yağış nedeniyle su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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