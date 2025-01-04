Gözler UKOME toplantısında, İBB'nin zam talebi belli oldu: İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam gelecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisiyle resmi bağını noktaladığını duyurdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024 enflasyonu ne olacak?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen: ‘Emeklilerin en büyük talebi ek ödemelerin yükselmesi’
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Saykodelik rock ve dönemi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kiralar nasıl enflasyonun üzerinde artabiliyor?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
07:22
1 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
08:24
4 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
09:05
1 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
09:18
17 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e resmen dahil oldu
09:47
1 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
10:04
8 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
10:22
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet uzay aracı bilime ışık oldu
11:10
2 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
11:23
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
2024'TE KÜLTÜR-SANAT HAYATIMIZ
Yıla damgasını vuran filmler, hafızaya kazınan konserler
13:09
17 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
13:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
2024 SAĞLIKLI MI GEÇTİ?
İlaç tekellerinin kazancı 1.5 trilyon dolar
14:09
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
TÜRKİYE'NİN 2024'Ü
Neler yaşandı neler
16:09
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
17:09
9 dk
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
17:30
2 dk
2024'ÜN DOĞAL AFETLERİ
Dengeyi bozan insan, felaketi yaşayan dünya
17:43
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
18:23
1 dk
2024'ÜN FATURASI
Kuraklık ve su krizleri
19:24
8 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
19:43
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/gozler-ukome-toplantisinda-ibbnin-zam-talebi-belli-oldu-istanbulda-toplu-ulasima-ne-kadar-zam-1092340120.html
Gözler UKOME toplantısında, İBB'nin zam talebi belli oldu: İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam gelecek?
Gözler UKOME toplantısında, İBB'nin zam talebi belli oldu: İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam gelecek?
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 55’lik zam teklifi, toplu ulaşım ücretlerinde ciddi bir artışa işaret ediyor. UKOME’nin 6 Ocak’taki toplantısında... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T10:25+0300
2025-01-04T10:25+0300
ekonomi
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
tl
ibb
ukome
istanbul
zam
istanbul kart
istanbul kart
istanbulkart
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051949819_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_da4ef5d3d07fe6fcdcb623881a40e512.jpg
Yeni yılın başlamasıyla birlikte, İstanbul’da toplu ulaşıma yapılacak olası zamlar gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma ücretlerine yüzde 55 oranında zam yapılmasını içeren teklifini sundu. Bu teklif, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, füniküler ve taksi ücretlerini kapsıyor. UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 6 Ocak’ta yapacağı toplantıda zam oranı netleşecek.Tam basım ücreti 31 tl’ye yükselebilirEğer İBB’nin teklifi kabul edilirse, toplu taşımada tam basım ücreti 20 TL’den 31 TL’ye çıkacak. Önerilen zam oranı, hem öğrenci hem de indirimli biniş ücretlerinde de artışa neden olacak. Zamlı tarifenin, 13 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.UKOME toplantısı karar aşamasındaUKOME’nin 6 Ocak’ta gerçekleştireceği toplantıda, İBB’nin sunduğu yüzde 55’lik zam teklifi masaya yatırılacak. Karar, İstanbulluların günlük yaşamını doğrudan etkileyecek olan toplu taşıma tarifesini belirleyecek.2025 yılında toplu ulaşım ücretleri artış gösteriyorEkol TV tarafından yayınlanan habere göre, İBB’nin zam talebi, alt komisyonlarda görüşüldü ve detaylandırıldı. UKOME toplantısında onaylanması durumunda, yeni tarifeyle otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapur gibi tüm toplu taşıma araçlarının ücretleri değişecek.Taksiler ve diğer ulaşım araçları da zamdan etkilenecekYeni düzenleme, toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi tarifelerine de yansıyacak. İBB’nin sunduğu zam teklifi kabul edilirse, şehir genelinde ulaşım maliyetleri önemli ölçüde artış gösterecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/ucuz-diye-tercih-ediliyordu-cinden-gelen-araclar-icin-yeni-vergi-adimi-geldi-hangi-modeller-1092339874.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051949819_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_936536c84a29c2d3495cb2cda5198172.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul toplu ulaşıma zam mı geliyor, toplu taşıma zam oranı 2025, tam basım ücreti ne kadar olacak, i̇bb yüzde 55 zam teklifi, ukome toplantısı ne zaman, i̇stanbul toplu taşıma yeni tarife, zamlı toplu taşıma ücretleri 13 ocak, otobüs metro metrobüs zam oranı, i̇bb 2025 zam teklifi detayları, toplu ulaşım fiyatları ne kadar artacak, i̇stanbul'da toplu ulaşım ücretleri ne kadar olacak, yeni toplu taşıma zam oranı, tam basım ücreti 31 tl mi olacak, metrobüs ve metro fiyat artışı, taksi ücretlerine zam 2025, toplu taşıma zam haberi, i̇stanbul ulaşımda fiyat artışı, i̇bb yeni yıl toplu ulaşım zammı, toplu ulaşım zammı onaylandı mı, i̇bb ukome 6 ocak toplantısı
istanbul toplu ulaşıma zam mı geliyor, toplu taşıma zam oranı 2025, tam basım ücreti ne kadar olacak, i̇bb yüzde 55 zam teklifi, ukome toplantısı ne zaman, i̇stanbul toplu taşıma yeni tarife, zamlı toplu taşıma ücretleri 13 ocak, otobüs metro metrobüs zam oranı, i̇bb 2025 zam teklifi detayları, toplu ulaşım fiyatları ne kadar artacak, i̇stanbul'da toplu ulaşım ücretleri ne kadar olacak, yeni toplu taşıma zam oranı, tam basım ücreti 31 tl mi olacak, metrobüs ve metro fiyat artışı, taksi ücretlerine zam 2025, toplu taşıma zam haberi, i̇stanbul ulaşımda fiyat artışı, i̇bb yeni yıl toplu ulaşım zammı, toplu ulaşım zammı onaylandı mı, i̇bb ukome 6 ocak toplantısı

Gözler UKOME toplantısında, İBB'nin zam talebi belli oldu: İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam gelecek?

10:25 04.01.2025
© AAİstanbulKart
İstanbulKart - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 55’lik zam teklifi, toplu ulaşım ücretlerinde ciddi bir artışa işaret ediyor. UKOME’nin 6 Ocak’taki toplantısında alınacak karar, 13 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Zam oranı kabul edilirse tam basım ücreti 31 TL’ye yükselecek.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte, İstanbul’da toplu ulaşıma yapılacak olası zamlar gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma ücretlerine yüzde 55 oranında zam yapılmasını içeren teklifini sundu. Bu teklif, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, füniküler ve taksi ücretlerini kapsıyor. UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 6 Ocak’ta yapacağı toplantıda zam oranı netleşecek.

Tam basım ücreti 31 tl’ye yükselebilir

Eğer İBB’nin teklifi kabul edilirse, toplu taşımada tam basım ücreti 20 TL’den 31 TL’ye çıkacak. Önerilen zam oranı, hem öğrenci hem de indirimli biniş ücretlerinde de artışa neden olacak. Zamlı tarifenin, 13 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

UKOME toplantısı karar aşamasında

UKOME’nin 6 Ocak’ta gerçekleştireceği toplantıda, İBB’nin sunduğu yüzde 55’lik zam teklifi masaya yatırılacak. Karar, İstanbulluların günlük yaşamını doğrudan etkileyecek olan toplu taşıma tarifesini belirleyecek.

2025 yılında toplu ulaşım ücretleri artış gösteriyor

Ekol TV tarafından yayınlanan habere göre, İBB’nin zam talebi, alt komisyonlarda görüşüldü ve detaylandırıldı. UKOME toplantısında onaylanması durumunda, yeni tarifeyle otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapur gibi tüm toplu taşıma araçlarının ücretleri değişecek.

Taksiler ve diğer ulaşım araçları da zamdan etkilenecek

Yeni düzenleme, toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi tarifelerine de yansıyacak. İBB’nin sunduğu zam teklifi kabul edilirse, şehir genelinde ulaşım maliyetleri önemli ölçüde artış gösterecek.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
EKONOMİ
Ucuz diye tercih ediliyordu: Çin’den gelen araçlar için yeni vergi adımı geldi, hangi modeller karardan etkilenecek?
10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала