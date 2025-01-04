https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/gozler-ukome-toplantisinda-ibbnin-zam-talebi-belli-oldu-istanbulda-toplu-ulasima-ne-kadar-zam-1092340120.html

Gözler UKOME toplantısında, İBB'nin zam talebi belli oldu: İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam gelecek?

Gözler UKOME toplantısında, İBB'nin zam talebi belli oldu: İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam gelecek?

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 55’lik zam teklifi, toplu ulaşım ücretlerinde ciddi bir artışa işaret ediyor. UKOME’nin 6 Ocak’taki toplantısında... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T10:25+0300

2025-01-04T10:25+0300

2025-01-04T10:25+0300

ekonomi

ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

tl

ibb

ukome

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istanbul kart

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Yeni yılın başlamasıyla birlikte, İstanbul’da toplu ulaşıma yapılacak olası zamlar gündeme oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma ücretlerine yüzde 55 oranında zam yapılmasını içeren teklifini sundu. Bu teklif, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, füniküler ve taksi ücretlerini kapsıyor. UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) 6 Ocak’ta yapacağı toplantıda zam oranı netleşecek.Tam basım ücreti 31 tl’ye yükselebilirEğer İBB’nin teklifi kabul edilirse, toplu taşımada tam basım ücreti 20 TL’den 31 TL’ye çıkacak. Önerilen zam oranı, hem öğrenci hem de indirimli biniş ücretlerinde de artışa neden olacak. Zamlı tarifenin, 13 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.UKOME toplantısı karar aşamasındaUKOME’nin 6 Ocak’ta gerçekleştireceği toplantıda, İBB’nin sunduğu yüzde 55’lik zam teklifi masaya yatırılacak. Karar, İstanbulluların günlük yaşamını doğrudan etkileyecek olan toplu taşıma tarifesini belirleyecek.2025 yılında toplu ulaşım ücretleri artış gösteriyorEkol TV tarafından yayınlanan habere göre, İBB’nin zam talebi, alt komisyonlarda görüşüldü ve detaylandırıldı. UKOME toplantısında onaylanması durumunda, yeni tarifeyle otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapur gibi tüm toplu taşıma araçlarının ücretleri değişecek.Taksiler ve diğer ulaşım araçları da zamdan etkilenecekYeni düzenleme, toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi tarifelerine de yansıyacak. İBB’nin sunduğu zam teklifi kabul edilirse, şehir genelinde ulaşım maliyetleri önemli ölçüde artış gösterecek.

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