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İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı mı? UKOME'den karar geldi
İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı mı? UKOME'den karar geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da toplu taşımaya yapılması planlanan zam oranı netleşmedi. İBB’nin yüzde 46.09’luk zam teklifi, UKOME toplantısında reddedildi. Alt komisyonlar bu... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T11:40+0300
2025-01-06T12:05+0300
ekonomi
toplu taşıma
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ukome
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İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı mı? Milyonların merakla beklediği toplu ulaşıma zam için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı. Metro, metrobüs, öğrenci ve tam bilet fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu.İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı mı?İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025 yılında geçerli olması için önerilen yüzde 46.09’luk zam teklifi, UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi. Toplu taşımada yeni fiyat tarifesi henüz belirlenmedi.Toplu taşıma zamlarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması için UKOME alt komisyonları bu hafta yeniden bir araya gelecek. Toplantıda, İBB’nin yeni zam teklifleri görüşülecek. Ayrıca, zam oranlarına yönelik farklı önerilerin de komisyona sunulması bekleniyor.İstanbul'da toplu ulaşıma ne zaman zam gelecek?UKOME toplantısında alınan karar doğrultusunda, zam oranlarının önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi. İstanbul’da toplu taşıma ücretlerinin ne kadar artacağı ve hangi oranın kabul göreceği, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.İBB'nin zam teklifiDaha önce İBB tarafından toplu taşıma için yüzde 55 oranında bir zam teklifi sunulmuştu. Ancak bu teklif revize edilerek ve yüzde 46.09’a düşürüldü. Son toplantıda bu oran da kabul görmedi.İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro ve taksi ücretleri ne kadar?İstanbul’da toplu taşımaya en son 25 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 13 oranında zam yapılmıştı.Bu zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 17.70 TL’den 20 TL’ye, öğrenci bileti 8.64 TL’den 9.76 TL’ye, öğretmen bileti ise 12.67 TL’den 14.31 TL’ye yükselmişti.Ayrıca Mavi Kart ücreti 1.570 TL’ye, öğrenci abonman ücreti ise 282 TL’ye çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kulislerde-emekliye-zam-hareketliligi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-rakam-belli-oldu-refah-payi-1092378861.html
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İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı mı? UKOME'den karar geldi

11:40 06.01.2025 (güncellendi: 12:05 06.01.2025)
© AAİstanbul toplu taşıma
İstanbul toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA
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İstanbul'da toplu taşımaya yapılması planlanan zam oranı netleşmedi. İBB’nin yüzde 46.09’luk zam teklifi, UKOME toplantısında reddedildi. Alt komisyonlar bu hafta yeniden toplanarak yeni teklifleri masaya yatıracak. Zam oranları ve yeni tarifelerin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı mı? Milyonların merakla beklediği toplu ulaşıma zam için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı. Metro, metrobüs, öğrenci ve tam bilet fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu.

İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025 yılında geçerli olması için önerilen yüzde 46.09’luk zam teklifi, UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi. Toplu taşımada yeni fiyat tarifesi henüz belirlenmedi.
Toplu taşıma zamlarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması için UKOME alt komisyonları bu hafta yeniden bir araya gelecek. Toplantıda, İBB’nin yeni zam teklifleri görüşülecek. Ayrıca, zam oranlarına yönelik farklı önerilerin de komisyona sunulması bekleniyor.

İstanbul'da toplu ulaşıma ne zaman zam gelecek?

UKOME toplantısında alınan karar doğrultusunda, zam oranlarının önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi. İstanbul’da toplu taşıma ücretlerinin ne kadar artacağı ve hangi oranın kabul göreceği, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İBB'nin zam teklifi

Daha önce İBB tarafından toplu taşıma için yüzde 55 oranında bir zam teklifi sunulmuştu. Ancak bu teklif revize edilerek ve yüzde 46.09’a düşürüldü. Son toplantıda bu oran da kabul görmedi.

İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro ve taksi ücretleri ne kadar?

İstanbul’da toplu taşımaya en son 25 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 13 oranında zam yapılmıştı.
Bu zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 17.70 TL’den 20 TL’ye, öğrenci bileti 8.64 TL’den 9.76 TL’ye, öğretmen bileti ise 12.67 TL’den 14.31 TL’ye yükselmişti.

Ayrıca Mavi Kart ücreti 1.570 TL’ye, öğrenci abonman ücreti ise 282 TL’ye çıkarılmıştı.
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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Kulislerde 'emekliye zam' hareketliliği: En düşük emekli maaşı için 2 rakam belli oldu, refah payı verilecek mi?
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