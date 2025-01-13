https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/saglik-bakani-memisoglu-aile-hekimlerinin-is-birakma-eylemine-iliskin-konustu-ikna-olacaklarini-1092616623.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu aile hekimlerinin iş bırakma eylemine ilişkin konuştu: 'İkna olacaklarını düşünüyorum'

Sağlık Bakanı Memişoğlu aile hekimlerinin iş bırakma eylemine ilişkin konuştu: 'İkna olacaklarını düşünüyorum'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aile hekimlerini önemsediklerini, amaçlarının aile hekimliğini güçlendirmek olduğunu söyledi. Memişoğlu, aile hekimlerinin... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T13:15+0300

2025-01-13T13:15+0300

2025-01-13T13:16+0300

türkiye

aile hekimi

iş bırakma

iş bırakma eylemi

sağlık ocağı

estetik

hekim

kemal memişoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090896674_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_524be8fd606bde0a15040783b0a40fc3.jpg

Aile hekimlerinin iş bırakma eylemlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Memişoğlu, “Eyleme katılan arkadaşlarla ilgili, onların da ikna olacağını düşünüyorum. Biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz.” diye konuştu.'Teşvikleri 3 kat artırdık'Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, aile hekimliğinde hedeflerinin koruyucu hekimliği ön planda tutmak olduğunu söyledi.Aile hekimliğini önemsediklerini ve güçlendirmek için adımlar arttıklarını anlatan Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin maaşlarının kesildiğine yönelik iddiaları reddedip, aksine teşviklerin üç kat artırıldığını ifade etti.Hedef koruyucu hekimliği ön planda tutmakAile hekimlerinin, sorumlu olduğu kişilerin sağlığından sorumlu olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bir önceki döneme göre, eğer bu nüfus daha çok hastalanıyorsa, onun koruyucu sağlık hizmeti yeteri kadar verilmemiş diye düşünürüz.” dedi.Aile hekimliklerinin fiziki şartlarının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, önümüzdeki günlerde bu konuda yeni adımlar atılacağını anlattı.Tüm hekimlere estetik yetkisiBakan Memişoğlu, tüm hekimlere estetik yetkisi verilmesindeki amacın merdivenaltı uygulamaları engellemek olduğunu söyledi.Bakanlığın bu konuda sertifikasyon eğitimi vereceğini söyleyen Bakan Memişoğlu, “Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/saglik-bakanligindan-estetik-dokunus-artik-farkli-branstaki-doktorlar-da-islem-yapabilecek-1092413478.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile hekimi, iş bırakma, iş bırakma eylemi, sağlık ocağı, estetik, hekim, kemal memişoğlu