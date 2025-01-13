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Sağlık Bakanı Memişoğlu aile hekimlerinin iş bırakma eylemine ilişkin konuştu: 'İkna olacaklarını düşünüyorum'
Sağlık Bakanı Memişoğlu aile hekimlerinin iş bırakma eylemine ilişkin konuştu: 'İkna olacaklarını düşünüyorum'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aile hekimlerini önemsediklerini, amaçlarının aile hekimliğini güçlendirmek olduğunu söyledi. Memişoğlu, aile hekimlerinin... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T13:15+0300
2025-01-13T13:16+0300
türkiye
aile hekimi
iş bırakma
iş bırakma eylemi
sağlık ocağı
estetik
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kemal memişoğlu
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Aile hekimlerinin iş bırakma eylemlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Memişoğlu, “Eyleme katılan arkadaşlarla ilgili, onların da ikna olacağını düşünüyorum. Biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz.” diye konuştu.'Teşvikleri 3 kat artırdık'Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, aile hekimliğinde hedeflerinin koruyucu hekimliği ön planda tutmak olduğunu söyledi.Aile hekimliğini önemsediklerini ve güçlendirmek için adımlar arttıklarını anlatan Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin maaşlarının kesildiğine yönelik iddiaları reddedip, aksine teşviklerin üç kat artırıldığını ifade etti.Hedef koruyucu hekimliği ön planda tutmakAile hekimlerinin, sorumlu olduğu kişilerin sağlığından sorumlu olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bir önceki döneme göre, eğer bu nüfus daha çok hastalanıyorsa, onun koruyucu sağlık hizmeti yeteri kadar verilmemiş diye düşünürüz.” dedi.Aile hekimliklerinin fiziki şartlarının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, önümüzdeki günlerde bu konuda yeni adımlar atılacağını anlattı.Tüm hekimlere estetik yetkisiBakan Memişoğlu, tüm hekimlere estetik yetkisi verilmesindeki amacın merdivenaltı uygulamaları engellemek olduğunu söyledi.Bakanlığın bu konuda sertifikasyon eğitimi vereceğini söyleyen Bakan Memişoğlu, “Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/saglik-bakanligindan-estetik-dokunus-artik-farkli-branstaki-doktorlar-da-islem-yapabilecek-1092413478.html
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aile hekimi, iş bırakma, iş bırakma eylemi, sağlık ocağı, estetik, hekim, kemal memişoğlu
aile hekimi, iş bırakma, iş bırakma eylemi, sağlık ocağı, estetik, hekim, kemal memişoğlu

Sağlık Bakanı Memişoğlu aile hekimlerinin iş bırakma eylemine ilişkin konuştu: 'İkna olacaklarını düşünüyorum'

13:15 13.01.2025 (güncellendi: 13:16 13.01.2025)
© Sağlık BakanlığıKemal Memişoğlu
Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aile hekimlerini önemsediklerini, amaçlarının aile hekimliğini güçlendirmek olduğunu söyledi. Memişoğlu, aile hekimlerinin maaşlarının kesildiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu, aksine teşvikleri üç kat artırdıklarını söyledi.
Aile hekimlerinin iş bırakma eylemlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Memişoğlu, “Eyleme katılan arkadaşlarla ilgili, onların da ikna olacağını düşünüyorum. Biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz.” diye konuştu.

'Teşvikleri 3 kat artırdık'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, aile hekimliğinde hedeflerinin koruyucu hekimliği ön planda tutmak olduğunu söyledi.

Aile hekimliğini önemsediklerini ve güçlendirmek için adımlar arttıklarını anlatan Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin maaşlarının kesildiğine yönelik iddiaları reddedip, aksine teşviklerin üç kat artırıldığını ifade etti.

Hedef koruyucu hekimliği ön planda tutmak

Aile hekimlerinin, sorumlu olduğu kişilerin sağlığından sorumlu olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bir önceki döneme göre, eğer bu nüfus daha çok hastalanıyorsa, onun koruyucu sağlık hizmeti yeteri kadar verilmemiş diye düşünürüz.” dedi.

Aile hekimliklerinin fiziki şartlarının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, önümüzdeki günlerde bu konuda yeni adımlar atılacağını anlattı.
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Sağlık Bakanlığından 'estetik' dokunuş: Artık farklı branştaki doktorlar da işlem yapabilecek
7 Ocak, 09:36

Tüm hekimlere estetik yetkisi

Bakan Memişoğlu, tüm hekimlere estetik yetkisi verilmesindeki amacın merdivenaltı uygulamaları engellemek olduğunu söyledi.

Bakanlığın bu konuda sertifikasyon eğitimi vereceğini söyleyen Bakan Memişoğlu, “Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok.” dedi.
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