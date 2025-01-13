Sağlık Bakanı Memişoğlu aile hekimlerinin iş bırakma eylemine ilişkin konuştu: 'İkna olacaklarını düşünüyorum'
13:15 13.01.2025 (güncellendi: 13:16 13.01.2025)
© Sağlık BakanlığıKemal Memişoğlu
© Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aile hekimlerini önemsediklerini, amaçlarının aile hekimliğini güçlendirmek olduğunu söyledi. Memişoğlu, aile hekimlerinin maaşlarının kesildiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu, aksine teşvikleri üç kat artırdıklarını söyledi.
Aile hekimlerinin iş bırakma eylemlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Memişoğlu, “Eyleme katılan arkadaşlarla ilgili, onların da ikna olacağını düşünüyorum. Biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz.” diye konuştu.
'Teşvikleri 3 kat artırdık'
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, aile hekimliğinde hedeflerinin koruyucu hekimliği ön planda tutmak olduğunu söyledi.
Aile hekimliğini önemsediklerini ve güçlendirmek için adımlar arttıklarını anlatan Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin maaşlarının kesildiğine yönelik iddiaları reddedip, aksine teşviklerin üç kat artırıldığını ifade etti.
Aile hekimliğini önemsediklerini ve güçlendirmek için adımlar arttıklarını anlatan Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin maaşlarının kesildiğine yönelik iddiaları reddedip, aksine teşviklerin üç kat artırıldığını ifade etti.
Hedef koruyucu hekimliği ön planda tutmak
Aile hekimlerinin, sorumlu olduğu kişilerin sağlığından sorumlu olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bir önceki döneme göre, eğer bu nüfus daha çok hastalanıyorsa, onun koruyucu sağlık hizmeti yeteri kadar verilmemiş diye düşünürüz.” dedi.
Aile hekimliklerinin fiziki şartlarının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, önümüzdeki günlerde bu konuda yeni adımlar atılacağını anlattı.
Aile hekimliklerinin fiziki şartlarının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, önümüzdeki günlerde bu konuda yeni adımlar atılacağını anlattı.
Tüm hekimlere estetik yetkisi
Bakan Memişoğlu, tüm hekimlere estetik yetkisi verilmesindeki amacın merdivenaltı uygulamaları engellemek olduğunu söyledi.
Bakanlığın bu konuda sertifikasyon eğitimi vereceğini söyleyen Bakan Memişoğlu, “Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok.” dedi.
Bakanlığın bu konuda sertifikasyon eğitimi vereceğini söyleyen Bakan Memişoğlu, “Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok.” dedi.