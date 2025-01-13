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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/macaristan-disisleri-turkakima-saldiran-ukrayna-bolge-ulkelerinin-egemenligini-hice-sayiyor--1092627409.html
Macaristan Dışişleri: TürkAkım'a saldıran Ukrayna, bölge ülkelerinin egemenliğini hiçe sayıyor
Macaristan Dışişleri: TürkAkım'a saldıran Ukrayna, bölge ülkelerinin egemenliğini hiçe sayıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırması ardından Rusya, AB Komisyonu sonrası Macaristan Dışişleri'nden de açıklama geldi. Bakan Szijjarto, Ukrayna'nın saldırısını... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in Türk Akımı doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gün içinde Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan Türk Akımı kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı. Szijjarto, söz konusu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enerji arz güvenliği bir egemenlik meselesidir. Bu nedenle enerji arz güvenliğimizi tehdit eden her türlü eylem, egemenliğimize yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmelidir.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ab-komisyonu-ukraynanin-turkakim-dogalgaz-boru-hatlarina-saldirilarindan-endiseliyiz-1092623169.html
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rusya, ukrayna, macaristan, türkiye, türkakım, doğalgaz, avrupa, boru hattı, doğalgaz boru hattı, petrol boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, peter szijjarto, rusya savunma bakanlığı, ab komisyonu
rusya, ukrayna, macaristan, türkiye, türkakım, doğalgaz, avrupa, boru hattı, doğalgaz boru hattı, petrol boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, peter szijjarto, rusya savunma bakanlığı, ab komisyonu

Macaristan Dışişleri: TürkAkım'a saldıran Ukrayna, bölge ülkelerinin egemenliğini hiçe sayıyor

16:26 13.01.2025 (güncellendi: 17:02 13.01.2025)
© AFP 2023 / ADEM ALTANMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırması ardından Rusya, AB Komisyonu sonrası Macaristan Dışişleri'nden de açıklama geldi. Bakan Szijjarto, Ukrayna'nın saldırısını TürkAkım'dan gaz alan ülkelerin egemenliğine bir saldırı olarak nitelendirdi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in Türk Akımı doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Gün içinde Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan Türk Akımı kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.
Szijjarto, söz konusu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enerji arz güvenliği bir egemenlik meselesidir. Bu nedenle enerji arz güvenliğimizi tehdit eden her türlü eylem, egemenliğimize yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmelidir.” ifadelerini kullandı.
TürkAkım - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
Ukrayna krizi
AB Komisyonu: Ukrayna'nın TürkAkım doğalgaz boru hatlarına saldırılarından endişeliyiz
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