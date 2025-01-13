https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/macaristan-disisleri-turkakima-saldiran-ukrayna-bolge-ulkelerinin-egemenligini-hice-sayiyor--1092627409.html

Macaristan Dışişleri: TürkAkım'a saldıran Ukrayna, bölge ülkelerinin egemenliğini hiçe sayıyor

Macaristan Dışişleri: TürkAkım'a saldıran Ukrayna, bölge ülkelerinin egemenliğini hiçe sayıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırması ardından Rusya, AB Komisyonu sonrası Macaristan Dışişleri'nden de açıklama geldi. Bakan Szijjarto, Ukrayna'nın saldırısını... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T16:26+0300

2025-01-13T16:26+0300

2025-01-13T17:02+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

macaristan

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türkakım

doğalgaz

avrupa

boru hattı

doğalgaz boru hattı

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in Türk Akımı doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gün içinde Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan Türk Akımı kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı. Szijjarto, söz konusu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enerji arz güvenliği bir egemenlik meselesidir. Bu nedenle enerji arz güvenliğimizi tehdit eden her türlü eylem, egemenliğimize yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ab-komisyonu-ukraynanin-turkakim-dogalgaz-boru-hatlarina-saldirilarindan-endiseliyiz-1092623169.html

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Sputnik Türkiye

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