https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/macaristan-disisleri-turkakima-saldiran-ukrayna-bolge-ulkelerinin-egemenligini-hice-sayiyor--1092627409.html
Macaristan Dışişleri: TürkAkım'a saldıran Ukrayna, bölge ülkelerinin egemenliğini hiçe sayıyor
Macaristan Dışişleri: TürkAkım'a saldıran Ukrayna, bölge ülkelerinin egemenliğini hiçe sayıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırması ardından Rusya, AB Komisyonu sonrası Macaristan Dışişleri'nden de açıklama geldi. Bakan Szijjarto, Ukrayna'nın saldırısını... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T16:26+0300
2025-01-13T16:26+0300
2025-01-13T17:02+0300
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boru hattı
doğalgaz boru hattı
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in Türk Akımı doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gün içinde Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan Türk Akımı kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı. Szijjarto, söz konusu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enerji arz güvenliği bir egemenlik meselesidir. Bu nedenle enerji arz güvenliğimizi tehdit eden her türlü eylem, egemenliğimize yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmelidir.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ab-komisyonu-ukraynanin-turkakim-dogalgaz-boru-hatlarina-saldirilarindan-endiseliyiz-1092623169.html
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rusya, ukrayna, macaristan, türkiye, türkakım, doğalgaz, avrupa, boru hattı, doğalgaz boru hattı, petrol boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, peter szijjarto, rusya savunma bakanlığı, ab komisyonu
rusya, ukrayna, macaristan, türkiye, türkakım, doğalgaz, avrupa, boru hattı, doğalgaz boru hattı, petrol boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, peter szijjarto, rusya savunma bakanlığı, ab komisyonu
Macaristan Dışişleri: TürkAkım'a saldıran Ukrayna, bölge ülkelerinin egemenliğini hiçe sayıyor
16:26 13.01.2025 (güncellendi: 17:02 13.01.2025)
Ukrayna'nın TürkAkım'a saldırması ardından Rusya, AB Komisyonu sonrası Macaristan Dışişleri'nden de açıklama geldi. Bakan Szijjarto, Ukrayna'nın saldırısını TürkAkım'dan gaz alan ülkelerin egemenliğine bir saldırı olarak nitelendirdi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in Türk Akımı doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Gün içinde Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan Türk Akımı kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.
Szijjarto, söz konusu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enerji arz güvenliği bir egemenlik meselesidir. Bu nedenle enerji arz güvenliğimizi tehdit eden her türlü eylem, egemenliğimize yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmelidir.” ifadelerini kullandı.