https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kremlin-henuz-putin-trump-gorusmesi-icin-somut-bir-hazirlik-calismasi-yok--1092620884.html

Kremlin: Henüz Putin-Trump görüşmesi için somut bir hazırlık çalışması yok

Kremlin: Henüz Putin-Trump görüşmesi için somut bir hazırlık çalışması yok

Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müstakbel ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme için henüz somut bir hazırlık... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T14:03+0300

2025-01-13T14:03+0300

2025-01-13T14:03+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

abd

donald trump

görüşme

müzakere

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında, Putin-Trump görüşmesi için hazırlık çalışmalarının yapıldığı yönündeki haberi değerlendirdi.Peskov, “Henüz somut bir hazırlık çalışması yok, ancak beyan edilen bir anlayış ve siyasi irade var, çünkü bu tür temaslar çok ama çok gerekli ve uygun olur. Washington'daki yönetim değişikliğinden sonra bakacağız” ifadesini kullandı.Birçok ülkenin olası müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Ancak bu konuda konuşmak için henüz erken” dedi.Trump, 'çalışmalar başlatıldı' demiştiDonald Trump geçen hafta Putin’in onunla görüşmek istediğini belirterek tarafların bu konuyla ilgili çalışma başlattığını dile getirmişti. Peskov, bu sözlerin resmi açıklamada değil, sadece gazetecilerin yönelttiği soruya bir cevap olduğuna dikkat çekmişti.Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, dün ABC televizyonuna verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşme için hazırlık yapıldığını söylemişti.Peskov da Trump'ın diyalog arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetmişti. Görüşmeler için hiçbir ön koşul gerekmediğini belirten Kremlin Sözcüsü, bu tür temasların organizasyonunun ancak ABD Başkanı'nın resmen göreve başlamasının ardından mümkün olacağını vurgulamıştı.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, görüşme, müzakere