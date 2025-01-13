https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kremlin-henuz-putin-trump-gorusmesi-icin-somut-bir-hazirlik-calismasi-yok--1092620884.html
Kremlin: Henüz Putin-Trump görüşmesi için somut bir hazırlık çalışması yok
Kremlin: Henüz Putin-Trump görüşmesi için somut bir hazırlık çalışması yok
Sputnik Türkiye
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müstakbel ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme için henüz somut bir hazırlık... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T14:03+0300
2025-01-13T14:03+0300
2025-01-13T14:03+0300
dünya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında, Putin-Trump görüşmesi için hazırlık çalışmalarının yapıldığı yönündeki haberi değerlendirdi.Peskov, “Henüz somut bir hazırlık çalışması yok, ancak beyan edilen bir anlayış ve siyasi irade var, çünkü bu tür temaslar çok ama çok gerekli ve uygun olur. Washington'daki yönetim değişikliğinden sonra bakacağız” ifadesini kullandı.Birçok ülkenin olası müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Ancak bu konuda konuşmak için henüz erken” dedi.Trump, 'çalışmalar başlatıldı' demiştiDonald Trump geçen hafta Putin’in onunla görüşmek istediğini belirterek tarafların bu konuyla ilgili çalışma başlattığını dile getirmişti. Peskov, bu sözlerin resmi açıklamada değil, sadece gazetecilerin yönelttiği soruya bir cevap olduğuna dikkat çekmişti.Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, dün ABC televizyonuna verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşme için hazırlık yapıldığını söylemişti.Peskov da Trump'ın diyalog arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetmişti. Görüşmeler için hiçbir ön koşul gerekmediğini belirten Kremlin Sözcüsü, bu tür temasların organizasyonunun ancak ABD Başkanı'nın resmen göreve başlamasının ardından mümkün olacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-koy-daha-isgalcilerden-temizlendi--1092616813.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, görüşme, müzakere
Kremlin: Henüz Putin-Trump görüşmesi için somut bir hazırlık çalışması yok
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müstakbel ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme için henüz somut bir hazırlık çalışmasının yapılmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında, Putin-Trump görüşmesi için hazırlık çalışmalarının yapıldığı yönündeki haberi değerlendirdi.
Peskov, “Henüz somut bir hazırlık çalışması yok, ancak beyan edilen bir anlayış ve siyasi irade var, çünkü bu tür temaslar çok ama çok gerekli ve uygun olur. Washington'daki yönetim değişikliğinden sonra bakacağız” ifadesini kullandı.
Birçok ülkenin olası müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Ancak bu konuda konuşmak için henüz erken” dedi.
Trump, 'çalışmalar başlatıldı' demişti
Donald Trump geçen hafta Putin’in onunla görüşmek istediğini belirterek tarafların bu konuyla ilgili çalışma başlattığını dile getirmişti. Peskov, bu sözlerin resmi açıklamada değil, sadece gazetecilerin yönelttiği soruya bir cevap olduğuna dikkat çekmişti.
Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz
, dün ABC televizyonuna verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile olası görüşme için hazırlık yapıldığını söylemişti
.
Peskov da Trump'ın diyalog arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetmişti. Görüşmeler için hiçbir ön koşul gerekmediğini belirten Kremlin Sözcüsü, bu tür temasların organizasyonunun ancak ABD Başkanı'nın resmen göreve başlamasının ardından mümkün olacağını vurgulamıştı.