https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-koy-daha-isgalcilerden-temizlendi--1092616813.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha işgalcilerden temizlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha işgalcilerden temizlendi
Sputnik Türkiye
Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi sürdüren Rus ordusu bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi. Son bir gün içerisinde bin... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T13:02+0300
2025-01-13T13:02+0300
2025-01-13T13:05+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Pesçannoye köyü ele geçirildi. Bu istikamette son bir gün içerisinde 615 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Batı yapımı olanlar dahil yedi zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 35 asker ve zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman birlikler 515 kadar asker ve dört zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun 285 askeri etkisiz hale getirilirken beş zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişi sürdürdü. Düşman güçlerin kaybı 210 kadar asker, bir tank ve bir ABD yapımı HMMWV zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusu 80 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.Ukrayna’nın 157 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu hava üssü altyapısı ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 83 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusya-savunma-bakanligi-kiev-rejimi-turkakima-saldirmaya-calisti-1092615864.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha işgalcilerden temizlendi
13:02 13.01.2025 (güncellendi: 13:05 13.01.2025)
Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi sürdüren Rus ordusu bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi. Son bir gün içerisinde bin 740’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Pesçannoye köyü ele geçirildi. Bu istikamette son bir gün içerisinde 615 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Batı yapımı olanlar dahil yedi zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 35 asker ve zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman birlikler 515 kadar asker ve dört zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun 285 askeri etkisiz hale getirilirken beş zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişi sürdürdü. Düşman güçlerin kaybı 210 kadar asker, bir tank ve bir ABD yapımı HMMWV zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusu 80 asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
Ukrayna’nın 157 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu hava üssü altyapısı ve Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 83 insansız hava aracını engelledi.