https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/fenerbahce-25-saniyede-gol-yedi-super-lig-tarihine-gecti-1092637420.html
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2 yendi
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2 yendi
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de Konyaspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta, henüz 25. saniyede Pedrinho’nun attığı golle yeşil beyazlı takım 1-0’lık üstünlükle başladı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T21:57+0300
2025-01-13T21:57+0300
2025-01-13T22:13+0300
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Fenerbahçe, Süper Lig tarihindeki en erken golünü yiyerek 25. saniyede 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı.Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekibin gollerini 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 61. dakikada Dusan Tadic kaydetti.Fenerbahçe 25. saniyede gol yediKonyaspor, Süper Lig’de evinde Fenerbahçe’yi konuk ettiği karşılaşmada tarihi bir başlangıç yaptı. Maçın başlama düdüğünden sadece 25 saniye sonra, Pedrinho’nun attığı golle Konyaspor 1-0 öne geçti. Bu gol, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihindeki en erken yediği gol olarak kayıtlara geçerken Pedrinho, attığı golü geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’a ithaf etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/konyaspor---fenerbahce-maci-ne-zaman-saat-kacta---1092621349.html
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konyaspor fenerbahçe maç özeti, fenerbahçe en erken yediği gol
konyaspor fenerbahçe maç özeti, fenerbahçe en erken yediği gol
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2 yendi
21:57 13.01.2025 (güncellendi: 22:13 13.01.2025)
Süper Lig'de Konyaspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta, henüz 25. saniyede Pedrinho’nun attığı golle yeşil beyazlı takım 1-0’lık üstünlükle başladı. Fenerbahçe, Süper Lig tarihindeki en erken golünü yerken Pedrinho, attığı golü geçen yıl hayatını kaybeden Ahmet Çalık’a ithaf etti. Ancak ilerleyen dakikalarda sarı lacivertli takım 3-2 galip geldi.
Fenerbahçe, Süper Lig tarihindeki en erken golünü yiyerek 25. saniyede 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı.
Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekibin gollerini 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 61. dakikada Dusan Tadic kaydetti.
Fenerbahçe 25. saniyede gol yedi
Konyaspor, Süper Lig’de evinde Fenerbahçe’yi konuk ettiği karşılaşmada tarihi bir başlangıç yaptı. Maçın başlama düdüğünden sadece 25 saniye sonra, Pedrinho’nun attığı golle Konyaspor 1-0 öne geçti. Bu gol, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihindeki en erken yediği gol olarak kayıtlara geçerken Pedrinho, attığı golü geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’a ithaf etti.