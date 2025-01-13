https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/konyaspor---fenerbahce-maci-ne-zaman-saat-kacta---1092621349.html

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor! TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T14:21+0300

2025-01-13T14:21+0300

2025-01-13T14:21+0300

spor

trendyol süper lig

fenerbahçe

konyaspor

konya büyükşehir stadyumu

video yardımcı hakem (var)

var

bein sports

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 19. haftasında önemli mücadelelerinden biri olan Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşması, futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Ligde oynadığı 17 karşılaşmadan 12'sinde galibiyet elde eden Fenerbahçe, deplasmanda alacağı puanlarla liderlik yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Konyaspor ise taraftarının önünde güçlü rakibine karşı galip gelerek üst sıralara çıkmayı amaçlıyor.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmayı, Direnç Tonusluoğlu yönetecek, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Koray Gençerler üstlenecek.Ligde Konyaspor'un 5 galibiyeti, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 20 puanı bulunurken sarı-lacivertliler 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 39 puanla 2. sırada yer alıyor.Merakla beklenen maç, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü oynanacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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