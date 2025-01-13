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Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor! TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T14:21+0300
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 19. haftasında önemli mücadelelerinden biri olan Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşması, futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Ligde oynadığı 17 karşılaşmadan 12'sinde galibiyet elde eden Fenerbahçe, deplasmanda alacağı puanlarla liderlik yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Konyaspor ise taraftarının önünde güçlü rakibine karşı galip gelerek üst sıralara çıkmayı amaçlıyor.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmayı, Direnç Tonusluoğlu yönetecek, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Koray Gençerler üstlenecek.Ligde Konyaspor'un 5 galibiyeti, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 20 puanı bulunurken sarı-lacivertliler 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 39 puanla 2. sırada yer alıyor.Merakla beklenen maç, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü oynanacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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konyaspor fenerbahçe maçı, konyaspor fenerbahçe saat kaçta, konyaspor fenerbahçe hangi kanalda, süper lig maç programı, 13 ocak 2025 süper lig, konyaspor fenerbahçe canlı izle, fenerbahçe deplasman maçı
konyaspor fenerbahçe maçı, konyaspor fenerbahçe saat kaçta, konyaspor fenerbahçe hangi kanalda, süper lig maç programı, 13 ocak 2025 süper lig, konyaspor fenerbahçe canlı izle, fenerbahçe deplasman maçı

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

14:21 13.01.2025
© AA / Halil SağırkayaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA / Halil Sağırkaya
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor! TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 19. haftasında önemli mücadelelerinden biri olan Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşması, futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Ligde oynadığı 17 karşılaşmadan 12'sinde galibiyet elde eden Fenerbahçe, deplasmanda alacağı puanlarla liderlik yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Konyaspor ise taraftarının önünde güçlü rakibine karşı galip gelerek üst sıralara çıkmayı amaçlıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmayı, Direnç Tonusluoğlu yönetecek, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Koray Gençerler üstlenecek.
Ligde Konyaspor'un 5 galibiyeti, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 20 puanı bulunurken sarı-lacivertliler 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 39 puanla 2. sırada yer alıyor.
Merakla beklenen maç, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü oynanacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Simon Kjaer - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer futbolu bıraktığını açıkladı
13:19
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