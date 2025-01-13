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Çin ekonomide devleşti: Dış ticaret fazlası, ilk defa tarihi seviyede rekor kırdı
Çin ekonomide devleşti: Dış ticaret fazlası, ilk defa tarihi seviyede rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Çin, 2024 yılında 992,1 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek tarihi bir rekor kırdı. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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Çin’in ihracatı, ABD’de Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte gümrük tarifelerini artıracağı beklentisiyle yıl sonunda hız kazandı ve dış ticaret fazlası rekor seviyeye ulaştı. Çin Gümrükler Genel İdaresi’nin açıkladığı verilere göre, 2024 yılında ihracat yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 3,58 trilyon dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 1,1 artışla 2,59 trilyon dolar oldu. Böylece dış ticaret fazlası 992,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Trump’ın planları ihracatı hızlandırdı Analistler, ihracattaki bu artışın, Çinli ihracatçıların ABD’de Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte gümrük tarifelerinin artırılacağı beklentisiyle yaptığı yüksek hacimli ön sevkiyatlardan kaynaklandığını belirtiyor. Çin’in ABD’ye ihracatı aralık ayında yüzde 15,5 artarken, yıl genelinde yüzde 4,9 yükseldi. Ayrıca Çin’in Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yüzde 18,9, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 12 ve Rusya’ya olan ihracatı yüzde 4,1 oranında artış gösterdi. Çin’in ihracat performansı 2024’ün ilk iki ayında yüzde 7,1 artış gösterirken, mart ayında yüzde 7,5 azalmıştı. Sonraki aylarda ise dalgalı bir seyir izleyen ihracat, yılın ikinci yarısında özellikle ekim ayında yüzde 12,7’lik güçlü bir artış sergiledi. Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Vang Lingcün, 2024 verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin, dünyanın en büyük mal ihracatçısı konumunu güçlendirdi.” dedi. Vang, ihracatın 2024 yılında Çin ekonomisinin büyümesinde önemli bir itici güç olduğunu belirtti. Özellikle elektrikli araçlar, bataryalar, güneş panelleri ve rüzgar tribünleri gibi yeni enerji ürünlerine yönelik artan küresel talep, iç talebin zayıf olduğu dönemde büyümeye katkı sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/abye-katilmayi-degerlendiren-ermenistan-aebden-ayrilmak-gibi-bir-planimiz-yok-1092613628.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin ticaret bakanlığı, rekor, ticaret, dış ticaret açığı, abd ticaret bakanlığı, abd, donald trump, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), avrupa birliği, ab

Çin ekonomide devleşti: Dış ticaret fazlası, ilk defa tarihi seviyede rekor kırdı

12:39 13.01.2025 (güncellendi: 13:31 13.01.2025)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinÇin
Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Çin, 2024 yılında 992,1 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek tarihi bir rekor kırdı.
Çin’in ihracatı, ABD’de Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte gümrük tarifelerini artıracağı beklentisiyle yıl sonunda hız kazandı ve dış ticaret fazlası rekor seviyeye ulaştı. Çin Gümrükler Genel İdaresi’nin açıkladığı verilere göre, 2024 yılında ihracat yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 3,58 trilyon dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 1,1 artışla 2,59 trilyon dolar oldu.
Böylece dış ticaret fazlası 992,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Trump’ın planları ihracatı hızlandırdı

Analistler, ihracattaki bu artışın, Çinli ihracatçıların ABD’de Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte gümrük tarifelerinin artırılacağı beklentisiyle yaptığı yüksek hacimli ön sevkiyatlardan kaynaklandığını belirtiyor. Çin’in ABD’ye ihracatı aralık ayında yüzde 15,5 artarken, yıl genelinde yüzde 4,9 yükseldi. Ayrıca Çin’in Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yüzde 18,9, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 12 ve Rusya’ya olan ihracatı yüzde 4,1 oranında artış gösterdi. Çin’in ihracat performansı 2024’ün ilk iki ayında yüzde 7,1 artış gösterirken, mart ayında yüzde 7,5 azalmıştı. Sonraki aylarda ise dalgalı bir seyir izleyen ihracat, yılın ikinci yarısında özellikle ekim ayında yüzde 12,7’lik güçlü bir artış sergiledi.
Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Vang Lingcün, 2024 verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin, dünyanın en büyük mal ihracatçısı konumunu güçlendirdi.” dedi. Vang, ihracatın 2024 yılında Çin ekonomisinin büyümesinde önemli bir itici güç olduğunu belirtti. Özellikle elektrikli araçlar, bataryalar, güneş panelleri ve rüzgar tribünleri gibi yeni enerji ürünlerine yönelik artan küresel talep, iç talebin zayıf olduğu dönemde büyümeye katkı sağladı.
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