https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/abye-katilmayi-degerlendiren-ermenistan-aebden-ayrilmak-gibi-bir-planimiz-yok-1092613628.html

AB'ye katılmayı değerlendiren Ermenistan: AEB'den ayrılmak gibi bir planımız yok

AB'ye katılmayı değerlendiren Ermenistan: AEB'den ayrılmak gibi bir planımız yok

Sputnik Türkiye

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevork Papoyan, ülke hükümetinin Avrasya Ekonomik Birliği’nden (AEB) çıkma konusunu değerlendirmediğini belirtti. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T11:48+0300

2025-01-13T11:48+0300

2025-01-13T11:56+0300

dünya

ermenistan

avrasya ekonomik birliği (aeb)

avrupa birliği

ab

rusya

aleksey overçuk

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Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevork Papoyan, bugünkü basın toplantısında, halihazırda ülkesinin AEB üyesi olduğunu belirterek, “Ermenistan hükümetinin gündeminde AEB'den çekilmek gibi bir konu yok” ifadesini kullandı.Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımının paralel bir gündem olduğunu söyleyen Papoyan, “Bizim görevimiz de bu gündemleri tartışmak değil, ekonomimizin rekabet gücünü arttırmak” dedi.Ermenistan'ın AB, AEB veya başka bir yerde olup olmayacağı yönündeki tartışmaların önemli olmadığını savunan Bakan, “Ekonomimiz rekabet gücünü arttırmalı. Üretkenliğimiz artmalı” diye ekledi.Ermenistan hükümeti, 9 Ocak’ta, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatmak üzere parlamentoya sunulan tasarıya destek vermişti. Başbakan Nikol Paşinyan, ülkenin AB'ye katılımına ilişkin kararın halk referandumu yoluyla alınması gerektiğini söylemişti.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan parlamentosuna sunulan AB tasarısının Ermenistan’ın AEB’den çıkışının başlangıcı olarak değerlendirilebileceğini dile getirmişti.

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ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrupa birliği, ab, rusya, aleksey overçuk