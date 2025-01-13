https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/abye-katilmayi-degerlendiren-ermenistan-aebden-ayrilmak-gibi-bir-planimiz-yok-1092613628.html
AB'ye katılmayı değerlendiren Ermenistan: AEB'den ayrılmak gibi bir planımız yok
AB'ye katılmayı değerlendiren Ermenistan: AEB'den ayrılmak gibi bir planımız yok
Sputnik Türkiye
Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevork Papoyan, ülke hükümetinin Avrasya Ekonomik Birliği’nden (AEB) çıkma konusunu değerlendirmediğini belirtti. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T11:48+0300
2025-01-13T11:48+0300
2025-01-13T11:56+0300
dünya
ermenistan
avrasya ekonomik birliği (aeb)
avrupa birliği
ab
rusya
aleksey overçuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/1b/1043913497_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_c25086aed7a07ab2c1ca687d78eb4923.jpg
Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevork Papoyan, bugünkü basın toplantısında, halihazırda ülkesinin AEB üyesi olduğunu belirterek, “Ermenistan hükümetinin gündeminde AEB'den çekilmek gibi bir konu yok” ifadesini kullandı.Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımının paralel bir gündem olduğunu söyleyen Papoyan, “Bizim görevimiz de bu gündemleri tartışmak değil, ekonomimizin rekabet gücünü arttırmak” dedi.Ermenistan'ın AB, AEB veya başka bir yerde olup olmayacağı yönündeki tartışmaların önemli olmadığını savunan Bakan, “Ekonomimiz rekabet gücünü arttırmalı. Üretkenliğimiz artmalı” diye ekledi.Ermenistan hükümeti, 9 Ocak’ta, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatmak üzere parlamentoya sunulan tasarıya destek vermişti. Başbakan Nikol Paşinyan, ülkenin AB'ye katılımına ilişkin kararın halk referandumu yoluyla alınması gerektiğini söylemişti.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan parlamentosuna sunulan AB tasarısının Ermenistan’ın AEB’den çıkışının başlangıcı olarak değerlendirilebileceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/iklim-degisikliginin-abdde-orman-yangini-riskini-artirmasi-bekleniyor-1092611366.html
ermenistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/1b/1043913497_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_57f302faa3b405418eeb66ae458704dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrupa birliği, ab, rusya, aleksey overçuk
ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrupa birliği, ab, rusya, aleksey overçuk
AB'ye katılmayı değerlendiren Ermenistan: AEB'den ayrılmak gibi bir planımız yok
11:48 13.01.2025 (güncellendi: 11:56 13.01.2025)
Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevork Papoyan, ülke hükümetinin Avrasya Ekonomik Birliği’nden (AEB) çıkma konusunu değerlendirmediğini belirtti.
Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevork Papoyan, bugünkü basın toplantısında, halihazırda ülkesinin AEB üyesi olduğunu belirterek, “Ermenistan hükümetinin gündeminde AEB'den çekilmek gibi bir konu yok” ifadesini kullandı.
Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımının paralel bir gündem olduğunu söyleyen Papoyan, “Bizim görevimiz de bu gündemleri tartışmak değil, ekonomimizin rekabet gücünü arttırmak” dedi.
Ermenistan'ın AB, AEB veya başka bir yerde olup olmayacağı yönündeki tartışmaların önemli olmadığını savunan Bakan, “Ekonomimiz rekabet gücünü arttırmalı. Üretkenliğimiz artmalı” diye ekledi.
Ermenistan hükümeti, 9 Ocak’ta, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatmak üzere parlamentoya sunulan tasarıya destek vermişti. Başbakan Nikol Paşinyan, ülkenin AB'ye katılımına ilişkin kararın halk referandumu yoluyla alınması gerektiğini söylemişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk
, Ermenistan parlamentosuna sunulan AB tasarısının Ermenistan’ın AEB’den çıkışının başlangıcı olarak değerlendirilebileceğini dile getirmişti
.