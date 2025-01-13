https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusya-savunma-bakanligi-kiev-rejimi-turkakima-saldirmaya-calisti-1092615864.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin, Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını kesmek için TürkAkım boru hattının Rusya’nın Anapa limanı yakınındaki kompresör istasyonuna insansız hava... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T12:27+0300

2025-01-13T12:27+0300

2025-01-13T12:44+0300

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iha

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Kiev rejimi, 11 Ocak 2025 tarihinde, Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını kesmek amacıyla TürkAkım boru hattına gaz sağlayan Gai-Kodzor köyündeki (Krasnodar Bölgesi) Russkaya kompresör istasyonunun altyapısına 9 uçak tipi İHA kullanarak saldırı girişiminde bulundu” ifadesine yer verildi.Tüm İHA’ların vurulduğu kaydedilirken araçlardan birine ait parçaların, gaz ölçüm istasyonunun bina ve ekipmanlarına hafif hasar verdiği bildirilirken olaydan kimsenin etkilenmediği kaydedildi.Rus enerji şirketi Gazprom çalışanlarının, düşen parçaların etkilerini derhal ortadan kaldırdığını ve ekipmanı eski haline getirdiğini belirten Bakanlık, kompresör istasyonunun her zaman olduğu gibi gaz pompalamaya devam ettiğini vurguladı.TürkAkım, iki koldan oluşan boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırının ardından TürkAkım, Rus gazını Avrupa pazarına aralıksız taşıyan tek hat olarak kalıyor.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/abye-katilmayi-degerlendiren-ermenistan-aebden-ayrilmak-gibi-bir-planimiz-yok-1092613628.html

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