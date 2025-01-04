https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/gokyuzunde-nadir-gorulen-olay-ay-ve-venus-bir-arada-1092338182.html

Gökyüzünde nadir görülen olay: Ay ve Venüs bir arada

Gökyüzünde nadir görülen olay: Ay ve Venüs bir arada

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin dört bir yanında gökyüzü meraklıları, bu akşam Ay ve Venüs'ün etkileyici yakınlaşmasına tanıklık etti. Astronomik açıdan 'gezegen kavuşumu' olarak... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

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Sosyal medyada Ay ve Venüs'ün aynı karedeki fotoğraflarını paylaşanlar etkileşim yarattı.Ay ve Venüs, gün batımından sonra batı ufkunda büyüleyici bir şekilde yan yana gelerek izleyenlere unutulmaz bir manzara yaşattı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan buluşma anı nadir görülen doğa olayını ölümsüzleştirdi. Gözlemciler, bu etkileyici kavuşumu çıplak gözle rahatlıkla görebilirken, teleskop ve fotoğraf makineleriyle daha da etkileyici görüntüler elde etti.Ay ve Venüs ne zaman buluşacak?3 Ocak 2025 tarihinde bir araya gelen iki gezegenin bir sonraki dikkat çekici yakınlaşması ise 19 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/2024-yilinin-son-super-ayi-gorulecek-super-ay-ne-zaman-1089318335.html

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