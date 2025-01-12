https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/rus-ordusu-hiz-kesmiyor-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1092586031.html

Rus ordusu hız kesmiyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Rus ordusu hız kesmiyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov bölgesinde Kalinovo ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Yantarnoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini... 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T12:22+0300

2025-01-12T12:22+0300

2025-01-12T13:19+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri aktardı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk yerleşiminin yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 30 kadar asker, bir top ve bir elektronik harp istasyonu kaybetti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, başarılı taarruz eylemleri sonucunda Harkov Bölgesi’nde Kalinovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca Harkov Bölgesi’nin 4 yerleşim yerinin yakınında ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2 ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 410 kadar asker, biri ABD yapımı M113 personel taşıyıcısı olmak üzere 3 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, 6 topçu düzeneği ve 2 adet Anklav elektronik harp istasyonu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri kararlı taarruz eylemleri sonucunda DHC’de Yantarnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca DHC’nin 10 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 250 kadar asker, 4 adet Kozak zırhlı muharebe aracı ve 4 otomobil kaybetti, Rus askerleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri yoğun eylemler sonucunda cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek DHC’nin 11 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 450’nin üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, biri ABD yapımı M113 personel taşıyıcısı, biri yine ABD yapımı Bradley zırhlısı olmak üzere 4 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve 7 topçu düzeneği imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bu istikamette 190’ın üzerinde asker, bir tank, 7 otomobil, biri Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi olmak üzere 4 topçu düzeneği kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Herson Bölgesi’nin 3 ve Zaporojye Bölgesi’nin bir ilçesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 60’ın üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 5 otomobil, bir sahra topu ve bir Plastun elektronik keşif istasyonu ile bir mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri havalimanlarının altyapısını, ayrıca Ukrayna ordusunun 139 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusuna ait 55 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi.Kursk istikametindeki durumKursk istikametindeki duruma ilişkin bilgileri de paylaşan bakanlık, Ukrayna ordusunun bu istikamette son bir günde ölü ya da yaralı olarak 350'den fazla asker, bir tank, 4 zırhlı piyade aracı, 5 zırhlı personel taşıyıcısı ve 12 zırhlı muharebe aracı kaybettiği, Kursk Bölgesi’nin işgalinin başladığı günden bu yana ise etkisiz hale getirilen Ukrayna askerlerinin sayısının 51 bini aştığı bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/rus-ordusu-ukraynada-hava-uslerini-vurdu-bin-600den-fazla-dusman-asker-etkisiz-hale-getirildi-1092422675.html

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