Rus ordusu hız kesmiyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
09:06
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
09:22
1 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
09:37
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
09:54
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
10:03
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
10:31
3 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
11:11
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Avrupa'nın en sevilen Türk sanatçısı
11:27
13 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
12:10
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
12:25
2 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
13:11
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:27
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
14:11
2 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
14:25
4 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
14:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
09:06
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
11:11
2 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
11:31
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:11
1 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
12:27
4 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
12:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:12
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:29
2 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
13:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
14:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:09
1 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/rus-ordusu-hiz-kesmiyor-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1092586031.html
Rus ordusu hız kesmiyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı
Rus ordusu hız kesmiyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov bölgesinde Kalinovo ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Yantarnoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T12:22+0300
2025-01-12T13:19+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092585876_0:27:749:448_1920x0_80_0_0_51c511c61daec13b0e5ffcc00ee0e2d6.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri aktardı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk yerleşiminin yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 30 kadar asker, bir top ve bir elektronik harp istasyonu kaybetti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, başarılı taarruz eylemleri sonucunda Harkov Bölgesi’nde Kalinovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca Harkov Bölgesi’nin 4 yerleşim yerinin yakınında ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2 ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 410 kadar asker, biri ABD yapımı M113 personel taşıyıcısı olmak üzere 3 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, 6 topçu düzeneği ve 2 adet Anklav elektronik harp istasyonu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri kararlı taarruz eylemleri sonucunda DHC’de Yantarnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca DHC’nin 10 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 250 kadar asker, 4 adet Kozak zırhlı muharebe aracı ve 4 otomobil kaybetti, Rus askerleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri yoğun eylemler sonucunda cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek DHC’nin 11 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 450’nin üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, biri ABD yapımı M113 personel taşıyıcısı, biri yine ABD yapımı Bradley zırhlısı olmak üzere 4 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve 7 topçu düzeneği imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bu istikamette 190’ın üzerinde asker, bir tank, 7 otomobil, biri Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi olmak üzere 4 topçu düzeneği kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Herson Bölgesi’nin 3 ve Zaporojye Bölgesi’nin bir ilçesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 60’ın üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 5 otomobil, bir sahra topu ve bir Plastun elektronik keşif istasyonu ile bir mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri havalimanlarının altyapısını, ayrıca Ukrayna ordusunun 139 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusuna ait 55 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi.Kursk istikametindeki durumKursk istikametindeki duruma ilişkin bilgileri de paylaşan bakanlık, Ukrayna ordusunun bu istikamette son bir günde ölü ya da yaralı olarak 350'den fazla asker, bir tank, 4 zırhlı piyade aracı, 5 zırhlı personel taşıyıcısı ve 12 zırhlı muharebe aracı kaybettiği, Kursk Bölgesi’nin işgalinin başladığı günden bu yana ise etkisiz hale getirilen Ukrayna askerlerinin sayısının 51 bini aştığı bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/rus-ordusu-ukraynada-hava-uslerini-vurdu-bin-600den-fazla-dusman-asker-etkisiz-hale-getirildi-1092422675.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092585876_59:0:691:474_1920x0_80_0_0_cdcc565d5f16890858242cb0507f22aa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Rus ordusu hız kesmiyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

12:22 12.01.2025 (güncellendi: 13:19 12.01.2025)
© Sputnik / Евгений БиятовUkrayna Donbass operasyon
Ukrayna Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov bölgesinde Kalinovo ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Yantarnoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri aktardı.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Volçansk yerleşiminin yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 30 kadar asker, bir top ve bir elektronik harp istasyonu kaybetti.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri, başarılı taarruz eylemleri sonucunda Harkov Bölgesi’nde Kalinovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca Harkov Bölgesi’nin 4 yerleşim yerinin yakınında ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2 ilçesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 410 kadar asker, biri ABD yapımı M113 personel taşıyıcısı olmak üzere 3 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, 6 topçu düzeneği ve 2 adet Anklav elektronik harp istasyonu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposunu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri kararlı taarruz eylemleri sonucunda DHC’de Yantarnoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca DHC’nin 10 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 250 kadar asker, 4 adet Kozak zırhlı muharebe aracı ve 4 otomobil kaybetti, Rus askerleri ayrıca düşmana ait 2 mühimmat deposu imha etti.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri yoğun eylemler sonucunda cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek DHC’nin 11 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 450’nin üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, biri ABD yapımı M113 personel taşıyıcısı, biri yine ABD yapımı Bradley zırhlısı olmak üzere 4 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve 7 topçu düzeneği imha edildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 5 ilçesinde konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bu istikamette 190’ın üzerinde asker, bir tank, 7 otomobil, biri Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi olmak üzere 4 topçu düzeneği kaybetti.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Herson Bölgesi’nin 3 ve Zaporojye Bölgesi’nin bir ilçesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Çatışmalarda 60’ın üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 5 otomobil, bir sahra topu ve bir Plastun elektronik keşif istasyonu ile bir mühimmat deposu imha edildi.
Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’ya ait askeri havalimanlarının altyapısını, ayrıca Ukrayna ordusunun 139 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna ordusuna ait 55 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi.

Kursk istikametindeki durum

Kursk istikametindeki duruma ilişkin bilgileri de paylaşan bakanlık, Ukrayna ordusunun bu istikamette son bir günde ölü ya da yaralı olarak 350'den fazla asker, bir tank, 4 zırhlı piyade aracı, 5 zırhlı personel taşıyıcısı ve 12 zırhlı muharebe aracı kaybettiği, Kursk Bölgesi’nin işgalinin başladığı günden bu yana ise etkisiz hale getirilen Ukrayna askerlerinin sayısının 51 bini aştığı bilgisini verdi.
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
Ukrayna krizi
Rus ordusu Ukrayna’da hava üslerini vurdu: Bin 600’den fazla düşman asker etkisiz hale getirildi
7 Ocak, 13:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала