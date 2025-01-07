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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/rus-ordusu-ukraynada-hava-uslerini-vurdu-bin-600den-fazla-dusman-asker-etkisiz-hale-getirildi-1092422675.html
Rus ordusu Ukrayna’da hava üslerini vurdu: Bin 600’den fazla düşman asker etkisiz hale getirildi
Rus ordusu Ukrayna’da hava üslerini vurdu: Bin 600’den fazla düşman asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait hava üslerini ve silah depolarını... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T13:03+0300
2025-01-07T13:05+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 65 kadar askerini etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 580 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 245 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirdi ve 12 karşı saldırıyı bastırdı. Ukraynalı güçlerin 510 askeri etkisiz hale getirilirken ikisi Alman yapımı Leopard olmak üzere dört tank ve on zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliğine ilerleyişini sürdürdü ve iki karşıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 155 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, düşman birlikleri bozguna uğratmaya devam etti. Düşmanın 80 askeri etkisiz hale getirildi.Ukrayna’nın 164 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, silah depoları ve ayrıca Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 50 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/putinden-noel-ayini-icin-mesaj-iceren-secim-zafer-parkindaki-kiliseye-gitti-1092417130.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, harkov, ukrayna ordusu, leopard, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, harkov, ukrayna ordusu, leopard, himars, insansız hava aracı (iha), iha

Rus ordusu Ukrayna’da hava üslerini vurdu: Bin 600’den fazla düşman asker etkisiz hale getirildi

13:03 07.01.2025 (güncellendi: 13:05 07.01.2025)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinDonbass operasyonu
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait hava üslerini ve silah depolarını vurarak bin 600 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 65 kadar askerini etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 580 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 245 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirdi ve 12 karşı saldırıyı bastırdı. Ukraynalı güçlerin 510 askeri etkisiz hale getirilirken ikisi Alman yapımı Leopard olmak üzere dört tank ve on zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliğine ilerleyişini sürdürdü ve iki karşıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 155 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, düşman birlikleri bozguna uğratmaya devam etti. Düşmanın 80 askeri etkisiz hale getirildi.
Ukrayna’nın 164 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, silah depoları ve ayrıca Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 50 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
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