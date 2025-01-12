https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/macaristan-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-abdeki-enerji-fiyatlarinda-ciddi-artis-riski-tasiyor-1092588650.html

Macaristan: Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar AB’deki enerji fiyatlarında ciddi artış riski taşıyor

Macaristan: Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar AB’deki enerji fiyatlarında ciddi artış riski taşıyor

Sputnik Türkiye

ABD yönetiminin giderayak Rusya ve Sırbistan enerji sektörüne karşı getirdiği yeni yaptırımlarına tepki gösteren Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, söz... 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T14:34+0300

2025-01-12T14:34+0300

2025-01-12T15:40+0300

dünya

macaristan

macaristan dışişleri bakanlığı

peter szijjarto

abd

rusya

sırbistan

yaptırım

avrupa birliği

ab

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092587972_0:29:738:444_1920x0_80_0_0_f026c3d5008bc65d8a9acd74d665ea73.png

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ABD yönetiminin giderayak Rusya ve Sırbistan'ın enerji sektörüne uyguladığı yeni yaptırımların Avrupa'yı akaryakıt fiyatlarında ciddi artış riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.Szijjarto, Facebook’ta yayınlanan video mesajında, “Başkanlık seçimlerinde ciddi bir yenilgiye uğramış olan ve bu nedenle gitmek üzere olan ABD yönetimi bu yakınlarda enerji sektöründe yeni bir yaptırım paketi uygulamaya koydu. Bu yaptırım paketi Orta Avrupa için yine ciddi zorluklar yaratıyor. Gitmekte olan ABD yönetiminin yaptırımları, Orta Avrupa’da akaryakıt fiyatlarında ciddi bir artışa yol açabilecek” ifadelerini kullandı.Macar bakan, Rus-Sırp şirketi Naftna Industrija Srbije’yenin (Gazprom Neft ve Gazprom’un hisseleri yüzde 56.15) yaptırımlar listesine dahil edilmesinin Avrupa pazarında petrol sıkıntısına ve dolayısıyla petrol fiyatlarının artmasına yol açacağını sözlerine ekledi.'Macaristan, enerji sektöründe ABD yaptırımlarından kaynaklanan zararı en aza indirmek için adımlar atacak'Szijjarto, ABD'nin Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlarından kaynaklanacak zararı en aza indirmek için Macaristan'ın bölgesel ortaklarıyla yoğun bir şekilde çalışacağının altını çizdi.ABD, Cuma günü Rusya'nın enerji sektörüyle bağlantılı 200'den fazla şirket ve kişi ile 180'den fazla gemiye yaptırım uyguladı. Yaptırımların amacı, Moskova'nın uluslararası pazarlara erişimini kısıtlamak, petrol ve doğalgaz ihracatından elde edilen geliri azaltmak. Pakette ayrıca enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesinde faaliyet gösteren işletmeler ile bunların taşınmasında görev alan gemilere yönelik kısıtlamalar da getiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/szijjarto-polonya-macaristan-iliskileri-soros-ajanlarinin-entrikalarindan-kurtulacak---1092519980.html

macaristan

abd

rusya

sırbistan

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, abd, rusya, sırbistan, yaptırım, avrupa birliği, ab, risk, uyarı