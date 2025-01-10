https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/szijjarto-polonya-macaristan-iliskileri-soros-ajanlarinin-entrikalarindan-kurtulacak---1092519980.html
Szijjarto: Polonya-Macaristan ilişkileri Soros ajanlarının entrikalarından kurtulacak
Szijjarto: Polonya-Macaristan ilişkileri Soros ajanlarının entrikalarından kurtulacak
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın Varşova'daki Macaristan Büyükelçisi ile temasları askıya... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T05:04+0300
2025-01-10T05:04+0300
2025-01-10T05:04+0300
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Polonya medyası Radoslav Sikorski başkanlığındaki Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya-Macaristan parlamento grubu üyelerine gönderdiği ve Varşova'daki Macaristan Büyükelçisi ile görüşmelerin iptal edilmesi ve Macaristan Büyükelçiliği'nden gelen davetlerin reddedilmesi tavsiyelerini içeren bir yazı yayınlamıştı. Mandiner portalının aktardığına göre Szijjarto , “Polonya-Macaristan kardeşliği, Avrupa'daki en savaş yanlısı Soros ajanlarından birinin tüm entrikalarına rağmen ayakta kalacaktır” dedi. Daha önce Polonya Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Büyükelçisinin AB dönem başkanlığının açılış törenine davetini geri çekmişti. Szijjarto bu kararı 'acınası ve çocukça' olarak nitelendirmişti. Macar Büyükelçi, başlangıçta törene davet edilmiş ve katılımını onaylamıştı. Ancak daha sonra Polonya-Macaristan ilişkileri, Macaristan'ın zimmetine para geçirdiğinden şüphelenilen eski Adalet Bakanı Yardımcısı Marcin Romanovski'ye sığınma hakkı vermesi nedeniyle keskin bir bozulma yaşandı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Budapeşte'nin bu kararını Polonya vatandaşları ve yetkilileri için aşağılayıcı olarak tanımlamıştı. Romanovski'nin avukatı Bartosz Levandovski, Macar hükümetinin milletvekilinin talebini kabul ettiğini ve 2007 tarihli Sığınma Hakkı Yasası uyarınca uluslararası koruma sağladığını bildirmişti. Levandovski, Romanovski'nin, Polonya hükümetinin ve ona bağlı genel savcılığın haklarını ve özgürlüklerini ihlal eden eylemler gerçekleştirdiğini düşündüğü için sığınma talebinde bulunduğunu belirtmişti. Avukat, Romanovski'nin Polonya güvenlik güçlerinin eylemlerinin siyasi motivasyonlu olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini düşünerek adil bir soruşturma beklemediğini ifade etti. Bunun ardından Polonya Dışişleri Bakanlığı Macaristan Büyükelçisini çağırarak kendisine bir protesto notası verdi ve istişarelerde bulunmak üzere Macaristan Büyükelçisini geri çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/macaristan-basbakani-orbandan-abye-komplo-cikisi-macaristan-polonya-gibi-olmayacak-1089820312.html
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peter szijjarto, polonya, macaristan, budapeşte, polonya dışişleri bakanlığı, macaristan büyükelçiliği
peter szijjarto, polonya, macaristan, budapeşte, polonya dışişleri bakanlığı, macaristan büyükelçiliği
Szijjarto: Polonya-Macaristan ilişkileri Soros ajanlarının entrikalarından kurtulacak
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın Varşova'daki Macaristan Büyükelçisi ile temasları askıya alma kararını Soros ajanlarının entrikaları olarak nitelendirdi ve Polonya-Macaristan ilişkilerinin bu entrikalara rağmen ayakta kalacağını dile getirdi.
Polonya medyası Radoslav Sikorski başkanlığındaki Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya-Macaristan parlamento grubu üyelerine gönderdiği ve Varşova'daki Macaristan Büyükelçisi ile görüşmelerin iptal edilmesi ve Macaristan Büyükelçiliği'nden gelen davetlerin reddedilmesi tavsiyelerini içeren bir yazı yayınlamıştı.
Mandiner portalının aktardığına göre Szijjarto , “Polonya-Macaristan kardeşliği, Avrupa'daki en savaş yanlısı Soros ajanlarından birinin tüm entrikalarına rağmen ayakta kalacaktır” dedi.
Daha önce Polonya Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Büyükelçisinin AB dönem başkanlığının açılış törenine davetini geri çekmişti. Szijjarto bu kararı 'acınası ve çocukça' olarak nitelendirmişti. Macar Büyükelçi, başlangıçta törene davet edilmiş ve katılımını onaylamıştı. Ancak daha sonra Polonya-Macaristan ilişkileri, Macaristan'ın zimmetine para geçirdiğinden şüphelenilen eski Adalet Bakanı Yardımcısı Marcin Romanovski'ye sığınma hakkı vermesi nedeniyle keskin bir bozulma yaşandı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Budapeşte'nin bu kararını Polonya vatandaşları ve yetkilileri için aşağılayıcı olarak tanımlamıştı.
Romanovski'nin avukatı Bartosz Levandovski, Macar hükümetinin milletvekilinin talebini kabul ettiğini ve 2007 tarihli Sığınma Hakkı Yasası uyarınca uluslararası koruma sağladığını bildirmişti. Levandovski, Romanovski'nin, Polonya hükümetinin ve ona bağlı genel savcılığın haklarını ve özgürlüklerini ihlal eden eylemler gerçekleştirdiğini düşündüğü için sığınma talebinde bulunduğunu belirtmişti.
Avukat, Romanovski'nin Polonya güvenlik güçlerinin eylemlerinin siyasi motivasyonlu olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini düşünerek adil bir soruşturma beklemediğini ifade etti. Bunun ardından Polonya Dışişleri Bakanlığı Macaristan Büyükelçisini çağırarak kendisine bir protesto notası verdi ve istişarelerde bulunmak üzere Macaristan Büyükelçisini geri çağırmıştı.