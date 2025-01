https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/ezgi-moladan-dizi-sektorunu-sallayan-tekellesme-paylasimi-dokun-taslarinizi-1092584609.html

Ezgi Mola'dan dizi sektörünü sallayan 'tekelleşme' paylaşımı: 'Dökün taşlarınızı'

Ezgi Mola'dan dizi sektörünü sallayan 'tekelleşme' paylaşımı: 'Dökün taşlarınızı'

Dizi sektöründe tekelleşme iddiaları sürerken, ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan da olaya yönelik ilk tepki geldi. Mola, Instagram'da "Oh oh dökün taşlarınızı"...

Magazin dünyası, ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanırken, ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın set karavanından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Mola, sosyal medya hesabından dizi & film sektöründe yaşanan olaylara ilişkin paylaşımda, “Oh oh dökün taşlarınızı” ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.Sektördeki kriz devam ederken, 'Ayşe Barım’ın kendisine bağlı olmayan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı' ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiaları magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Barım’a bazı oyuncular destek verirken, bazı isimler ise bu iddiaların doğru olduğunu savundu.Ezgi Mola’nın paylaşımı, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından sektörde yaşanan krizle ilgili bir gönderme olarak yorumlandı. Ne olmuştu?TV100 yazarı Fuat Uğur, 26 Eylül tarihli köşe yazısında, ünlü bir kadın menajerin, 'ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı' iddiasını gündeme getirmişti. Uğur, bu paranın, söz konusu sanatçı ile bir kadın oyuncu arasında 'göstermelik bir ilişki' kurulması amacıyla verildiğini öne sürmüştü.Bu iddiaların ardından sosyal medyada söz konusu menajerin, Serenay Sarıkaya’nın bağlı olduğu ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım olduğu ve gösterilen kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu ileri sürülmüştü.Ortaya atılan bu iddialar sonrasında, bazı ünlü isimler Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya’ya destek verirken, bazı oyuncular ise sektördeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunmuştu.Sanatçı Nedim Saban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sektörde yaşanan tekelleşmeye dikkat çekerek Ayşe Barım’a yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Saban, “Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım’ın ağzında. Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi elimden geldiğince anlatıyorum. Reddedilmelerinde durumu kişisel algılamamaları gerektiğini ve işin yetenekle ya da donanımla ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran, Ayşe Barım’ın tiyatroya da ilgi göstermeye başlaması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oldu, bilet fiyatları tavan yaptı.” ifadelerini kullanmıştı.Bu gelişmeler sektörde büyük yankı uyandırmış ve sanat dünyasında tartışmalara yol açmıştı.Ayşe Barım kimdir?ID İletişim’in kurucu ortaklarından Ayşe Barım, ortaokul ve lise eğitimini English High School for Girls (EHSG)’de tamamladı. Eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde devam eden Barım, buradan mezun olduktan sonra Londra’da iki yıl çalışarak iletişim alanında eğitim aldı.1992-2001 yılları arasında medya ve iletişim sektöründe önemli görevler üstlenen Ayşe Barım, çeşitli televizyon kanallarında promosyon direktörlüğü, Akmerkez’de Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Klan-Euro RSCG’de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Hearst’te Genel Müdür Yardımcılığı ve DMC Genel Müdürlüğü gibi önemli pozisyonlarda çalıştı.2001-2002 yıllarında İmaj Entertainment’ta Genel Müdürlük görevini üstlenen Barım, 2002 yılında ID İletişim’in kurucu ortakları arasında yer aldı.Ayşe Barım, Türkiye’deki popüler oyunculardan birçok ismin menajerliğini yapmaktadır. Bu isimler arasında Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Fahriye Evcen, Aslı Enver, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Dolunay Soysert, Erkan Can, Esra Bilgiç, Ezgi Mola, Fatih Artman, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar ve Ali Atay gibi ünlü sanatçılar yer alıyor.

