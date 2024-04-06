https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyada-pedofili-sucundan-hukum-giyenler-okullara-ve-oyun-alanlarina-giremeyecek-1082528757.html
Rusya'da pedofili suçundan hüküm giyenler okullara ve oyun alanlarına giremeyecek
Rusya'da pedofili suçundan hüküm giyenler okullara ve oyun alanlarına giremeyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, pedofili suçundan hüküm giyenlerin okullara ve oyun alanlarına girmesi yasaklayan yasayı imzaladı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T17:27+0300
2024-04-06T17:27+0300
2024-04-06T17:27+0300
dünya
rusya
rusya federasyonu
pedofili
suçlu
yasak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082390668_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_cfd9ce2f9837c86384116f0f700aee16.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin eğitim kurumlarının yanı sıra çocuklara ait oyun ve spor alanlarını ziyaret etmelerini yasaklayan yasayı imzaladı.Yeni yasaya göre çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen bir suçtan dolayı kesinleşmemiş veya kesinleşmemiş bir mahkumiyeti bulunan gözetim altındaki kişiler, çocuklara ait eğitim, tıp, kültür, sanatoryum-tatil ve fiziksel kültür ve spor kuruluşlarına giremeyecekler.Bu kişiler ayrıca çocuk oyun alanlarını ve spor sahalarını da ziyaret edemeyecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/rusya-lgbt-hareketini-teror-orgutleri-listesine-dahil-etti-1081957090.html
rusya
rusya federasyonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082390668_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_4db2b179c54e1cc234db8233a842e6ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya federasyonu, pedofili, suçlu, yasak
rusya, rusya federasyonu, pedofili, suçlu, yasak
Rusya'da pedofili suçundan hüküm giyenler okullara ve oyun alanlarına giremeyecek
Rusya Devlet Başkanı Putin, pedofili suçundan hüküm giyenlerin okullara ve oyun alanlarına girmesi yasaklayan yasayı imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin eğitim kurumlarının yanı sıra çocuklara ait oyun ve spor alanlarını ziyaret etmelerini yasaklayan yasayı imzaladı.
Yeni yasaya göre çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen bir suçtan dolayı kesinleşmemiş veya kesinleşmemiş bir mahkumiyeti bulunan gözetim altındaki kişiler, çocuklara ait eğitim, tıp, kültür, sanatoryum-tatil ve fiziksel kültür ve spor kuruluşlarına giremeyecekler.
Bu kişiler ayrıca çocuk oyun alanlarını ve spor sahalarını da ziyaret edemeyecekler.