https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyada-pedofili-sucundan-hukum-giyenler-okullara-ve-oyun-alanlarina-giremeyecek-1082528757.html

Rusya'da pedofili suçundan hüküm giyenler okullara ve oyun alanlarına giremeyecek

Rusya'da pedofili suçundan hüküm giyenler okullara ve oyun alanlarına giremeyecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, pedofili suçundan hüküm giyenlerin okullara ve oyun alanlarına girmesi yasaklayan yasayı imzaladı. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T17:27+0300

2024-04-06T17:27+0300

2024-04-06T17:27+0300

dünya

rusya

rusya federasyonu

pedofili

suçlu

yasak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082390668_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_cfd9ce2f9837c86384116f0f700aee16.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin eğitim kurumlarının yanı sıra çocuklara ait oyun ve spor alanlarını ziyaret etmelerini yasaklayan yasayı imzaladı.Yeni yasaya göre çocukların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen bir suçtan dolayı kesinleşmemiş veya kesinleşmemiş bir mahkumiyeti bulunan gözetim altındaki kişiler, çocuklara ait eğitim, tıp, kültür, sanatoryum-tatil ve fiziksel kültür ve spor kuruluşlarına giremeyecekler.Bu kişiler ayrıca çocuk oyun alanlarını ve spor sahalarını da ziyaret edemeyecekler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/rusya-lgbt-hareketini-teror-orgutleri-listesine-dahil-etti-1081957090.html

rusya

rusya federasyonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya federasyonu, pedofili, suçlu, yasak