https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/vucic-abdnin-nise-yonelik-yaptirimlarinin-acikliga-kavusturulmasi-gerekiyor-1092580647.html
Vucic: ABD'nin NIS'e yönelik yaptırımlarının açıklığa kavuşturulması gerekiyor
Vucic: ABD'nin NIS'e yönelik yaptırımlarının açıklığa kavuşturulması gerekiyor
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'nin Naftna Industrija Srbije’ye (NIS) yönelik yaptırımlarının Rusya ile müzakereler için açıklık gerektirdiğini belirtti. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T21:47+0300
2025-01-11T21:47+0300
2025-01-11T21:46+0300
dünya
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin Rus-Sırp şirketi Naftna Industrija Srbije'ye (Gazprom Neft ve Gazprom’un hisseleri yüzde 56,15) yönelik yaptırımlarının, Rusya ile müzakerelerde Rus hissesinin oranının belirlenmesi için netleştirilmesi gerektirdiğini söyledi.ABD'nin Yönetim ve Kaynaklardan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Verma, Belgrad'da ABD Yaptırımlar Koordinatörü James O' Brien ve ABD Büyükelçisi Christopher Hill'in de katılımıyla Vucic ile bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ana konularından biri ABD'nin NIS’e yönelik yaptırımlarıydı.Vucic, Verma ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Yaptırım paketinin tam içeriğini görmek için önce Amerikalılarla 7-10 gün daha konuşmamız gerekiyor ki Ruslara gidip ne yapmamız gerektiğini konuşabilelim. Dışişleri Bakan Yardımcısını dinlediniz, Rus varlığıyla ilgili olarak ‘çıkarmak’ kelimesini kullandı ve metinde bir cümlede Gazprom Neft'i ‘çıkarın’ diyor, bir sonraki cümlede ise hissesi için ‘azaltın’ diyor. Bu bizim için net değil, Ruslar için de net değil” dedi.ABD'den konuya ilişkin ek açıklamalar beklediklerini vurgulayan Vucic, “Ruslarla müzakerelere başladığımızı ve 'hissenizin yüzde 7'sini satın alacağız, böylece payınız yüzde 50'nin altına düşürecek' dediğimizi düşünün. Ve bunu zorlu pazarlıklardan sonra yaptığımızı, paranın tamamını ödediğimizi düşünün. Ve sonra OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) ya da ABD Hazine Bakanlığı 'Bu yeterli değil, yaptırımlar uygulanacak' derse, o zaman ne yapacağız? Zaman ve para kaybetmiş olacağız” diye konuştu.Rus tarafıyla konuşmak için kesin koşulları bilmeleri gerektiğini belirten Vucic, “İnsanlar için en önemli şey petrol olacak, benzin olacak, tüm petrol ürünleri olacak. Hırvatlarla da konuşmalıyız (Adriyatik petrol boru hattının işletmecisi JANAF), ama öncelikle Amerikalılarla... Sırp vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda rasyonel kararlar almak zorundayız, aynı zamanda uluslararası hukuka, kendi yasalarımıza ve uluslararası yasalara uymak zorundayız. Tekrar ediyorum, biz soyguncu değiliz, Amerikalıların önünde tekrar ediyorum, Rus varlıklarına el koymayacağız, borcumuz varsa bedelini ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Vucic 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazprom’un NIS’teki hissesini yaklaşık 700 milyon euro karşılığında almaya hazır olduklarını, ama bu yoldan kaçınmaya çalışacaklarını ifade etmişti.Naftna Industrija Srbije (NIS) Güneydoğu Avrupa'nın en büyük dikey entegre enerji şirketlerinden biri olup petrol ve gaz arama, üretme ve işleme ile petrol ürünlerinin pazarlanması alanında faaliyet gösteriyor. 10 binden fazla kişiyi istihdam eden NIS’in Sırbistan bütçesine yıllık katkısı yüzde 9'a ulaşıyor. Ayrıca 400 benzin istasyonu, Pancevo Petrol Rafinerisi, Novi Sad'da bir üretim tesisi, Petrokimya işletmesi ve Gazprom Energoholding ile birlikte Pancevo Termik Santrali'ne sahip. En büyük hissedarları Gazprom Neft ve Gazprom (yüzde 56.15) ile Sırbistan (yüzde 29.87).
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/abdden-sirbistan-petrol-endustrisine-yaptirim-hedef-rusya-1092570682.html
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aleksandar vucic, sırbistan, belgrad, abd, richard verma, gazprom neft, gazprom, novi sad , yaptırım, rusya, abd hazine bakanlığı
aleksandar vucic, sırbistan, belgrad, abd, richard verma, gazprom neft, gazprom, novi sad , yaptırım, rusya, abd hazine bakanlığı
Vucic: ABD'nin NIS'e yönelik yaptırımlarının açıklığa kavuşturulması gerekiyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'nin Naftna Industrija Srbije’ye (NIS) yönelik yaptırımlarının Rusya ile müzakereler için açıklık gerektirdiğini belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin Rus-Sırp şirketi Naftna Industrija Srbije'ye (Gazprom Neft ve Gazprom’un hisseleri yüzde 56,15) yönelik yaptırımlarının, Rusya ile müzakerelerde Rus hissesinin oranının belirlenmesi için netleştirilmesi gerektirdiğini söyledi.
ABD'nin Yönetim ve Kaynaklardan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Verma, Belgrad'da ABD Yaptırımlar Koordinatörü James O' Brien ve ABD Büyükelçisi Christopher Hill'in de katılımıyla Vucic ile bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ana konularından biri ABD'nin NIS’e yönelik yaptırımlarıydı.
Vucic, Verma ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Yaptırım paketinin tam içeriğini görmek için önce Amerikalılarla 7-10 gün daha konuşmamız gerekiyor ki Ruslara gidip ne yapmamız gerektiğini konuşabilelim. Dışişleri Bakan Yardımcısını dinlediniz, Rus varlığıyla ilgili olarak ‘çıkarmak’ kelimesini kullandı ve metinde bir cümlede Gazprom Neft'i ‘çıkarın’ diyor, bir sonraki cümlede ise hissesi için ‘azaltın’ diyor. Bu bizim için net değil, Ruslar için de net değil” dedi.
ABD'den konuya ilişkin ek açıklamalar beklediklerini vurgulayan Vucic, “Ruslarla müzakerelere başladığımızı ve 'hissenizin yüzde 7'sini satın alacağız, böylece payınız yüzde 50'nin altına düşürecek' dediğimizi düşünün. Ve bunu zorlu pazarlıklardan sonra yaptığımızı, paranın tamamını ödediğimizi düşünün. Ve sonra OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) ya da ABD Hazine Bakanlığı 'Bu yeterli değil, yaptırımlar uygulanacak' derse, o zaman ne yapacağız? Zaman ve para kaybetmiş olacağız” diye konuştu.
Rus tarafıyla konuşmak için kesin koşulları bilmeleri gerektiğini belirten Vucic, “İnsanlar için en önemli şey petrol olacak, benzin olacak, tüm petrol ürünleri olacak. Hırvatlarla da konuşmalıyız (Adriyatik petrol boru hattının işletmecisi JANAF), ama öncelikle Amerikalılarla... Sırp vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda rasyonel kararlar almak zorundayız, aynı zamanda uluslararası hukuka, kendi yasalarımıza ve uluslararası yasalara uymak zorundayız. Tekrar ediyorum, biz soyguncu değiliz, Amerikalıların önünde tekrar ediyorum, Rus varlıklarına el koymayacağız, borcumuz varsa bedelini ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Vucic 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazprom’un NIS’teki hissesini yaklaşık 700 milyon euro karşılığında almaya hazır olduklarını, ama bu yoldan kaçınmaya çalışacaklarını ifade etmişti.
Naftna Industrija Srbije (NIS) Güneydoğu Avrupa'nın en büyük dikey entegre enerji şirketlerinden biri olup petrol ve gaz arama, üretme ve işleme ile petrol ürünlerinin pazarlanması alanında faaliyet gösteriyor. 10 binden fazla kişiyi istihdam eden NIS’in Sırbistan bütçesine yıllık katkısı yüzde 9'a ulaşıyor. Ayrıca 400 benzin istasyonu, Pancevo Petrol Rafinerisi, Novi Sad'da bir üretim tesisi, Petrokimya işletmesi ve Gazprom Energoholding ile birlikte Pancevo Termik Santrali'ne sahip. En büyük hissedarları Gazprom Neft ve Gazprom (yüzde 56.15) ile Sırbistan (yüzde 29.87).