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ABD’den Sırbistan Petrol Endüstrisi’ne yaptırım: Hedef Rusya
ABD’den Sırbistan Petrol Endüstrisi’ne yaptırım: Hedef Rusya
Sputnik Türkiye
ABD İdari İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Verma, yarısından fazlası Rus Gazprom şirketine ait Sırbistan Petrol Endüstrisi’ne (NIS) yönelik... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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Richard Verma, bugün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gelerek Devlet Başkanı Aleksandr Vucic ve hükümet yetkilileriyle görüştü.Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Verma, “Rusya'nın sahibi olduğu kuruluşlara karşı uygulanan yaptırımları da görüştük. Bu Sırbistan değil, Rusya’ya karşı” ifadesini kullandı."NIS, 2 bin firmadan sadece biri" diyen ABD'li yetkili, “Amaç bu şirketlerdeki Rus payını ortadan kaldırmak. Başkanla da mülkiyet yapısını nasıl değiştirebileceğimizi konuştuk. Şirketteki Rus hissesi ortadan kaldırılırsa bunun Sırbistan için hiçbir ekonomik sonucu olmayacak" diye ekledi.ABD’li yetkili, Rus şirketinin elde ettiği kârı Sırbistan'ın kalkınmasına yatırmadığı iddia etti.‘Sırbistan’a 45 gün süre verildi’Sırbistan lideri Vucic, ABD’nin Rusya’nın tamamen NIS’ten çıkmasını talep ettiğini dile getirerek başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin de söz konusu yaptırıma katılacağını bildirdi.Rusya’nın NIS’ten çıkma planının ABD tarafından onaylanması, tüm işlemler için de 45 günlük süre verildiğini anlatan Sırp lider, Gazprom’a ait hissenin geri alımına ilişkin mali işlemleri Mart ortasına kadar uzatma fırsatının olduğunu belirtti.Yaptırımın, ABD’de yönetimin değişmesine sayılı günler kala uygulandığına dikkat çeken Vucic, “Hedefin Sırbistan olmadığını söylüyorlar” diye ekledi.Daha önce Vucic, Gazprom’un NIS’teki hissesini yaklaşık 700 milyon dolar karşılığında almaya hazır olduklarını, ama bu yoldan kaçınmaya çalışacaklarını dile getirmişti.ABD'nin yaptırım duyurmasının ardından NIS’ten yapılan açıklamada, faaliyetlerine hiçbir engel olmadan devam ettiği ve şirkete ait rafineri ile benzin istasyonlarının da piyasaya petrol ürünleri arzını ara vermeden sürdürdüğü bildirilmişti. Şirketin durumu yakından takip etmeye ve olası tüm senaryolarla potansiyel sonuçları analiz etmeye devam edeceği belirterek, “Şirketin ve ortaklarımızın faaliyetleri için hiçbir yasal kısıtlama yok” ifadesini kullanmıştı.
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ABD’den Sırbistan Petrol Endüstrisi’ne yaptırım: Hedef Rusya

14:28 11.01.2025 (güncellendi: 14:35 11.01.2025)
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© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD İdari İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Verma, yarısından fazlası Rus Gazprom şirketine ait Sırbistan Petrol Endüstrisi’ne (NIS) yönelik yaptırımın Sırbistan'ı değil Rusya'yı hedef aldığını belirtti.
Richard Verma, bugün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gelerek Devlet Başkanı Aleksandr Vucic ve hükümet yetkilileriyle görüştü.
Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Verma, “Rusya'nın sahibi olduğu kuruluşlara karşı uygulanan yaptırımları da görüştük. Bu Sırbistan değil, Rusya’ya karşı” ifadesini kullandı.
"NIS, 2 bin firmadan sadece biri" diyen ABD'li yetkili, “Amaç bu şirketlerdeki Rus payını ortadan kaldırmak. Başkanla da mülkiyet yapısını nasıl değiştirebileceğimizi konuştuk. Şirketteki Rus hissesi ortadan kaldırılırsa bunun Sırbistan için hiçbir ekonomik sonucu olmayacak" diye ekledi.
ABD’li yetkili, Rus şirketinin elde ettiği kârı Sırbistan'ın kalkınmasına yatırmadığı iddia etti.

‘Sırbistan’a 45 gün süre verildi’

Sırbistan lideri Vucic, ABD’nin Rusya’nın tamamen NIS’ten çıkmasını talep ettiğini dile getirerek başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin de söz konusu yaptırıma katılacağını bildirdi.
Rusya’nın NIS’ten çıkma planının ABD tarafından onaylanması, tüm işlemler için de 45 günlük süre verildiğini anlatan Sırp lider, Gazprom’a ait hissenin geri alımına ilişkin mali işlemleri Mart ortasına kadar uzatma fırsatının olduğunu belirtti.
Yaptırımın, ABD’de yönetimin değişmesine sayılı günler kala uygulandığına dikkat çeken Vucic, “Hedefin Sırbistan olmadığını söylüyorlar” diye ekledi.
Daha önce Vucic, Gazprom’un NIS’teki hissesini yaklaşık 700 milyon dolar karşılığında almaya hazır olduklarını, ama bu yoldan kaçınmaya çalışacaklarını dile getirmişti.
ABD'nin yaptırım duyurmasının ardından NIS’ten yapılan açıklamada, faaliyetlerine hiçbir engel olmadan devam ettiği ve şirkete ait rafineri ile benzin istasyonlarının da piyasaya petrol ürünleri arzını ara vermeden sürdürdüğü bildirilmişti. Şirketin durumu yakından takip etmeye ve olası tüm senaryolarla potansiyel sonuçları analiz etmeye devam edeceği belirterek, “Şirketin ve ortaklarımızın faaliyetleri için hiçbir yasal kısıtlama yok” ifadesini kullanmıştı.
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