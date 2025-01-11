https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/panama-devlet-baskani-mulinodan-uyari-trump-tehditlerine-devam-ederse-bmgkya-basvururuz-1092561701.html
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan uyarı: 'Trump tehditlerine devam ederse BMGK'ya başvururuz'
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan uyarı: 'Trump tehditlerine devam ederse BMGK'ya başvururuz'
Sputnik Türkiye
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino’nun, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik söylemlerini sürdürmesi halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T10:32+0300
2025-01-11T10:32+0300
2025-01-11T10:33+0300
dünya
panama
panama kanalı
abd
donald trump
jose raul mulino
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bm güvenlik konseyi
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Politico gazetesinin aktardığına göre, Panama’nın eski lideri Ernesto Balladares, mevcut ülke lideri Jose Raul Mulino’nun özel bir konuşma sırasında, Donald Trump’ın yemin töreninden sonra da tehditlerine devam etmesi durumunda bu konuda BMGK’ya taşıyacağını söylediğini bildirdi.Balladares, “Mulino'nun bu hafta özel görüşmede söylediği gibi, eğer... Trump ülkesini tehdit etmeye devam ederse konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyabilir” şeklinde konuştu.Mulino’nun, Trump’ın bu tutumunu sürdürüp sürdüremeyeceğini değerlendirmek için başkanlık koltuğuna oturmasını beklediğini söyleyen Balladares, Panama liderinin diğer olası eylemlerden bahsetmediğini ve Trump'ın açıklamalarına Panama'daki “herkes gibi şaşırdığını” söyledi.Panama krizi20 Ocak'ta yemin töreniyle ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Trump, henüz Beyaz Saray'a taşınmadan ülke içinde olduğu kadar uluslararası ilişkiler bazında da krizlere imza atıyor. Bunlardan biri Panama Kanalı ile ilgili. Trump, Panama Kanalı'nı kontrol altına almak istediğini her fırsatta dile getiriyor.Trump'ın bu konuda açıklamaları devam ettikçe Panama'dan da tepkiler geliyor. İlk açıklama sonrası ülkede protestolar yapılırken Panama Devlet Başkanı Jose Mulino, "Kanal Panama'nındır ve öyle kalacaktır" açıklamasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/los-angeles-yangini-kontrol-altina-alinmaya-calisiliyor-itfaiyede-49-milyon-dolar-butce-kesintisi-1092560586.html
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panama, panama kanalı, abd, donald trump, jose raul mulino, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm güvenlik konseyi
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan uyarı: 'Trump tehditlerine devam ederse BMGK'ya başvururuz'
10:32 11.01.2025 (güncellendi: 10:33 11.01.2025)
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino’nun, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik söylemlerini sürdürmesi halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurabileceğini söylediği belirtildi.
Politico gazetesinin aktardığına göre, Panama’nın eski lideri Ernesto Balladares, mevcut ülke lideri Jose Raul Mulino’nun özel bir konuşma sırasında, Donald Trump’ın yemin töreninden sonra da tehditlerine devam etmesi durumunda bu konuda BMGK’ya taşıyacağını söylediğini bildirdi.
Balladares, “Mulino'nun bu hafta özel görüşmede söylediği gibi, eğer... Trump ülkesini tehdit etmeye devam ederse konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyabilir” şeklinde konuştu.
Mulino’nun, Trump’ın bu tutumunu sürdürüp sürdüremeyeceğini değerlendirmek için başkanlık koltuğuna oturmasını beklediğini söyleyen Balladares, Panama liderinin diğer olası eylemlerden bahsetmediğini ve Trump'ın açıklamalarına Panama'daki “herkes gibi şaşırdığını” söyledi.
20 Ocak'ta yemin töreniyle ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Trump, henüz Beyaz Saray'a taşınmadan ülke içinde olduğu kadar uluslararası ilişkiler bazında da krizlere imza atıyor. Bunlardan biri Panama Kanalı ile ilgili. Trump, Panama Kanalı'nı kontrol altına almak istediğini her fırsatta dile getiriyor.
Trump'ın bu konuda açıklamaları devam ettikçe Panama'dan da tepkiler geliyor. İlk açıklama sonrası ülkede protestolar yapılırken Panama Devlet Başkanı Jose Mulino, "Kanal Panama'nındır ve öyle kalacaktır" açıklamasını yapmıştı.